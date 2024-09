09:28 Ucraina: le forze militari russe hanno decapitato soldati prigionieri

09:02 Il comandante della Cecenia diffonde ottimismo sull'offensiva di Kursk Mosca ha mantenuto il silenzio quando Kiev ha invaso la regione di confine di Kursk all'inizio di agosto, ma il comandante della Cecenia, Apti Alaudinov, ha condiviso la sua fiducia su Telegram: "Rilassiamoci, facciamo dei popcorn e guardiamo i nostri ragazzi distruggere l'opposizione". Da allora, Alaudinov è diventato una voce significativa nel commentare l'offensiva di Kursk, con i media russi che amplificano le sue dichiarazioni. Gli esperti ritengono che la vasta presenza di Alaudinov nei media sia dovuta all'approvazione dei massimi livelli. Alcuni ipotizzano addirittura che Alaudinov potrebbe essere un potenziale successore del presunto malato leader della Cecenia, Ramzan Kadyrov.

08:42 La Germania fornisce all'Ucraina 100 milioni di euro in aiuti invernali La Germania fornisce all'Ucraina altri 100 milioni di euro in aiuti invernali, come annunciato dal ministro degli Esteri federale Annalena Baerbock durante una visita nella capitale della Moldavia, Chisinau. "L'autunno sta arrivando e l'inverno non è lontano", ha detto Baerbock prima di un incontro della piattaforma di partnership della Moldavia. La Russia sta pianificando apparentemente un'altra "guerra d'inverno" per rendere la vita il più difficile possibile per le persone in Ucraina.

08:01 L'Ucraina riferisce di un attacco con droni dalla Russia L'Ucraina riferisce di un attacco significativo con droni dalla Russia, con la difesa aerea che abbatte 34 dei 51 droni russi. La forza aerea ha segnalato attività in cinque regioni e le infrastrutture energetiche nella regione nordorientale di Sumy sono state prese di mira. In totale, 16 droni russi sono stati intercettati lì, minacciando infrastrutture critiche, comprese le forniture idriche e gli ospedali, che dipendono dai sistemi di alimentazione di backup.

07:37 L'Ucraina riferisce 1020 perdite di soldati russi Secondo lo Stato maggiore ucraino, la Russia ha subito 1020 perdite, comprese morti e feriti, dal giorno precedente. Il numero totale di perdite russe dall'inizio dell'invasione su larga scala a febbraio 2022 è ora stimato in 635.880. Nel corso delle ultime 24 ore, sei sistemi d'artiglieria e due carri armati sono stati danneggiati o distrutti, insieme a sei veicoli corazzati e 66 droni.

07:10 Il quotidiano ucraino riferisce di un attacco a un aeroporto militare russo Nella notte, l'aeroporto militare russo di Engels, nella regione di Saratov, è stato apparentemente attaccato da droni, secondo il sito di notizie ucraino "Kyiv Post". Il resoconto afferma che bombardieri strategici equipaggiati con razzi sono basati sul campo d'aviazione, che la Russia ha utilizzato per attacchi contro città ucraine.

06:35 Il segretario generale della NATO incoraggia la discussione su armi a lungo raggio per l'Ucraina Il segretario generale uscente della NATO Jens Stoltenberg sostiene il dibattito internazionale in corso sull'autorizzazione all'Ucraina di colpire il territorio russo con armi occidentali a lungo raggio. Anche se ogni alleato è responsabile delle decisioni in merito, Stoltenberg sottolinea l'importanza della stretta coordinazione. L'Ucraina ha richiesto questa autorizzazione per colpire i centri di comando, gli aeroporti e le infrastrutture russe per contrastare l'invasione russa. Stoltenberg esprime preoccupazione per il potenziale escalation del conflitto, ma afferma che "il più grande rischio per noi è che Putin vinca in Ucraina".

06:13 Meta bandisce la propaganda russa su Facebook e WhatsApp Meta, la società madre che gestisce Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads, ha proibito la diffusione di propaganda di stato russa attraverso media come il canale televisivo RT. Il divieto si applica a tutte le piattaforme Meta a livello mondiale oltre a Facebook. RT è già stato bloccato nell'UE dalla primavera del 2022 a causa di campagne di disinformazione legate all'invasione russa dell'Ucraina.

