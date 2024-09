10:54 Ucraina: 29 degli 42 attacchi aerei russi contrastati

Russia ha condotto 42 raid aerei contro l'Ucraina durante la notte. L'Aeronautica Ucraina ha segnalato questi attacchi sul loro canale Telegram, affermando che sono stati utilizzati missili Ch-47M2 Kinzhal, missili cruise Ch-101 e "Iskander-K", tra gli altri. L'Ucraina sostiene di aver intercettato con successo 7 missili cruise e 22 droni Shahed, difendendosi con successo da 29 attacchi aerei.

10:19: Conseguenze Potenziali dell'Airstrike su Poltava*I media russi si vantano del loro presunto successo secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz, mentre i rapporti iniziali suggeriscono uno dei più significativi attacchi aerei dalla inizio della guerra.

9:52: L'Ucraina rivela i numeri delle perdite russe*Il Comando Generale dell'Esercito Ucraino ha pubblicato nuovi dati sulle perdite delle forze russe in Ucraina. Dal 24 febbraio 2022, si stima che la Russia abbia perso oltre 620.350 soldati, con una perdita di 1.390 truppe nelle ultime 24 ore. Inoltre, sono stati distrutti 7 carri armati, 30 sistemi d'artiglieria e 43 droni. In totale, l'Ucraina sostiene che la Russia abbia perso 8.618 carri armati, 16.848 sistemi d'artiglieria, 368 aerei, 328 elicotteri, droni, 28 navi e un sottomarino dalla inizio dell'offensiva su larga scala. Le stime internazionali* suggeriscono che questi numeri sono significativamente più bassi, anche se probabilmente rappresentano un minimo.

9:21: Il Governatore: La Regione di Lviv Soffre un Giorno Devastante - Aumentano le Vittime*Dopo una serie di attacchi aerei sulla città ucraina occidentale di Lviv (vedi voci alle 7:18 AM, 6:17 AM e 5:29 AM), il bilancio delle vittime è aumentato. Sono state segnalate 7 vittime, tra cui un bambino di 7 anni e una ragazza di 14, secondo il governatore della regione di Lviv Maksym Kosyzkyj* su Telegram. "Questa è una giornata triste per la nostra regione", ha lamentato Koszyzkyj, descrivendo la situazione come un tragico evento. In precedenza, il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy aveva annunciato 5 vittime e oltre 30 feriti in un post su Twitter, esprimendo le sue condoglianze alle famiglie delle vittime.

*8:49: Il Ministro Kuleba si dimette*Il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha rassegnato le dimissioni, come confermato dal Presidente della Camera Ruslan Stefantchuk il mercoledì. Le dimissioni saranno discusse nella prossima sessione plenaria, ha annunciato Stefantschuk sulla sua pagina Facebook.

*8:03: Zelensky: l'Attacco a Poltava è uno dei Peggiori dalla Inizio della Guerra*Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha definito l'attacco con razzi russi a Poltava uno dei più letali attacchi singoli dalla inizio della guerra nel suo discorso serale. Ha nuovamente richiesto un miglioramento della difesa aerea, con persone ancora intrappolate sotto le macerie.

*7:39: Grossi avverte di una Crisis Imminente alla Centrale Nucleare di Zaporizhzhia*Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e il Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), Rafael Grossi, hanno discusso dello stato delle centrali nucleari in Ucraina e in Russia durante un incontro a Kyiv. Grossi visiterà la centrale nucleare di Zaporizhzhia, sotto il controllo russo, nel sud-est dell'Ucraina il mercoledì. Secondo Reuters, Grossi ha informato Zelenskyy che la situazione alla centrale è "estremamente volatile", con il rischio di un incidente catastrofico.

7:18: Il Governatore: Almeno Due Morti nell'Attacco a Lviv*Almeno due persone sono state uccise e 19 ferite negli attacchi aerei russi sulla città ucraina occidentale di Lviv, come annunciato dal governatore della città, Maksym Kozytskyi*, su Telegram.

