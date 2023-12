1-2-3 ... Cammina (lungo la navata)! Le coppie fanno a gara per sposarsi a Las Vegas durante il Capodanno numerico

Le "date magiche" sono da tempo tra i giorni più ambiti per sposarsi. Il giorno del "7 fortunato", il 7 luglio 2007, è la data più popolare nella storia di Las Vegas, con 4.492 coppie che si sono sposate, ha dichiarato il cancelliere della Contea di Clark, Nevada, in un comunicato stampa. La "data magica" più recente è stata il 22/2/22, con 2.331 matrimoni.

Gli esperti del settore dei matrimoni stanno osservando se domenica potrebbe essere un record.

"La gente vuole sempre poter ricordare la data del proprio anniversario", ha dichiarato Brian Mills, presidente della Camera dei matrimoni di Las Vegas.

"È una cosa un po' kitsch avere una data con un numero di telefono interessante".

Per la potenziale corsa di quest'anno, la contea di Las Vegas ha persino organizzato un pop-up per le licenze di matrimonio all'aeroporto, in modo che le coppie possano registrarsi e ottenere i documenti appena scese dall'aereo, ha dichiarato l'impiegato alla CNN.

Il pop-up sfrutta anche un altro aspetto speciale dei matrimoni di Las Vegas: l'esperienza di gruppo, ha detto l'impiegata della contea di Clark Lynn Marie Goya. Le coppie possono chiacchierare mentre aspettano le licenze di matrimonio, vedersi camminare lungo la Strip tutti agghindati e applaudire alla cappella o alla porta del casinò le coppie innamorate come loro.

"È quasi come un wedding club di Las Vegas", ha detto Goya. "Hanno quel momento da commedia romantica in cui tutti sono coinvolti nella loro storia d'amore".

I locali della camera nuziale sono già tutti esauriti per la notte di Capodanno, con un aumento fino al 20% dei matrimoni prenotati rispetto alla solita notte finale dell'anno - da sempre una delle date più gettonate per lo scambio di voti - ha detto Mills.

E il tipo di cerimonie è molto vario: A Las Vegas "ci si può sposare in qualsiasi modo. ... Si può avere qualcosa di molto piccolo, solo voi due, o un matrimonio da un milione di dollari".

Alcune strutture di Las Vegas offrono pacchetti speciali per commemorare la novità della data: il pacchetto "New Years Nuptials " della Love Story Wedding Chapel, del valore di 123 dollari, permette alle coppie di "sposarsi e camminare" e di godersi un brindisi con le bollicine, mentre il pacchetto "Celebrate 123123" di Vegas Weddings, del valore di 2.024 dollari, offre una passeggiata lungo la navata pochi istanti prima della mezzanotte. La Chapel of the Flowers ha descritto i suoi rimanenti slot di Capodanno come "non solo un appuntamento - è 123 123, un'esperienza unica nella vita!".

Indipendentemente dal giorno, Las Vegas è stata un punto di riferimento per i matrimoni per almeno un secolo, ha detto Goya. Durante il proibizionismo, il Nevada fu uno dei pochi Stati a non aggiungere restrizioni alle licenze di matrimonio, rinunciando a esami del sangue, periodi di attesa ed esami medici. Poi sono spuntate le cappelle.

Ora la Contea di Clark rilascia più licenze di matrimonio di qualsiasi altra contea degli Stati Uniti, secondo la Camera dei matrimoni di Las Vegas.

"Questo è sempre il nostro grande finale dell'anno", ha detto Mills. "Tutti sono entusiasti di vedere come tutte le persone vengono in città e si sposano, celebrano Las Vegas e amano essere la capitale mondiale dei matrimoni".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com