05:33 Lukashenko concede la grazia a 37 prigionieri in Bielorussia Il leader autoritario bielorusso Alexander Lukashenko ha commutato le pene di 37 prigionieri condannati per "estremismo". Secondo l'amministrazione presidenziale bielorussa, questi prigionieri saranno rilasciati dal carcere. Tra coloro che sono stati graziati ci sono sei donne e diverse persone con problemi di salute. Non sono state fornite specifiche sull'identità dei 37 prigionieri. Negli ultimi mesi, Lukashenko ha concesso ripetutamente la grazia ai prigionieri che sono stati incarcerati per aver protestato contro il governo, concedendo la grazia a 30 persone a metà agosto e a un'altra trentina all'inizio di settembre. In ciascun caso, il presidente ha sottolineato il rimorso e le richieste di perdono dei prigionieri.

03:11 Il rapporto dell'ONU condanna le violazioni dei diritti umani in Russia Un rapporto dell'ONU ha criticato l'aumento delle violazioni dei diritti umani in Russia, sostenendo che ora c'è un sistema strutturato e sostenuto dallo stato per reprimere la società civile e l'opposizione politica. La relatrice speciale Mariana Katzarova, nominata dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel 2023, riferisce che i critici della guerra della Russia contro l'Ucraina e i dissidenti sono perseguitati più duramente. Katzarova stima che almeno 1372 prigionieri politici siano stati condannati per accuse fabbricate e condannati a lunghe pene detentive. Vengono sottoposti a torture in detenzione e spesso sono tenuti in celle di isolamento o sottoposti a trattamenti coercitivi in strutture psichiatriche. Il numero effettivo di prigionieri politici potrebbe essere più alto, secondo una portavoce.

11:24 La Svezia guiderà la presenza pianificata della NATO in Finlandia La NATO sta pianificando di stabilire una presenza militare nel nord della Finlandia, con la Svezia che potrebbe assumere il ruolo di guida. Si tratterebbe di una configurazione insolita per la NATO, con forze terrestri avanzate (FLF) multinazionali simili a quelle presenti in altri paesi NATO che confinano con la Russia. Il ministro della Difesa svedese Pål Jonson e il ministro della Difesa finlandese Antti Häkkänen hanno rivelato questo durante una conferenza stampa a Stoccolma. Jonson ha espresso gratitudine per la richiesta della Finlandia alla Svezia di fungere da nazione di base per questa presenza, affermando che ciò rafforzerebbe la sicurezza complessiva della NATO.

10:06 Controverse circonda l'attacco a un alleato di NavalnySi sta intensificando un conflitto a seguito di un'aggressione mortale ai danni di Leonid Volkov, stretto collaboratore del defunto critico russo Alexey Navalny, che ha cercato rifugio all'estero. Il gruppo di Navalny sostiene che dietro l'aggressione del marzo scorso ci sarebbe l'ex oligarca Leonid Novinsky. Il presidente lituano Gitanas Nauseda ha espresso il suo sostegno all'opposizione che sfida il regime di Putin, dichiarando: "Sosterremo sempre l'opposizione e analizzeremo con cura tutte le affermazioni su chi ha orchestrato cosa". Volkov ha subito ferite durante l'aggressione del 12 marzo fuori dalla sua proprietà a Vilnius, necessitando successivamente di cure mediche.

19:34 Soldati russi lanciano attacchi persistenti nel DonbassI soldati russi continuano ad attaccare regioni nell'est dell'Ucraina, con lo Stato Maggiore ucraino che riferisce di 26 attacchi respinti nell'area di Kurakhove, ai margini del Donbass, e 24 tentativi falliti delle forze russe di sfondare le difese ucraine intorno a Pokrovsk, conteso da settimane. Questi resoconti non possono essere verificati.

18:52 Film su soldati russi causa scalpore al Festival del Cinema di TorontoIl documentario della filmmaker canadese Anastasia Trovimova "Russians at War", che ritrae soldati russi sul fronte ucraino, ha suscitato controversie al Festival del Cinema di Toronto. Trovimova si sente zittita dalle critiche che circondano il suo lavoro.

18:17 Medici Senza Frontiere interrogati in RussiaIl governo russo ha revocato il permesso a Medici Senza Frontiere di operare nel paese, effectively bandendo le attività dell'organizzazione. L'organizzazione ha annunciato la sua partenza dalla Russia, citando una lettera delle autorità russe di agosto che richiedeva la cessazione dei suoi progetti nelle principali città russe come Mosca, San Pietroburgo, Vladimir e Arkhangelsk. Dal 2022, Medici Senza Frontiere ha anche assistito migliaia di rifugiati ucraini nelle zone di frontiera come Belgorod, Voronezh e Rostov.

17:38 Pistorius spinge per la modernizzazione dell'artiglieria tedescaIl ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha annunciato i piani per modernizzare l'artiglieria della Bundeswehr, con azioni concrete previste per l'inizio del prossimo anno. Pistorius ha dichiarato che i progetti per l'acquisizione del cannone ruotato RCH 155 e dei proiettili necessari saranno presentati al Bundestag a gennaio. Pistorius ha confermato che il numero di battaglioni di artiglieria aumenterà dai cinque attuali, sebbene non abbia specificato l'aumento esatto. "Al livello di divisione e di brigata, avremo bisogno di diversi battaglioni nei prossimi anni", ha detto. Il Ministero della Difesa sta inoltre lavorando a proposte per il sistema successore del lanciarazzi Mars II, codename Puls.

16:47 Il presidente del Kazakistan: la Russia è "invincibile"Il presidente del Kazakistan Kassym-Schomart Tokayev ha riconosciuto pubblicamente la superiorità militare della Russia durante un incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, dichiarando: "La realtà è che la Russia è invincibile". Ha avvertito delle gravi conseguenze che una ulteriore escalation del conflitto russo-ucraino potrebbe avere per tutte le parti coinvolte.

16:05 Eder: "Non ci sono contromisure russe"Se la NATO decidesse di autorizzare l'Ucraina ad utilizzare le armi fornite contro i bersagli russi, la risposta militare sarebbe chiara, secondo Philipp Eder delle forze armate austriache. Ci sono anche molti argomenti politici contro la posizione oscillante dei sostenitori dell'Ucraina.

15:33 Putin aumenta ancora una volta il numero di personale militareIl presidente russo Vladimir Putin ha aumentato per la terza volta dal'inizio dell'invasione dell'Ucraina ordinata da lui il numero di personale militare. Secondo un decreto di Putin, il personale militare dovrebbe raggiungere i 2,389,000 entro dicembre, comprendente 1,500,000 soldati. Nel dicembre 2021, Putin aveva aumentato l'obiettivo della forza del personale militare a 2,200,000 persone, comprese 1,330,000 soldiers. All'inizio della guerra nel 2022, il personale militare russo contava circa 1,000,000 soldiers. Questo nuovo obiettivo rappresenterebbe un aumento del 50% della forza militare rispetto a quella iniziale.

15:03 Edificio residenziale colpito a Kharkiv, con vittimeKharkiv, una delle città più bombardate nel conflitto ucraino, ha subito un altro attacco dalle forze russe. Un edificio residenziale è stato colpito, causando una vittima. Il presidente Volodymyr Zelenskyy ha nuovamente richiesto il permesso di colpire in profondità nel territorio russo.

14:31 Mosca avverte l-ONU e la Croce Rossa riguardo all'ispezione a KurskLa Russia ha emesso un avvertimento all'ONU e alla Croce Rossa Internazionale contro la partecipazione a un viaggio di ispezione nella regione occidentale russa di Kursk, parzialmente sotto il controllo dell'Ucraina. Secondo il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, queste affermazioni provocatorie sono poco probabili che vengano ascoltate dai loro destinatari, in risposta a un invito del Ministero degli Esteri ucraino. Il Ministero degli Esteri ucraino a Kyiv aveva precedentemente dichiarato che le truppe ucraine stavano rispettando i diritti umani e stavano facendo ogni sforzo per proteggere la popolazione civile dagli effetti degli scontri nella regione di Kursk. Il ministero aveva anche invitato l'ONU ad aiutare a fornire aiuti umanitari a queste persone e aveva invitato la Croce Rossa a unirsi a questa missione.

14:00 Zelensky presenta il "Piano Vittoria" per ridare fiduciaDopo un recente attacco aereo su Kharkiv, l'Ucraina sta sempre più chiedendo l'invio di armi occidentali. Il governo chiede aiuto e la popolazione è in preda allo sconforto, come riferito dalla reporter di ntv Kavita Sharma. Per ridare fiducia, il presidente Zelensky propone un "Piano Vittoria".

13:32 Drone FPV ucraina raggiunge velocità record di 325 km/hUn drone in prima persona (FPV) dell'Ucraina ha raggiunto velocità fino a 325 km/h, secondo il "Kyiv Post". Il report si basa su footage pubblicato dal gruppo "Wild Hornets", che costruisce droni kamikaze per l'esercito ucraino. "Il drone FPV ad alta velocità dei Wild Hornets ha battuto il nostro precedente record di velocità a 325 km/h", si legge nella didascalia. In un'intervista con il "Kyiv Post", un ufficiale ucraino di ricognizione aerea suggerisce che questi droni potrebbero presto essere deployati per eliminare i bersagli dall'aria, come gli elicotteri da combattimento che sparano razzi contro le truppe ucraine vicino alle linee del fronte. Potrebbero anche neutralizzare bersagli più lenti come i droni Shahed o intercettare bombe guidate lanciate dai russi contro le aree residenziali. I droni FPV sono controllati dai piloti che utilizzano un visore video, offrendo loro un'esperienza simile a quella di un cockpit.

13:28 Polonia sostiene l'iniziativa ceca per l'acquisto di armi per l'UcrainaIl ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski promette a Kyiv che la Polonia contribuirà finanziariamente all'iniziativa ceca per l'acquisto di munizioni per l'Ucraina fuori dall'UE in futuro. Lo conferma in un'intervista con l'"Ewropeiska Prawda" a Kyiv. "Abbiamo preso una decisione politica di fornire €50 milioni quest'anno e altri €50 milioni l'anno prossimo", afferma Sikorski. Tuttavia, ci sono ostacoli tecnici, amministrativi e legali. "Sarà sicuramente realizzato", dice Sikorski. L'iniziativa ceca per l'acquisizione di proiettili d'artiglieria per l'Ucraina è stata lanciata all'inizio dell'anno in collaborazione con i partner. A luglio, il ministro degli Esteri ceco Jan Lipavski ha detto al "Kyiv Independent" che l'iniziativa aveva ottenuto il finanziamento per 500.000 round e sperava di finanziarne altri 300.000 entro la fine del 2024.

12:59 L'Ucraina invita l-ONU e la Croce Rossa a ispezionare KurskIl ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiha invita l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) a indagare sulla situazione nella regione russa di Kursk, attualmente sotto il controllo ucraino. "L'Ucraina si impegna a dimostrare l'adesione al diritto umanitario internazionale", dichiara Sybiha su X. L'Ucraina ha lanciato un'offensiva a sorpresa nella regione russa di Kursk all'inizio di agosto, rivendicando il controllo su oltre mille chilometri quadrati e decine di insediamenti. L'obiettivo è dimostrare il rispetto dei diritti umani, il trattamento umano dei civili russi e l'evitamento di crimini di guerra. La Russia, d'altra parte, è accusata di aver commesso atrocità sui territori ucraini sotto il suo controllo.

12:32 L'Ucraina condanna il tentato assassinio di TrumpIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky condanna il tentato assassinio del candidato alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump e gli esprime solidarietà. "Sono sollevato nel sapere che Donald Trump è illeso e al sicuro", scrive Zelensky su X. Esprime i suoi auguri a Trump e alla sua famiglia. Per Kyiv, è inequivocabile che la violenza non ha posto nella politica. Il rapporto tra Trump e Zelensky è complesso. Il candidato alla presidenza degli Stati Uniti ha ripetutamente affermato di poter immediatamente mediare la pace tra Russia e Ucraina.