*6:53: L'Ucraina Cerca ulteriore Sostegno per l'Agricoltura e la Rimozione delle Mine*L'Ucraina sta cercando ulteriore assistenza per la ricostruzione del suo settore agricolo e gli sforzi per la rimozione delle mine, come riferito dal quotidiano tedesco "Rheinische Post". Il governo ucraino ha richiesto finanziamenti per le terre agricole vicino alla linea del fronte, nonché il potenziale supporto di un programma di consegna di generatori finanziato dal Ministero dell'Agricoltura. Inoltre, l'Ucraina ha richiesto aiuto per gli sforzi di rimozione delle mine nelle regioni vicino alla linea del fronte. Secondo il governo tedesco, il Ministero della Cooperazione Economica e dello Sviluppo è già impegnato in un progetto per rilevare e rimuovere le mine.

06:17: Ucraina: Incendio dopo l'Attacco dei Droni Russi a Lviv*Un incendio è scoppiato vicino alla stazione ferroviaria principale di Lviv dopo gli attacchi aerei russi sulla città nel nord-ovest dell'Ucraina, come menzionato dal governatore della regione di Lviv, Maksym Kozytskyi*, su Telegram. Due istituzioni educative hanno subito danni, con numerose finestre rotte e vetri rotti per le strade. Kozytskyi ha rivelato che diversi droni Shahed hanno partecipato all'attacco aereo russo. I servizi di emergenza sono presenti sulla scena. Secondo il sindaco di Lviv** Andriy Sadovyi*, le scuole interessate rimarranno chiuse. Almeno sei persone, tra cui un bambino di 10 anni, hanno riportato ferite. despite being situated in western Ukraine, close to the Polish border, Lviv has been attacked multiple times since the conflict started, despite being situated far from the eastern frontline.

Kyiv, la capitale ucraina, è sotto assedio da un secondo attacco aereo russo. La difesa aerea viene attivata. Testimoni riferiscono di esplosioni multiple ai margini di Kyiv, indicando l'uso di armi della difesa aerea. Simultaneamente, il comando militare riferisce di un attacco con droni sulla città ucraina occidentale di Lviv, vicino al confine polacco. L'intera Ucraina è in allerta aerea, come riferito dalla forza aerea ucraina via Telegram. La Polonia mobilita i propri e gli aerei alleati per la terza volta in otto giorni per proteggere lo spazio aereo in risposta agli attacchi aerei e alle operazioni a lungo raggio della Russia, come riferito dal Comando Operativo delle Forze Armate Polacche.

04:35 Biden Promette ulteriori Sistemi di Difesa Aerea per l'Ucraina

Dopo l'orrendo attacco russo alla città ucraina di Poltava, il presidente degli Stati Uniti Biden promette di fornire all'Ucraina ulteriori sistemi di difesa aerea. "Condanno con forza questo attacco ripugnante," dichiara Biden. Gli Stati Uniti continueranno a sostenere militarmente Kyiv, "compreso il fornire sistemi e capacità di difesa aerea che il paese richiede per proteggere i propri confini." Selenskyj aveva rinnovato le sue richieste agli alleati occidentali dopo l'attacco, che ha lasciato almeno 51 morti, per fornire all'Ucraina nuovi sistemi di difesa aerea e consentire il dispiegamento di armi a lungo raggio attualmente consegnate per gli attacchi sul territorio russo.

02:52 Nuovo attacco con droni su Kyiv

La Russia lancia un altro attacco con droni su Kyiv. Le unità ucraine di difesa aerea sono in azione per respingere gli attacchi ai margini della città, come riferito dal comando militare ucraino via Telegram. Non sono ancora disponibili informazioni sul numero di droni impiegati e sui possibili danni. L'attacco notturno è parte di una serie di attacchi aerei russi sulla capitale ucraina che si sono intensificati nelle ultime settimane.

