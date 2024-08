09:32 Krywald: "L'Ucraina vuole dimostrare: aiutiamo - non stupriamo"

08:48 Russa Bomber Supersonico Si Cria - Pilota Muore

Ieri, un bombardiere si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione di Irkutsk, in Siberia, causando la morte di un pilota. Secondo gli ufficiali, "uno dei piloti non è potuto essere salvato", come riferito dal governatore regionale Igor Kobzev su Telegram, citando il comando militare del ministero della difesa. Ha anche dichiarato che tre altri piloti di combattimento sono stati ricoverati in ospedale con ferite. Le informazioni preliminari suggeriscono che lo schianto è stato causato da "guasto tecnico". Il bombardiere, un TU-22M3, si è schiantato in un'area desertica vicino a un villaggio, senza causare ulteriori danni a terra. Le operazioni di ricerca e soccorso nel sito dello schianto sono continuate per tutta la notte, secondo il governatore.

08:04 Avanzata Ucraina a Kursk: La Russia Minaccia la Terza Guerra Mondiale

L'avanzata dell'Ucraina nella regione russa di Kursk ha portato il mondo sull'orlo di una guerra globale, secondo il parlamentare russo Mikhail Sheremet. Membro del comitato per la difesa, Sheremet ritiene che l'Occidente stia sostenendo l'incursione dell'Ucraina. "Date la presenza di attrezzature militari occidentali, l'uso di munizioni e missili occidentali negli attacchi alle infrastrutture civili e le prove inconfutabili dell'implicazione di stranieri negli attacchi sul territorio russo, si potrebbe concludere che il mondo è sull'orlo di una terza guerra mondiale", ha dichiarato Sheremet all'agenzia di stampa statale russa RIA. both the US and Germany have stressed that they were not involved in the planning of the Kursk offensive. Many observers, such as the ISW, see Russia's recurring warnings of a third world war or nuclear threats as a calculation to spread fear and deter Western governments from further supporting Kyiv.

07:22 ISW: "Mancanza di Immagini Strategiche" da parte di Putin e della Leadership Russa

Il Cremlino e il comando militare russo hanno creato una "struttura di comando e controllo complessa, sovrapposta e finora inefficace" in risposta all'attacco dell'Ucraina nella regione di Kursk, secondo l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW). Ciò dimostra che il Cremlino non ha previsto la possibilità di un'invasione significativa dell'Ucraina in Russia, ha detto l'ISW. Il confine è stato trattato come una linea del fronte statica dal 2022 e "probabilmente non è stato pianificato adeguatamente per difendere il territorio russo". Secondo il think tank statunitense, il Cremlino sta ora valutando quali aree lungo il confine l'Ucraina potrebbe attaccare successivamente. Ciò sottolinea che la leadership russa ha "sofferto di una mancanza di immaginazione strategica".

06:40 L'Ucraina Rapporta un Attacco di Successo nella Regione di Crimea

Le forze ucraine hanno attaccato nuovamente la regione della Crimea durante la notte. Sergey Bratchuk, portavoce dell'amministrazione militare nella regione di Odessa, riferisce danni iniziali a una nave nel porto di Kerch vicino al ponte di Crimea e a una barca a Chornomorske nella regione di Krasnodar. "Sono in corso ulteriori misure di ricognizione". L'Ucraina ha segnalato l'affondamento di navi e barche diverse volte nelle ultime settimane e mesi, che erano state anche utilizzate a scopo militare. L'affondamento di un sottomarino sembra essere stato anche un successo:

05:59 CNN: USA Rifiuta il Distribuzione di ATACMS a Kursk - Perché Trovano Qualcosa di Più Sensato

Secondo un rapporto della CNN, gli Stati Uniti continuano a rifiutare di consentire il dispiegamento di missili ATACMS a lungo raggio dalle scorte americane nella regione di Kursk. Tuttavia, questa volta la preoccupazione per l'escalation non è il motivo. Il broadcaster riferisce, citando ufficiali del governo, che gli Stati Uniti ritengono che gli ATACMS potrebbero essere utilizzati meglio per attaccare la regione della Crimea occupata dalla Russia.

05:19 Zelensky: Forniture per le Truppe nell'Ucraina Orientale sono Arrivate

Mentre aumenta la pressione delle truppe russe nell'Ucraina orientale, Kyiv sta ora prestando la massima attenzione alla difesa intorno al Donbass. "Torez e Pokrovsk, la maggior parte degli attacchi russi sta avvenendo lì", ha detto il presidente Volodymyr Zelensky nel suo discorso video quotidiano. Le forniture urgenti sono già arrivate. "Tutto ciò che è necessario ora". Tuttavia, Zelensky non ha specificato se siano state dispiegate anche truppe supplementari nelle aree fortemente contestate. Lo Stato Maggiore a Kyiv ha riferito in serata che ci sono stati 68 scontri dal'inizio della giornata.

