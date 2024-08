- 1:3 contro Magdeburgo: Braunschweiger fallisce perfettamente

Eintracht Braunschweig ha iniziato la nuova stagione della 2. Bundesliga in modo disastrosamente. Una settimana dopo la sconfitta per 1:5 contro lo Schalke 04, i pursuers della scorsa stagione hanno perso la loro prima partita in casa per 1:3 (0:1) contro il 1. FC Magdeburg domenica.

Come contro lo Schalke, Rayan Philippe ha sprecato una buona occasione per l'Eintracht (4° minuto), prima che l'avversario segnasse il gol dell'apertura poco dopo. Il nuovo striker Martijn Kaars ha segnato per il FCM dopo un bel assist del veloce Lubambo Musonda (13° minuto) e ha portato il punteggio sul 2:0 al 55°. Il venticinquenne olandese è stato acquistato dall'Helmond Sport in estate.

Silas Gnaka ha segnato il 3:0 al 59°, prima che i deboli Braunschweiger iniziassero un'offensiva tardiva. Philippe ha segnato il gol della bandiera (67°). Christian Conteh ha sprecato tre buone occasioni per portare il punteggio sul 2:3 (72°/78°/90+2).

Altrimenti, il Magdeburg è stata la squadra chiaramente più padrona del pallone e sicura di sé davanti ai 22.791 spettatori. I Braunschweiger hanno lottato contro gli ospiti che difendevano in modo compatto e facevano rapidi contropiedi per molto tempo. L'unica debolezza del FCM è stata che Baris Atik (16°) e Herbert Bockhorn (22°) hanno dovuto lasciare il campo a causa di infortuni.

L'Eintracht ha iniziato la nuova stagione male per la terza volta di fila. Nel 2022, non hanno vinto nessuna delle prime sei partite. Nel 2023, erano già chiaramente ultimi in classifica a ottobre.

