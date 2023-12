10 dei migliori posti per i fuochi d'artificio di Capodanno, feste e altro ancora

Se è così, queste destinazioni nel mondo hanno la meritata reputazione di organizzare una grande festa di Capodanno. La musica, la vita notturna, le feste e le tradizioni gastronomiche di Capodanno ne fanno sicuramente parte, ma sono i fuochi d'artificio a rubare la scena in questi luoghi.

Assicuratevi di pianificare per tempo ogni anno, se volete partecipare alle feste più importanti e aggiudicarvi le migliori aree di osservazione per i fuochi d'artificio. Alcuni luoghi sono a pagamento e i biglietti a volte si esauriscono con mesi di anticipo.

Seguiamo la mezzanotte in giro per il mondo: ecco 10 luoghi fantastici dove trascorrere un Capodanno indimenticabile:

Sydney

Sydney, in Australia, è una delle prime grandi città internazionali a salutare il nuovo anno a mezzanotte. Il grande spettacolo pirotecnico ha luogo nel porto di Sydney, con l'Opera House e l'Harbour Bridge a fare da spettacolare sfondo.

Le isole nel porto o i parchi adatti alle famiglie su entrambi i lati offrono una vista fantastica. I posti migliori per vedere i fuochi d'artificio spesso si prenotano presto. Altri eventi all'inizio della serata includono cerimonie delle popolazioni aborigene e uno spettacolo di barche del porto adornate di luci.

Un vantaggio per Sydney: L'estate è appena iniziata, quindi potete anche approfittare delle spiagge della città, tra cui Manly, Bondi e Bronte.

Taipei, Taiwan

IlCapodanno a Taipei, la capitale dell'isola di Taiwan, è uno spettacolo visivo.

L'edificio più alto della città, il Taipei 101, è il trampolino di lancio per un vibrante spettacolo pirotecnico verticale. Tra i luoghi privilegiati per assistere all'evento vi sono il Monte Tigre (per una visione a distanza), il National Dr. Sun Yat-sen Memorial Hall (noto per una delle migliori viste sul Taipei 101) e il distretto commerciale di Xinyi, che si affolla presto.

La città sponsorizza anche spettacoli musicali nella Taipei City Hall Plaza prima del grande evento.

Bangkok

Bangkok viene spesso in mente quando i viaggiatori cercano le migliori città asiatiche per la vita notturna. È quindi un luogo naturale per festeggiare il nuovo anno se vi piacciono la folla, le luci, il rumore e la baldoria.

Assistete a un incredibile spettacolo di fuochi d'artificio all'ICONSIAM, un'importante destinazione per lo shopping e il divertimento lungo il fiume Chao Phraya. Potreste continuare i festeggiamenti in uno degli splendidi bar di Bangkok, come lo Sky Beach Bangkok, il bar più alto della città, o lo Sirocco, anch'esso situato in alto sopra le strade trafficate.

Se la baldoria diventa eccessiva, il 1° gennaio prendetevi un po' di tempo libero in un tempio. Il Wat Pho è noto per il suo Buddha reclinato, ma anche per la sua folla. Per un momento ancora più tranquillo, provate il vicino Wat Suthat.

Dubai

Il Burj Khalifa di Dubai è uno dei grattacieli che attirano maggiormente l'attenzione nel mondo, e lo è ancora di più a Capodanno.

Alla fine del 2023, il Burj Khalifa detiene il record di edificio più alto del mondo (828 metri o 2.716,5 piedi) e la folla si raduna ai suoi piedi per dare il benvenuto al nuovo anno con uno straordinario spettacolo pirotecnico. Non troppo lontano, il Burj Plaza è un po' più tranquillo e popolare tra le famiglie.

Dubai si sta costruendo una reputazione di grande destinazione gastronomica, quindi potreste voler provare ristoranti come Orfali Bros, fondato da tre fratelli siriani, o Baku Cafe per la cucina azera. E se avete in mente di fare shopping, date un'occhiata al Dubai Mall, uno dei più grandi al mondo.

Città del Capo

Città del Capo è una delle città più belle dell'Africa e del mondo. I fuochi d'artificio di Capodanno in questa città sudafricana la rendono ancora più spettacolare.

Se cercate un posto dove cenare, prendete in considerazione il Pier, con un menu vegetariano. Si trova sul lungomare Victoria & Albert, un luogo ideale per vedere i fuochi d'artificio. Se siete amanti della musica, l'anfiteatro sul lungomare offre sette ore di musica dal vivo e con DJ.

