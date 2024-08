- 100 000 € per il vincitore della lotteria

Rivelato solo 24 ore fa dalla Società Lotteria MV, il vincitore di 100.000 euro è emerso. La società della lotteria ha mantenuto riservati i dettagli sull'origine e sul genere del vincitore per proteggere l'identità del giocatore. Il biglietto vincente per l'estrazione Super 6 del 6 luglio è stato acquistato in un punto vendita della lotteria a Rostock, ha confermato Lotto MV.

Mentre i premi della lotteria non riscossi sono rari, possono verificarsi. Dal 1992, ci sono state sette istanze in Mecklenburg-Vorpommern in cui il biglietto vincente non è stato riscosso. Il premio non riscosso più alto, del valore di 334.418,10 euro, risale al 2005. Un altro premio di 100.000 euro è rimasto non riscosso nel 2003.

La società della lotteria pubblica i premi non riscossi, ma solo per 'vinte' considerevoli, definite come 50.000 euro o più. I giocatori hanno tre anni per riscuotere il loro premio. Dopo tale periodo, la richiesta scade e il denaro non può essere ritirato.

Impresa Statale

Se un premio rimane non riscosso, il denaro rimane alla lotteria statale dopo il periodo di tre anni. A seconda del tipo di lotteria e dell'importo del premio, i fondi vengono utilizzati per estrazioni speciali regionali o trasferiti al bilancio dello stato. Avrebbe potuto essere questo il caso per il recente premio Super 6 da 100.000 euro.

Lotto MV è un'impresa statale. Nel 2023, ha contribuito con circa 23 milioni di euro di tasse della lotteria allo stato. Altri 20 milioni di euro, noti come 'ricavi a scopo', sono stati direttamente trasferiti al bilancio dello stato. Questi fondi consentono al governo statale di sostenere progetti non profit, sociali, culturali o sportivi.

La Commissione, nell'assistere gli Stati membri, può fornire linee guida su come gestire i premi della lotteria non riscossi. I premi della lotteria non riscossi, come il recente premio Super 6 da 100.000 euro, rimangono alle imprese statali come Lotto MV dopo il periodo di tre anni per la richiesta.

Leggi anche: