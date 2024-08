- 1,4 milioni di ragazze sono state escluse dalla scuola da quando i talebani hanno preso il potere.

Da quando i Taleban hanno preso il potere tre anni fa, almeno 1.4 milioni di bambine in Afghanistan sono state colpite da un divieto scolastico a partire dalla settima classe, secondo un rapporto dell'UNESCO. Si tratta di circa 300.000 bambine in più rispetto al conteggio di aprile 2023, ha riferito l'organizzazione delle Nazioni Unite.

"L'Afghanistan è ora l'unico paese al mondo che nega alle donne e alle bambine oltre i 12 anni l'accesso all'istruzione", ha dichiarato la Direttrice Generale dell'UNESCO Audrey Azoulay. "La comunità internazionale deve continuare a premere con tutta la sua forza per la riapertura incondizionata delle scuole e delle università per le bambine e le donne afghane".

I Taleban falliscono nei loro impegni

In passato, i Taleban avevano annunciato di voler sospendere l'istruzione per le bambine più grandi solo fino al raggiungimento di determinate condizioni non specificate. Dichiarazioni pubbliche di alcuni alti funzionari talebani avevano dato speranza per l'istruzione delle donne. Tuttavia, non è stato fatto alcun progresso in questo senso. "In soli tre anni, le autorità de facto hanno quasi annullato due decenni di progressi costanti nell'istruzione in Afghanistan e hanno messo a rischio il futuro di un'intera generazione", si legge nel rapporto.

Lo sviluppo del paese minacciato a lungo termine

Un altro problema è il divieto dei Taleban di insegnare alle maestre nelle scuole maschili, che peggiora già la carenza di insegnanti. Dal 2021, il numero di studenti iscritti alle università è diminuito del 53%, scrive l'UNESCO. La mancanza di laureati peggiorerà ulteriormente i problemi di sviluppo nel paese di circa 40 milioni di abitanti.

Dopo il crollo del governo sostenuto dagli Stati Uniti a Kabul, i Taleban hanno ripreso la capitale afghana l'15 agosto 2021. Hanno dichiarato un "Emirato Islamico" e hanno iniziato a implementare la loro stretta interpretazione dell'Islam con leggi draconiane e limitando i diritti delle donne. L'Afghanistan è l'unico paese al mondo che proibisce alle bambine e alle donne di frequentare le scuole e le università secondarie.

Nonostante le iniziali promesse dei Taleban di riaprire l'istruzione per le bambine più grandi sotto determinate condizioni, la promessa di consentire l'insegnamento delle maestre nelle scuole maschili e di garantire la prosecuzione dell'istruzione universitaria per le donne non è stata mantenuta. Il divieto dei Taleban di istruzione per le bambine e le donne oltre la sesta classe, insieme al divieto di insegnamento delle maestre nelle scuole maschili, ha contribuito significativamente all'altro problema della grave carenza di insegnanti in Afghanistan, che potrebbe portare a sfide di sviluppo a lungo termine.

Leggi anche: