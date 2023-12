10 domande di salute di tendenza da rivolgere al Dr. Google nel 2023

Queste sono solo alcune delle domande di maggior tendenza relative alla salute ricercate su Google negli Stati Uniti dal 1° gennaio al 27 novembre, secondo l'azienda tecnologica.

"I dati riflettono le ricerche di tendenza, il che significa che le query 'di tendenza' sono le ricerche che hanno avuto un'impennata di traffico per un periodo prolungato nel 2023 rispetto al 2022", ha dichiarato Sarah Armstrong, portavoce di Google, in un'e-mail.

Ecco le 10 domande di salute di maggior tendenza che le persone hanno cercato su Google nel 2023 e alcune delle loro risposte.

1. Per quanto tempo è contagioso lo streptococco?

Le infezioni da streptococco negli Stati Uniti hanno avuto un'impennata all'inizio del 2023, lasciando molte persone con domande su quanto sia contagiosa la malattia e per quanto tempo.

A febbraio, la percentuale di visite sanitarie per lo streptococco o per una diagnosi correlata è stata superiore di quasi il 30% rispetto al precedente picco del 2017.

Sebbene la maggior parte dei mal di gola sia causata da virus, lo streptococco è un'infezione della gola e delle tonsille causata dai batteri dello Streptococco di gruppo A, che sono molto contagiosi.

Secondo la Johns Hopkins Medicine, le persone che curano lo streptococco con gli antibiotici diventano meno contagiose nell'arco di 24-48 ore, ma una persona con streptococco non trattato può infettare gli altri per circa due o addirittura tre settimane.

I sintomi dello streptococco possono includere febbre, dolore alla deglutizione, tonsille rosse e gonfie e linfonodi ingrossati. Secondo il CDC, i sintomi meno comuni possono includere vomito e mal di testa, ma non tosse o naso che cola.

2. Quanto è contagiosa la gola da streptococco?

Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, una persona infetta può diffondere il batterio ad altri attraverso le goccioline respiratorie che emette parlando, tossendo o starnutendo, oppure attraverso il contatto diretto, ad esempio toccando piaghe sulla pelle causate dal batterio.

In genere sono necessari da due a cinque giorni perché una persona esposta al batterio streptococco di gruppo A si ammali di streptococco.

Lo streptococco è più comune nei bambini: secondo i CDC, fino a 3 bambini su 10 con mal di gola hanno lo streptococco, rispetto a circa 1 adulto su 10 con mal di gola.

3. Come ridurre il colesterolo

Un numero crescente di ricerche suggerisce che il consumo di una dieta a base vegetale, vegetariana o vegana, può aiutare a ridurre il colesterolo.

Uno studio, pubblicato a maggio sull'European Heart Journal, ha rilevato che negli adulti che seguono una dieta a base vegetale, i livelli di colesterolo LDL o lipoproteine a bassa densità - spesso chiamato colesterolo "cattivo" - sono diminuiti del 10% e il colesterolo totale è diminuito del 7% rispetto agli adulti che mangiano sia carne che vegetali.

È possibile ridurre o controllare il colesterolo limitando la quantità di grassi saturi e trans assunti. I grassi saturi si trovano principalmente nella carne rossa e nei prodotti lattiero-caseari a base di latte intero, mentre i grassi trans sono spesso utilizzati nelle margarine e nei biscotti, cracker e dolci acquistati in negozio.

Gli alimenti ricchi di acidi grassi omega-3, come il salmone e i semi di lino, hanno effetti benefici sul cuore e la fibra solubile, contenuta in alimenti come la farina d'avena, le mele e i cavoletti di Bruxelles, può contribuire a ridurre l'assorbimento del colesterolo nel sangue.

L'esercizio fisico regolare, il non fumare, il perdere peso e il non bere troppo alcolici possono essere utili per migliorare i livelli di colesterolo.

4. Cosa aiuta a contrastare il gonfiore?

Esistono diverse cause comuni di gonfiore addominale, tra cui la stitichezza, la sindrome dell'intestino irritabile, l'intolleranza al lattosio, la sovralimentazione e persino alcuni farmaci, ma ci sono alcuni accorgimenti che si possono adottare per curare il gonfiore a casa.

Secondo la National Library of Medicine, può essere utile evitare le gomme da masticare e le bevande gassate, nonché gli alimenti che possono produrre gas, come i cavoletti di Bruxelles, i cavoli, i fagioli e le lenticchie. Anche smettere di fumare e non mangiare troppo velocemente possono essere d'aiuto.

Gli integratori di fibre, come lo psillio o la crusca al 100%, possono peggiorare i sintomi, ma alcuni farmaci come il simeticone possono essere utili.

Rivolgetevi a un medico se, oltre al gonfiore, avete dolori addominali, sangue nelle feci, diarrea, peggioramento del bruciore di stomaco, vomito o perdita di peso.