03:46 Il Governatore: Bomber Strategico dalla Russia si Cria in Siberia

Il governatore della regione di Irkutsk in Siberia, Igor Kobzev, riferisce lo schianto di un bombardiere strategico del tipo Tu-22M3. La causa è stata un difetto tecnico. Uno dei quattro membri dell'equipaggio è morto, secondo il governatore che cita il ministero della difesa russo. Il resto dell'equipaggio è riuscito a fuggire dall'aereo e è stato portato in ospedale, ha scritto Kobzev nell'app di messaggistica Telegram.

22:33 Il governo degli Stati Uniti approva la vendita di fino a 600 missili Patriot alla GermaniaIl governo degli Stati Uniti ha approvato la vendita di fino a 600 missili e altro equipaggiamento per i sistemi di difesa aerea Patriot alla Germania. L'Agenzia per la Cooperazione per la Sicurezza della Difesa (DSCA) ha dichiarato che l'affare di armi, valutato 5 miliardi di dollari (€4,5 miliardi), rafforza la sicurezza degli Stati Uniti "migliorando la sicurezza di un alleato della NATO che è una forza chiave per la stabilità politica ed economica in Europa". La Germania ha donato diversi sistemi Patriot all'Ucraina.

22:14 SBU: L'Ucraina aumenta il pool degli scambi di prigionieriLa priorità assoluta del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina (SBU) è recuperare i difensori ucraini dalla prigionia russa. Pertanto, l'SBU e le forze di difesa stanno lavorando attivamente per "arricchire il fondo per lo scambio di prigionieri catturando più soldati russi sul campo di battaglia". Lo ha annunciato il capo dell'SBU, Vasyl Maliuk, durante una conferenza stampa congiunta con i capi del Ministero della Difesa, del Ministero degli Interni, dell'Intelligence della Difesa GUR, dell'Intelligence Estera SZRU e il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio Supremo. "Il ritorno dei difensori ucraini è un compito prioritario stabilito dal Comandante in Capo, il Presidente Volodymyr Zelensky", si legge nella dichiarazione stampa. Secondo i propri resoconti, l'esercito ucraino ha catturato oltre 100 soldati russi e ceceni mentre avanzava lungo il confine russo nella regione di Kursk (vedi l'articolo alle 14:57).

21:46 La Polonia onora gli eroi della guerra contro l'Armata Rossa - e traccia un parallelo con PutinLa Polonia ha commemorato la sua vittoria sull'Armata Rossa con una parata militare a Varsavia. La parata ha visto la partecipazione di carri armati e soldati, tra cui alcuni degli Stati Uniti e di altri paesi alleati. Gli aerei da combattimento sono volati sopra la folla di migliaia di spettatori. "Dobbiamo armarci e costruire una tale potenziale che nessuno osi mai attaccarci", ha detto il Presidente Andrzej Duda prima della parata, che è stata l'evento principale delle cerimonie commemorative dello stato. Nel "Giorno dell'Esercito Polacco", la Polonia ricorda la vittoria del'esercito polacco sui truppe dell'Unione Sovietica nella Battaglia di Varsavia nel 1920. Il Ministro della Difesa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz scrive in una lettera ai soldati che la festività commemora i momenti più gloriosi dell'esercito polacco, il prezzo dell'indipendenza e della libertà. "In questo giorno onoriamo tutti gli eroi che hanno lottato per la patria sin dai tempi della nostra nazione", spiega.

Il 60enne Jacek Szelenbaum, che era tra gli spettatori, ha detto che mentre la parata è uno spettacolo, è felice di vedere che l'esercito ha armi più moderne. "Ci sentiamo un po' meglio perché vediamo questa buona attrezzatura e sentiamo la presenza dei nostri alleati - americani, britannici, romeni e altri", dice Szelenbaum. "Questo è necessario in questa situazione, perché la Polonia non potrebbe mai difendersi da sola. Solo in un'alleanza possiamo stare contro (il Presidente russo) Putin".