11:58 La Russia respinge l'avanzata ucraina a KurskLa Russia rivendica di aver respinto con successo l'avanzata delle truppe ucraine nella sua regione di confine di Kursk. Il ministero della difesa di Mosca ha riferito all'agenzia di stampa statale RIA di aver ripreso il controllo dei villaggi di Uspenovka e Borki. L'esercito ucraino aveva sorprendentemente avanzato a Kursk l'8 agosto, catturando parti sostanziali della regione russa.

11:27 Intensi scontri e vittime a KurskDopo l'offensiva a sorpresa dell'Ucraina sul territorio russo, la regione di Kursk assiste a uno stallo tra truppe esperte e controffensive da entrambe le parti. Il corrispondente di ntv Rainer Munz fornisce un overview della situazione e discute delle minacce nucleari russe alla luce delle consegne di razzi occidentali.

10:55 SBU: Spia russa catturataL'agenzia di sicurezza ucraina SBU dichiara di aver catturato una spia russa a Odessa. È accusata di spionaggio su unità mobili di difesa aerea e un battaglione, pianificando eventuali attacchi russi con razzi e droni. I russi stavano apparentemente pianificando attacchi contro le forze mobili di difesa aerea. Il 63enne residente di Odessa è stato apparentemente reclutato a distanza dal servizio di intelligence russo per motivi finanziari e ha documentato segretamente le strutture militari. Se condannato, rischia la reclusione a vita per alto tradimento sotto la legge marziale, secondo l'SBU.

10:24 L'attenzione di Putin è sull'Ucraina, la Bielorussia russificata come contorno - Lamentele degli esuli bielorussiIn Bielorussia, il processo di russificazione continua. L'ONU e gli attivisti segnalano che la lingua russa sta sostituendo ampiamente il bielorusso nel paese. "Sono consapevole che la nostra Bielorussia è occupata", si lamenta la premio Nobel per la letteratura bielorussa Svetlana Alexievich, attualmente residente in Germania. Si duole dell'umiliazione dei bielorussi e il recupero sarà difficile. Pavel Latushka, l'ex direttore del Teatro bielorusso Janka Kupala, anch'egli in esilio, si lamenta delle ambizioni del presidente russo Vladimir Putin, che nel 2021 ha negato l'esistenza indipendente dell'Ucraina. "L'Ucraina è il piatto principale", commenta, e una Bielorussia russificata "il contorno".

09:54 Parlamentare ucraino e presunto agente premiato in RussiaAndrey Derkach, un parlamentare ucraino che ha defezionato in Russia, è stato apparentemente nominato senatore dal governatore di Astrakhan, come riferito dal Kyiv Independent. Derkach ha servito come parlamentare ucraino per quasi 20 anni ma non ha partecipato alle sedute parlamentari dall'inizio dell'invasione totale. Il suo mandato parlamentare è stato terminato in anticipo nel 2023. È ora detto che risieda ad Astrakhan e abbia la cittadinanza russa. Nel 2022, il servizio di sicurezza ucraino ha apparentemente smascherato una rete di agenti russi in Ucraina, incluso Derkach. Secondo il rapporto, Derkach ha ricevuto denaro dall'intelligence militare russa (GRU) per creare strutture di sicurezza private, che avrebbero aiutato la Russia a conquistare l'Ucraina. Si dice che la Russia abbia allocato milioni di dollari per questo scopo. Il governo degli Stati Uniti ha designato Derkach come "agente russo" e gli ha imposto sanzioni nel 2022, e Kyiv lo ha inserito nella sua lista dei ricercati.

09:23 Governatore: vittime nell'attacco a BelgorodOtto civili sono rimasti feriti in un attacco ucraino alla città russa di Belgorod, come riferito dall'agenzia di stampa russa TASS. Una donna è in condizioni critiche, secondo TASS, citando il governatore Vyacheslav Gladkov. Una casa privata e più di 15 veicoli sono stati apparentemente dati alle fiamme a causa di colpi diretti.

