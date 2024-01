10 giocatori dei Kansas City Royals non possono giocare a Toronto perché non sono stati vaccinati contro il virus Covid-19.

Tutti e 10 non sono vaccinati contro il Covid-19 e non possono giocare in Canada a causa delle restrizioni di viaggio del Paese, ha confermato alla CNN una fonte a conoscenza della situazione.

Matheny ha detto che la decisione di vaccinarsi è una "scelta individuale".

"L'organizzazione ha fatto un ottimo lavoro, coinvolgendo professionisti ed esperti, per parlare con i ragazzi di argomenti difficili e metterli nelle condizioni di prendere la decisione che ritengono migliore per loro e per la loro famiglia", ha dichiarato dopo la vittoria per 5-2 della squadra sui Detroit Tigers a Kansas City mercoledì.

Secondo MLB.com, sette dei giocatori che hanno parlato con i giornalisti dopo la partita di mercoledì hanno citato la loro scelta personale e hanno detto di avere il sostegno della squadra, compresi i compagni vaccinati.

"Si è trattato di una decisione personale e mi limiterò a questo", ha detto Andrew Benintendi, l'unico rappresentante All-Star della squadra in questa stagione.

"Non sono contrario ai vaccini, quindi è solo una preferenza personale", ha detto Hunter Dozier. "Non giudico chi ha voluto o non ha voluto vaccinarsi".

Oltre ai giocatori, Matheny ha detto che anche alcuni membri dello staff non si recheranno in Canada.

A causa delle restrizioni attualmente in vigore in Canada, la MLB e la MLB Players Association hanno concordato che i giocatori che non possono entrare nel Paese a causa del loro stato di vaccinazione saranno inseriti nella lista ristretta senza stipendio o tempo di servizio.

Prima che i 10 giocatori dei Royals venissero inseriti nella restricted list, il numero maggiore di giocatori mancanti di una squadra statunitense che giocava a Toronto era di quattro, secondo ESPN. In totale, in questa stagione, venticinque giocatori sono stati inseriti nella lista ristretta a causa del loro stato di vaccinazione.

"Vogliamo che la nostra squadra di Major League scenda in campo? La risposta è sì", ha detto Matheny. "Ma al momento questa è la situazione in cui ci troviamo. Non vediamo l'ora che qualcun altro intervenga e sfrutti al meglio questa opportunità".

Dayton Moore, presidente delle operazioni di baseball dei Royals, ha dichiarato in una dichiarazione riportata dal Kansas City Star che l'organizzazione non può parlare dello stato di vaccinazione dei giocatori. Ha detto che la squadra ha fatto un "lavoro incredibile" cercando di educare i membri dell'organizzazione a fare una "scelta individuale", ma è "deluso" da come questo influirà sulla squadra.

"Ma alla fine della giornata, la scelta è loro", ha detto Moore, secondo quanto riportato dallo Star. "È quello che decidono di fare. E noi siamo sempre stati un'organizzazione che promuove e incoraggia le loro scelte individuali. Purtroppo, alcune di queste scelte si ripercuotono sulla squadra. Siamo delusi da alcune di queste cose, ma ci rendiamo conto che fanno parte del gioco. Fa parte del mondo in cui viviamo e non vediamo l'ora di dare a questi giocatori l'opportunità di giocare a Toronto".

I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie raccomandano la vaccinazione contro il Covid-19 per tutte le fasce d'età ammissibili, e i dati dimostrano che le persone non vaccinate corrono un rischio molto maggiore di morire a causa del Covid-19.

La serie di quattro partite dei Royals inizierà giovedì. I Royals sono all'ultimo posto della Central Division dell'American League con un record di 35-53.

Jill Martin della CNN ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com