20:59 Il generale Christian Freuding annuncia ulteriori aiuti militari tedeschi all'UcrainaIl coordinatore capo degli aiuti militari tedeschi, il tenente generale Christian Freuding, è tornato dai colloqui in Ucraina (vedi anche l'articolo delle 16:46). Nel formato video della Bundeswehr "Nachgefragt", Freuding spiega quali armi la Germania consegnerà all'Ucraina entro la fine dell'anno. Secondo lui, l'assistenza militare si concentra sul fornire sistemi di difesa aerea aggiuntivi, sistemi d'artiglieria, armi da fuoco, droni, carri armati e veicoli corazzati. In totale, due batterie a media distanza IRIS-T SLM e due batterie a corta distanza IRIS-T SLS saranno consegnate all'Ucraina entro la fine del 2024. Inoltre, saranno consegnati dieci cannoni contraerei Gepard con due cannoni da 35 mm. Sono previsti anche circa 30 carri armati Leopard 1A5, che sono attualmente in fase di restauro da parte di specialisti di Rheinmetall. Inoltre, verranno forniti 400 veicoli corazzati MRAP. I sistemi d'artiglieria saranno consegnati sotto forma di 12 sistemi d'artiglieria semoventi PzH-2000 e quattro obici autopropulsi su ruote Zuzana 2.

20:20 Le autorità: cinque civili uccisi negli attacchi russi nel sud e nell'est dell'UcrainaNel sud e nell'est dell'Ucraina, cinque civili sono stati uccisi negli attacchi russi, secondo le autorità. Nella regione nordorientale di Kharkiv, due persone sono state uccise in un attacco aereo. Un'altra vittima è avvenuta a Donetsk nell'est a causa del fuoco dell'artiglieria. Nella regione meridionale di Kherson, un uomo è stato ucciso in un attacco con drone. Un altro uomo, precedentemente ferito in un attacco precedente, è morto in ospedale, come hanno riferito le autorità di Kherson. Nel frattempo, le autorità invitano i residenti di Pokrovsk a lasciare la città. "In particolare, le famiglie con bambini" dovrebbero andarsene prima che sia troppo tardi. Il nemico si sta avvicinando "a velocità elevata" verso la città nella regione di Donetsk. L'esercito russo continua ad attaccare fortemente nell'est dell'Ucraina, secondo il governo a Kyiv. Mosca riferisce la ricaptura del villaggio di Ivanyivka a Donetsk, che si trova a soli circa 15 chilometri dal importante snodo di trasporto di Pokrovsk.

19:30 Rapport: USA e Ucraina discutono la consegna di missili da crociera a lungo raggio in fase avanzataLe trattative tra Ucraina e il governo del presidente USA Joe Biden per la consegna di missili da crociera a lungo raggio sono in una "fase avanzata", secondo il portale di notizie ucraino "Kyiv Independent", citando una fonte dal governo del presidente Volodymyr Zelenskyy. Tuttavia, non è chiaro quando i missili potrebbero arrivare in Ucraina, dice la fonte, aggiungendo che si sta considerando un calendario per l'autunno di quest'anno. Il quotidiano USA "Politico" riferisce inoltre, citando fonti anonime, che il governo di Biden è "aperto" alla fornitura di missili da crociera a lungo raggio a Kiev per rafforzare, tra le altre cose, i recenti caccia F-16. Kiev ha fatto pressione sul governo USA fin dall'inizio dell'attacco russo per fornire alle forze ucraine missili a lungo raggio per attaccare le infrastrutture militari e logistiche russe in profondità nel territorio russo.

19:16 Lituania invia un nuovo pacchetto di aiuti militari all'UcrainaCome parte del sostegno militare della Lituania all'esercito ucraino, la Lituania sta inviando un nuovo pacchetto composto da rimorchi, rimorchi e letti pieghevoli. "Ukrinform" riferisce, citando il servizio stampa del Ministero della Difesa lituano, che ad agosto sono stati trasportati in Ucraina veicoli corazzati da trasporto truppe, sistemi di difesa aerea a corto raggio con missili, sistemi anti-droni, dispositivi anti-droni individuali, veicoli fuoristrada con pezzi di ricambio, rimorchi, fucili, munizioni, granate fumogene e loro parti.

In risposta alla dichiarazione del parlamentare russo Mikhail Sheremet secondo cui l'avanzata dell'Ucraina nella regione russa di Kursk sta portando il mondo sull'orlo di una terza guerra mondiale, l'avanzata potrebbe potenzialmente esacerbare il conflitto se la Russia vedesse il sostegno occidentale all'Ucraina come un coinvolgimento indiretto.

Data la persistente minaccia di una terza guerra mondiale o di minacce nucleari da parte del'esercito russo, il conflitto in Ucraina ha notevolmente aumentato la preoccupazione globale per il fatto che "l'attacco all'Ucraina" possa portare a un conflitto su scala più ampia.