08:50 "Bild" diffonde informazioni false - Kyiv respinge il report sul presunto piano di paceKyiv respinge un report del giornale "Bild" su un piano di pace del presidente Volodymyr Zelenskyy, che afferma la richiesta di utilizzare armi occidentali per attacchi a lungo raggio sulla Russia e la volontà di accettare un cessate il fuoco locale in alcune zone di conflitto. In una dichiarazione a Ukrainska Pravda, il consulente per le comunicazioni di Zelenskyy, Dmytro Lytvyn, dice che il report è incorrecto. "'Bild' ha diffuso disinformazione. 'Bild' non ha visto il piano di vittoria, e nessuno dei pochi individui attualmente al lavoro per preparare il piano di vittoria ha parlato con 'Bild'. Nessuno fornirà ai russi un Minsk-3 o qualsiasi altro formato. L'Ucraina respinge qualsiasi congelamento del conflitto, e questa posizione è rappresentata dalle autorità ucraine a tutti i livelli."

08:17 Zelensky: solo 4 delle 14 brigate possono essere adeguatamente armateSecondo il presidente Volodymyr Zelensky, l'Ucraina non ha più abbastanza armi per equipaggiare appieno le sue truppe. "Dobbiamo equipaggiare 14 brigate, ma con le armi consegnate finora, possiamo equipaggiare solo 4", ha menzionato in un'intervista. Ha attribuito la scarsità di forniture ai ritardi nelle consegne, in particolare durante il periodo in cui le consegne di armi degli Stati Uniti sono state bloccate nel Congresso per mesi all'inizio dell'anno. "Abbiamo esaurito tutte le nostre riserve, sia nei depositi che nelle unità di riserva", ha spiegato. "Abbiamo speso tutte le armi che avevamo". Ora, tuttavia, queste unità di riserva devono essere riarmate, ha sottolineato il presidente.

07:49 L'Ucraina riferisce numerosi droni durante la notteLa forza aerea ucraina riferisce 56 droni d'attacco russi sul territorio ucraino. La direzione principale dell'attacco è apparentemente la regione di Kyiv. L'assalto aereo è stato respinto, si riferisce. Durante lo scontro aereo, 53 droni d'attacco sono stati abbattuti nelle regioni di Kyiv, Cherkasy, Vinnytsia, Poltava, Sumy, Zaporizhzhia, Kirovohrad, Mykolaiv, Dnipro e Cherkasy. Altri tre droni nemici sono stati persi in diverse regioni senza alcuna perdita.

07:19 "Non meritano di esistere": il comandante ceceno critica i prigionieri di guerraIl comandante del reparto speciale ceceno "Akhmat", Maggior Generale Apti Alaudinov, sembra ostacolare gli sforzi del Cremlino per scambiare i prigionieri di guerra con l'Ucraina. Risposta alle preghiere di aiuto dalle famiglie dei soldati ceceni catturati nella regione di Kursk, Alaudinov ha dichiarato: "I ceceni hanno sempre considerato la resa come l'atto più disonorevole", come riferito dal canale in lingua russa della BBC. "A mio avviso, non meritate di vivere. Sono stupito che siate ancora vivi dopo aver deposto le armi e avervi arresi come codardi", ha affermato Alaudinov. I prigionieri di guerra ceceni dovrebbero invece attaccare i soldati ucraini che li sorvegliano, portando alla loro morte finale. Secondo l'Istituto per l'Analisi della Guerra, il commento di Alaudinov probabilmente mira ad allinearsi con i sentimenti dei ceceni che hanno opinioni simili e rappresentare le forze cecene come un'élite che fa sacrifici estremi in guerra.

