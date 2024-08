- 1&1 è in testa nell'espansione della rete ma è indietro

La quarta rete mobile della Germania sta crescendo, ma è ancora minuscola rispetto ai suoi concorrenti. Il CEO dell'operatore di rete 1&1, Ralph Dommermuth, ha annunciato a Montabaur che oltre 400 siti erano stati integrati nella rete alla fine di giugno. Questo era circa il doppio del numero di tre mesi prima. Per confronto, O2 ha circa 28.000 siti mobili attivi in Germania, mentre Vodafone ne ha 26.000.

Roaming Nazionale O2

Dove 1&1 non ha i suoi segnali, i suoi clienti sono connessi alla rete di O2 attraverso un accordo di roaming nazionale. 1&1 paga O2 per l'uso della sua rete. Tuttavia, 1&1 passerà a Vodafone quest'estate, quindi i clienti saranno connessi alla rete di Vodafone in futuro.

Sfide dell'espansione della rete

1&1 ha incontrato ostacoli significativi nella costruzione della sua rete. Inizialmente, avrebbe dovuto avere 1.000 siti operativi entro l'inizio del 2023, ma solo cinque erano effettivamente in uso. L'Agenzia Federale per le Reti ha quindi avviato una procedura di multa. 1&1 ha incolpato il suo partner di espansione, Vantage Towers, per non aver consegnato un gran numero di siti nonostante un contratto corrispondente.

La collaborazione tra le due compagnie non sta procedendo ancora liscia, come indicano le dichiarazioni di Dommermuth. "Ci sono stati appena 250 siti cancellati da Vantage di nuovo." L'espansione è difficile. "Ma stiamo gradualmente guadagnando quota." Entro la fine del 2025, 1&1 deve raggiungere un quarto delle case tedesche con le sue antenne, come richiesto dall'Agenzia Federale per le Reti. 1&1 si prefigge di raggiungere questo obiettivo.

Guasto della rete frustra i clienti

A maggio, 1&1 ha avuto problemi tecnici significativi nella sua ancora piccola rete, lasciando molti clienti irraggiungibili per molto tempo. A causa di questo guasto, l'azienda stima di aver ricevuto circa 50.000 cancellazioni. Anche Dommermuth è stato sorpreso dal guasto. "Mia moglie mi ha svegliato al mattino perché i miei colleghi non riuscivano a raggiungermi sul mio telefono, perché il mio telefono era anche giù."

Incidenti del genere possono verificarsi quando si costruisce una nuova rete, ma non avrebbe dovuto succedere. "Abbiamo anche impiegato troppo tempo per risolverlo." L'azienda ha imparato dai suoi errori e si aspetta che questo non accada di nuovo.

Aspettative attenuate per l'intero anno

1&1, una filiale di United Internet, ha avuto un primo semestre misto. Il fatturato è aumentato del 1,1% a €2,02 miliardi, mentre il risultato operativo (Ebit) è diminuito del 22,8% a €196,1 milioni. I costi dell'espansione della rete - costi di avvio - erano significativamente più alti del previsto. 1&1 ha recentemente rivisto le sue previsioni annuali per il fatturato e la redditività.

