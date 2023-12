1 morto e 3 feriti nella sparatoria della vigilia di Natale in un centro commerciale del Colorado, secondo la polizia

Secondo il Dipartimento di polizia di Colorado Springs, dopo una rissa tra due gruppi sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco e gli agenti sono intervenuti dopo le 16:30 circa.

Un uomo è stato trovato morto nel Citadel Mall e altri due uomini "con almeno una ferita da arma da fuoco ciascuno" sono stati portati negli ospedali locali in gravi condizioni, ha dichiarato la polizia in un post su X, precedentemente noto come Twitter.

Anche una donna è stata portata in ospedale con ferite minori, secondo la polizia.

Il centro commerciale è stato "sgomberato e chiuso", ha dichiarato il dipartimento di polizia su X. "Non c'è alcuna minaccia nota per la comunità in questo momento".

Diverse persone sono state trattenute, ha dichiarato la polizia.

