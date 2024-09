10:51 Diplomatico russo esprime dubbi su accordi negoziati

10:31 Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite Aiuta l'Ucraina nella Crisi Energetica

La compagnia energetica ucraina Naftogaz sta rafforzando la collaborazione con il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (PDNU) per mantenere la sicurezza energetica. Gli esperti sono preoccupati per le severe condizioni invernali in Ucraina a causa dei numerosi attacchi aerei russi alle infrastrutture vitali. Questi attacchi potrebbero causare numerosi blackout di energia, riscaldamento e acqua. Il PDNU mira a ridurre queste interruzioni utilizzando generatori a gas per fornire alla popolazione.

09:55 L'Oblast di Sumy Ancora Senza Energia Dopo l'Attacco dei Droni

La regione di Sumy Oblast in Ucraina ha subito un attacco di droni questa mattina. Di conseguenza, circa 280.000 residenti sono attualmente senza elettricità. L'aeronautica ucraina afferma di aver abbattuto 16 droni, mentre i restanti hanno causato danni alle infrastrutture critiche.

09:28 Ucraina: Prigioniero di Guerra Ucciso dai Russi

Il commissario per i diritti umani del parlamento ucraino ha riferito l'esecuzione di un prigioniero di guerra ucraino disarmato da parte dei soldati russi. La scena era raccapricciante, con le mani del prigioniero legate e una spada utilizzata per l'atto inscritta "Per Kursk". Gli esperti ucraini ritengono che questo orribile incidente sia un assaggio della crudeltà e della sete di sangue russa.

09:02 Commenti Schietta sull'Offensiva di Kursk da Parte del Comandante Ceceno

A metà agosto, Kyiv ha lanciato un'invasione nella regione di frontiera di Kursk, lasciando i leader militari russi senza parole. Tuttavia, il comandante ceceno Apti Alaudinov ha rapidamente acceso l'ottimismo sul suo canale Telegram, "In pazienza, godiamoci qualche popcorn e guardiamo i nostri ragazzi annientare il nemico". Da allora, Alaudinov si è distinto come importante commentatore sull'offensiva di Kursk, godendo dell'attenzione dei media. Una simile notorietà non può essere ottenuta senza l'approvazione delle autorità superiori, concordano gli esperti. Come un leader ceceno come Ramzan Kadyrov, Alaudinov sembra godere di un grado insolito di libertà di parola. Alcuni ipotizzano addirittura che potrebbe essere il successore di Kadyrov.

08:42 L'Aiuto Tedesco all'Ucraina Supera i 100 Milioni di Euro

La Germania ha annunciato un'ulteriore assistenza invernale di 100 milioni di euro per l'Ucraina, ha rivelato il ministro degli Esteri federale Annalena Baerbock in una riunione a Chisinau, la capitale della Moldavia. Con l'autunno alle porte e l'inverno alle porte, Baerbock ha sottolineato l'importanza di questo aiuto poiché la Russia pianifica un'altra "guerra invernale" per rendere difficile la vita ai civili ucraini.

08:01 Le Infrastrutture Energetiche di Sumy Sottoposte ad Attacchi Russi di Droni

L'Ucraina ha subito un altro attacco di droni dalla Russia, causando danni significativi alle infrastrutture energetiche. L'aeronautica ucraina ha abbattuto 34 dei 51 droni, con la regione nordorientale di Sumy che ha segnalato attacchi mirati alle infrastrutture critiche, comprese le strutture per l'acqua potabile e le strutture mediche. Le autorità ucraine stanno attualmente riparando le infrastrutture danneggiate.

07:37 Le Perdite Militare Russe Raggiungono 1020

Secondo lo Stato Maggiore ucraino, la Russia ha subito 1020 perdite (morti e feriti) nelle ultime 24 ore. Dal'inizio dell'invasione il 20 febbraio 2022, il bilancio delle vittime ucraine si attesta a 635.880 soldati, con 6 sistemi d'artiglieria, 2 carri armati, 6 veicoli corazzati e 66 droni distrutti o danneggiati.

07:10 Il Post di Kyiv: Aeroporto Militare Russo Sotto Attacco

L'aeroporto militare russo di Engels, nella regione di Saratov, è stato attaccato dai droni ucraini, secondo il Kyiv Post. La base è nota per ospitare bombardieri strategici armati di missili, spesso utilizzati per attaccare le città ucraine.

06:35 Stoltenberg Vuole Promuovere il Dialogo degli Alleati Sulle Armi a Lunga Portata

Il segretario generale uscente della NATO, Jens Stoltenberg, sostiene il dibattito globale in corso sulla possibilità di consentire all'Ucraina di colpire il territorio russo con i sistemi d'arma a lungo raggio dell'Occidente. Senza specificare, Stoltenberg ha affermato che ogni stato membro ha il diritto di prendere queste decisioni, sottolineando l'importanza della stretta coordinazione. L'Ucraina ha richiesto ai suoi alleati il permesso di lanciare attacchi contro i centri di comando, gli aeroporti e le infrastrutture russe da settimane. Il leader norvegese ha espresso preoccupazione per il potenziale escalation del conflitto, affermando: "Non ci sono opzioni senza rischi in guerra, ma credo ancora che il rischio più alto sia che la Russia vinca in Ucraina".

06:13 Meta Banna il Canale di Propaganda Russa RT

Meta, la società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp, ha deciso di limitare la diffusione della propaganda di stato russa chiudendo RT (precedentemente Russia Today) e le organizzazioni affiliate in tutto il mondo. La società ha citato le campagne di disinformazione legate all'invasione russa dell'Ucraina come motivo di questa decisione. In precedenza, l'UE ha banned

01:45 Rapporto dell'ONU: la situazione dei diritti umani in Russia peggioraLa situazione dei diritti umani in Russia sta peggiorando, secondo un rapporto dell'ONU. "Esiste ora un sistema strutturale, sostenuto dallo stato, di violazioni dei diritti umani", riferisce Mariana Katzarova. La bulgara è stata nominata dal Consiglio dei Diritti Umani dell'ONU nel 2023 come relatrice speciale sulla situazione in Russia. Il sistema è progettato per soffocare la società civile e l'opposizione politica, secondo il rapporto. I critici del conflitto della Russia contro l'Ucraina e i dissidenti sono sempre più nel mirino. Katzarova stima che ci siano almeno 1372 prigionieri politici. Questi campioni dei diritti umani, giornalisti e critici della guerra sono stati condannati per accuse fabbricate e condannati a lunghe pene detentive. In carcere, hanno subito torture. I prigionieri politici sono confinati in celle isolate, altri sono coercitivamente ospedalizzati in cliniche psichiatriche. Sono solo quelli noti a Katzarova. Il numero effettivo potrebbe essere più alto, afferma un dipendente.

23:54 La Svezia guiderà la presenza prevista della NATO in FinlandiaLa NATO sta pianificando di stabilire una presenza militare nel nord della Finlandia, con la Svezia che potrebbe fare da forza guida. Si tratta di un tipo speciale di forze multinazionali della NATO, note come Forward Land Forces (FLF), simili a quelle in altri paesi NATO confinanti con la Russia. Lo ha annunciato il ministro della Difesa svedese Pål Jonson e il suo omologo finlandese Antti Häkkänen durante una conferenza stampa a Stoccolma. Jonson ha espresso la sua gratitudine per essere stato scelto dalla Finlandia come "nazione quadro" per la presenza. La presenza rafforzerà la sicurezza di tutta la NATO.