5. Quali sono le cause della pressione bassa?

Quando la pressione arteriosa si abbassa troppo, fino a un valore inferiore a 90/60 mm Hg, la condizione si chiama ipotensione.

Secondo l'American Heart Association, la pressione bassa può verificarsi in caso di riposo prolungato a letto, depressione, morbo di Parkinson o gravidanza.

La perdita di grandi quantità di sangue può causare un abbassamento della pressione sanguigna, così come alcuni farmaci, tra cui i diuretici, i betabloccanti e gli antidepressivi triciclici.

Un abbassamento cronico della pressione arteriosa può provocare sintomi come vertigini o stordimento, nausea, svenimento, affaticamento, mal di testa, visione offuscata e palpitazioni.

6. Quali sono le cause delle verruche?

Le verruche cutanee più comuni sono causate dal papillomavirus umano o HPV, un gruppo di oltre 150 virus, che può diffondersi in vari modi.

Secondo la Mayo Clinic, la maggior parte delle forme del virus si diffondono attraverso il contatto pelle-pelle o attraverso oggetti condivisi, come asciugamani o strofinacci. Il virus si diffonde solitamente attraverso le fessure della pelle e, sebbene le verruche compaiano più comunemente sulle mani, possono colpire anche i piedi, il viso, i genitali e le ginocchia.

7. Perché ho la nausea?

Se la gravidanza o l'influenza intestinale sono cause comuni di nausea, la nausea cronica può anche essere un sintomo di disturbi legati all'apparato digerente, come la malattia da reflusso gastroesofageo o l'ulcera peptica.

Alcune persone possono avere un rischio maggiore di nausea a causa di alcuni farmaci o trattamenti che stanno assumendo, come i pazienti oncologici che si sottopongono a radioterapia o chemioterapia.

Anche le persone incinte hanno un rischio maggiore di avere la nausea durante il primo trimestre, comunemente chiamata "nausea mattutina". Secondo la Cleveland Clinic, i ricercatori stimano che circa il 50%-90% delle persone incinte ha la nausea, mentre il 25%-55% ha il vomito.

8. Quali sono le cause della preeclampsia?

La preeclampsia - che può sfociare in eclampsia quando una persona affetta da preeclampsia ha crisi epilettiche - è una condizione che provoca un'elevata pressione sanguigna dopo la 20a settimana di gravidanza o dopo il parto.

A livello globale, tra il 10% e il 15% dei decessi dovuti alla gravidanza o al parto sono causati dalla preeclampsia e dalle complicazioni associate, come l'eclampsia.

Negli Stati Uniti, la preeclampsia colpisce tra il 5% e l'8% delle gravidanze, secondo l'organizzazione no-profit March of Dimes per la salute materna e infantile, e nella maggior parte dei casi porta a un parto pretermine.

Tuttavia, le cause esatte della preeclampsia rimangono sconosciute. Le persone possono essere più a rischio di preeclampsia se hanno avuto una preeclampsia in una gravidanza precedente, se sono incinte di due o tre gemelli o più, o se hanno già la pressione alta, il diabete, una malattia renale o una malattia autoimmune come il lupus o la sindrome antifosfolipidica.

9. Come smettere di russare

Secondo la Mayo Clinic, le modifiche allo stile di vita possono aiutare a trattare il russare, come perdere peso, evitare l'alcol prima di andare a letto, trattare la congestione nasale, dormire a sufficienza e non dormire sulla schiena.

Alcuni studi dimostrano anche che dormire in posizione inclinata può ridurre il russare.

A volte, indossare una striscia nasale o un apparecchio orale durante il sonno può aiutare a ridurre le probabilità di russare. Nei casi più gravi, gli operatori sanitari possono consigliare un intervento chirurgico per trattare il russamento grave.

Spesso il russare può essere un segno di un disturbo del sonno chiamato apnea ostruttiva del sonno, una condizione che causa una pausa nella respirazione durante il sonno.

10. Quanto dura un'intossicazione alimentare?

Spesso l'intossicazione alimentare può durare uno o due giorni, ma a seconda del germe che causa la malattia può durare 10 giorni o più, secondo la Cleveland Clinic.

L'intossicazione alimentare è causata dal consumo di alcuni germi, come la Salmonella o l'E. coli. I sintomi possono variare da lievi a gravi, secondo il CDC.

I sintomi più comuni di un'intossicazione alimentare sono diarrea, mal di stomaco, nausea e febbre. È necessario rivolgersi a un medico in caso di sintomi gravi, come diarrea sanguinolenta, diarrea che dura più di tre giorni, febbre alta superiore a 39 gradi, vomito tale da non riuscire a mandar giù i liquidi e segni di disidratazione.

Fonte: edition.cnn.com