Approfittate del vostro viaggio visitando i rinomati vigneti sudafricani nei dintorni di Città del Capo, come Leeu Estates. Come Sydney, anche Città del Capo sta entrando in estate, quindi è un ottimo periodo per stare all'aria aperta.

Roma

I cittadini di Roma sanno come organizzare un bel baccanale: lo fanno di continuo da oltre 2.000 anni. Per i fuochi d'artificio, recatevi al Circo Massimo, luogo di corse di carri e di intrattenimento dell'antichità, per uno spettacolo visivo che impressionerebbe gli antichi festaioli degli anni di gloria dell'Impero Romano.

Il Capodanno è anche per le orecchie. Tra gli eventi: Amore Festival, che si concentra sulla musica dance elettronica e festeggia il suo 20° anniversario. Per i più classici, c'è il concerto dei Tre Tenori al Teatro Flaiano, tra le altre selezioni.

Se non volete festeggiare troppo, il giorno di Capodanno potrete assistere alla parata musicale di Roma, con bande musicali e molti altri spettacoli. E non dimenticate le vostre mutande rosse!

Londra

La maestosa Londra offre sempre uno scenario straordinario per i fuochi d'artificio di Capodanno, che vengono allestiti a Westminster, vicino al London Eye e al Big Ben.

I biglietti per il 2023 nell'area di allestimento ufficiale sono già esauriti (come al solito), ma è possibile vedere i fuochi d'artificio gratuitamente da cime come Primrose Hill, Parliament Hill su Hampstead Heath, Greenwich Park e Alexandra Palace. Potete anche cercare di trovare un posto su ponti come il Millennium Bridge e il Southwark Bridge.

Un altro ottimo punto di osservazione è una crociera sul fiume, dove potrete ammirare lo spettacolo dal Tamigi.

Un modo tradizionale per salutare la prospettiva di un nuovo anno è quello di sistemarsi in uno dei pub più antichi di Londra, come l'Old Bell Tavern, che serve bevande per adulti dal 1670.

Rio de Janeiro

Se volete salutare il nuovo anno con circa 3 milioni di altre persone in una calda località balneare con forti vibrazioni brasiliane, recatevi a Rio de Janeiro.

Il raduno principale sulla spiaggia di Copacabana, che inizia ancora prima del tramonto, è tradizionalmente caratterizzato da una serie di spettacoli musicali e fuochi d'artificio. Se volete festeggiare nel classico stile di Rio, visitate il Jobi Bar. È un'istituzione sociale della città, aperto fin dagli anni Cinquanta.

Siete alla ricerca di una splendida vista? Andate alla Vista Chinesa, una piccola pagoda cinese arroccata per offrire un panorama fantastico.

New York

Times Square, a Manhattan, è sinonimo di Capodanno in tutti gli Stati Uniti. Anche se non siete stati lì di persona per il conto alla rovescia del 10-9-8, è molto probabile che abbiate assistito al famoso lancio della palla in televisione. (La palla ha fatto il suo debutto nel 1907 e da allora è stata lanciata ogni anno, tranne due anni durante la Seconda Guerra Mondiale).

Se non avete voglia di entrare a Times Square con quella che deve sembrare la metà dell'umanità, ecco un paio di altre opzioni:

- Assistere ai fuochi d'artificio e al divertimento di Grand Army Plaza, a pochi passi da Prospect Park, a Brooklyn. Per avere una vista migliore, è necessario arrivare presto.

- New York è una città fluviale, quindi potete festeggiare sull'acqua con una crociera della Circle Line e godere di una splendida vista.

Las Vegas

Las Vegas è illuminata tutto l'anno, ma per la notte di Capodanno si fa in quattro.

LaStrip viene chiusa ai veicoli e i pedoni si danno il cambio per una festa degna di Las Vegas. A mezzanotte, i vari casinò lanciano un'impressionante raffica di fuochi d'artificio dai tetti dei loro edifici. Arrivate abbastanza presto per assicurarvi una buona visuale.

Ci sono poi tutti gli spettacoli di Las Vegas che potreste voler vedere per primi; aggiungete un po' di magia alla serata con l'Impossible show di David Blaine .

Proprio come i colpi di fortuna, Las Vegas non è sempre calda. Ricordate di controllare le previsioni del tempo e di vestirvi caldi: il deserto si raffredda molto di notte, soprattutto in inverno.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com