06:37 Due aerei IL-38 russi entrano nella zona di difesa aerea vicino all'AlaskaDue aerei militari del tipo russo IL-38 sono stati avvistati e tracciati sulla zona di identificazione e difesa aerea del Nord America vicino all'Alaska. Secondo il Comando della difesa aerea del Nord America, questo incidente si è verificato sabato, rendendolo il terzo di questo tipo nella settimana. Gli aerei russi sono rimasti in acque internazionali e non hanno violato lo spazio aereo degli Stati Uniti o del Canada. Questa zona di identificazione copre lo spazio aereo intorno agli Stati Uniti e al Canada, dove l'identificazione, il tracciamento e il controllo degli aerei civili sono cruciali per la sicurezza nazionale. Un aereo che attraversa questi confini senza permesso può essere considerato una minaccia e trattato come un aereo ostile, potenzialmente causando l'intercettazione da parte di aerei da combattimento.

06:12 RIA: Oltre 15 navi russe si uniscono agli esercizi cinesi nel Mar del GiapponeNavi della flotta del Pacifico russa e della marina cinese partecipano a esercitazioni con missili e artiglieria nel Mar del Giappone come parte della manovra "Oceano-2024", secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa statale russa RIA. Circa 15 navi russe partecipano, tra cui la nave ammiraglia della flotta del Pacifico, la fregata lanciamissili "Varyag", secondo l'agenzia russa.

05:46 Stato Maggiore a Kyiv: 23 attacchi russi su PokrovskLe forze russe continuano i loro assalti incessanti alle posizioni ucraine nel Donbass, con un'intensificazione nell'est dell'Ucraina. Lo Stato Maggiore a Kyiv ha registrato 23 attacchi russi vicino a Pokrovsk durante il giorno, mentre 27 attacchi sono stati respinti vicino a Kurachove.

04:44 Zelenskyy: 128 bombe guidate in 24 oreI invasori russi hanno utilizzato 128 bombe guidate contro l'Ucraina nelle ultime 24 ore, secondo quanto dichiarato dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy nel suo discorso serale. "Le operazioni di soccorso sono in corso a Kharkiv dopo che una bomba russa ha colpito un edificio residenziale. Un edificio residenziale a più piani ha subito danni a causa dell'esplosione, con i soffitti che crollavano", ha detto, secondo Ukrinform. "Per contrastare il terrore perpetrato dalla Russia, abbiamo bisogno di una soluzione completa, e quella soluzione sono le capacità a lungo raggio per distruggere gli aerei militari russi sulle loro basi", ha sottolineato Zelenskyy.

03:39 Sospettato sostenitore di Trump esprime desiderio di combattere in UcrainaUn uomo di 58 anni arrestato dall'FBI per aver apparentemente tentato di assassinare l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso il desiderio di unirsi alla lotta in Ucraina sulla piattaforma X. Secondo il "New York Times", i post dell'utente hanno rivelato una predilezione per il linguaggio violento dopo l'invasione della Russia in Ucraina nel 2022. "IO SONO PRONTO A VOLARE A KRAKOW E UNIRMI AL CONFINE DELL'UCRANIA PER ARRUOLARMI, PER COMBATTERE E PER MORIRE", avrebbe scritto il sospettato, secondo il giornale. I suoi account su X e Facebook sono stati subsequently sospesi. In diversi post, sembrava cercare di arruolare soldati per lo sforzo bellico ucraino. Gli ufficiali delle forze dell'ordine hanno rifiutato di commentare.

02:19 Esplosioni a KyivLa Russia bombarda nuovamente la capitale ucraina Kyiv. Le unità di difesa aerea tentano di respingere gli attacchi, secondo quanto riferito dalle forze ucraine tramite il servizio di messaggistica Telegram. I testimoni oculari riferiscono una serie di forti esplosioni, indicando l'uso di sistemi di difesa aerea.

01:25 L'Ucraina offre aiuto contro le inondazioni ai paesi confinantiL'Ucraina offre di inviare le sue squadre di emergenza ai paesi confinanti, tra cui Moldova, Polonia, Romania, Slovacchia, Ungheria e Repubblica Ceca, per aiutare a combattere le inondazioni in corso. Il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, ha annunciato questo sui social media, seguendo le istruzioni del presidente Volodymyr Zelenskyy e in collaborazione con il primo ministro Denys Shmyhal.

Il presidente ucraino Zelenskyy mantiene la sua richiesta ai partner occidentali di autorizzare raid ucraini sugli aeroporti russi.