01:32 Selenskyj: Determinato a mantenere il controllo su Kursk

L'Ucraina intende mantenere il controllo sui territori occupati nell'oblast' russa di Kursk fino a quando Putin non sarà disponibile per le trattative, secondo il presidente Selenskyj in un'intervista all'emittente televisiva statunitense NBC News. L'occupazione dei territori è un elemento essenziale del "piano di vittoria," egli aggiunge. In generale, l'Ucraina non richiede alcun territorio russo, dice Selenskyj, senza specificare se si sta valutando la possibilità di conquistare ulteriori territori russi. L'operazione Kursk è stata tenuta segreta, anche il presidente Biden ne è stato tenuto all'oscuro.

00:47 Quattro ministri ucraini si dimettono

Quattro ministri si dimettono in vista di un imminente rimpasto di governo in Ucraina. Si tratta del vice ministro per gli Affari Europei Olga Stefanishyna, del ministro per gli Affari Strategici Oleksandr Kamyshin, che ha giocato un ruolo chiave nell'aumento della produzione di armi, del ministro della Giustizia Denys Malyuska e del ministro dell'Ambiente Ruslan Strilets. Non è chiaro se i quattro ministri assumeranno posizioni di alto livello altrove. "Si prevede un importante rimpasto di governo questa settimana," dice David Arakhamia, capo della fazione del partito al governo Servitore del Popolo, via Telegram. "Domani ci sarà un giorno di licenziamenti, il giorno dopo un giorno di nomine," annuncia Arakhamia, considerato un stretto collaboratore del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

23:16 Dopo l'attacco con razzi a Poltava: Zelensky fa pressione per l'uso di armi a lungo raggio

Dopo l'attacco con razzi russi sulla città di Poltava, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky fa pressione per l'autorizzazione all'uso di armi a lungo raggio contro la Russia. "Gli attacchi russi diventeranno impraticabili se saremo in grado di distruggere i siti di lancio degli invasori, nonché gli aeroporti militari e i logistici russi da cui operano," dice Zelensky nel suo discorso video quotidiano. Secondo lui, i morti a Poltava sono aumentati a 51 e i feriti a 271, con ancora persone intrappolate sotto le macerie.

qui.22:06 Zelensky licenzia un altro alto funzionario

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha licenziato Rostislav Shurma, primo vicecapo dell'ufficio presidenziale, secondo un decreto pubblicato sul sito del presidente. Il presidente del parlamento ha anche annunciato le dimissioni di Olha Stefanishyna, che ha servito come primo vice primo ministro e ministro per l'integrazione europea dell'Ucraina. Vari altri ministri si sono precedentemente dimessi. Il presidente Volodymyr Zelensky spiega che vengono apportate modifiche per garantire il rafforzamento necessario del governo. "L'autunno sarà eccezionalmente importante. Le nostre istituzioni statali devono essere strutturate in modo da consentire all'Ucraina di raggiungere tutti i risultati di cui ha bisogno."

21:42 Corrispondente di ntv a Poltava: "La gente ha descritto un'esperienza veramente terrificante"

Le autorità ucraine riferiscono uno dei più intensi attacchi aerei dalla inizio del conflitto. Le stime indicano un numero significativo di morti e molti feriti. La corrispondente di ntv Aisha Patel, che riferisce dal luogo, descrive l'atmosfera come "nervosa" e racconta le esperienze dei residenti durante l'attacco con missili.

21:25 L'Ucraina Accusa la Russia di Essere Coinvolta nell'Esecuzione di PrigionieriL'Ufficio del Procuratore Generale ucraino accusa i soldati russi dell'omicidio di combattenti catturati. Sono in corso indagini sulla fucilazione di tre ucraini nella regione di Torez, Donetsk, nell'est dell'Ucraina, come annunciato sul loro canale Telegram. Secondo i dettagli disponibili, gli ucraini sono usciti da un bunker con le mani in alto. "Le forze di occupazione li hanno costretti a terra a pancia in giù e li hanno subito colpiti alla schiena", ha riferito l'ufficio, citando video in circolazione su internet come prova.

