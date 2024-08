08:49 L'Estonia introduce controlli doganali più severi al confine con la Russia

06:41 Estonia Introduce Controlli Doganali Completi al Suo Confine UE con la Russia

Il governo estone ha deciso questa misura all'inizio di agosto. A partire dall'8 agosto, tutte le persone che attraversano il confine per la Russia, nonché tutti i carichi, saranno soggetti a ispezione. I controlli saranno introdotti gradualmente ai punti di attraversamento stradale e ferroviario di Narva, Koidula e Luhamaa. In precedenza, i controlli sui passeggeri e sui veicoli erano casuali e basati sul rischio. Il Primo Ministro Kristen Michal ha dichiarato che il rafforzamento dei controlli mira a prevenire il transito e il trasporto di beni europei sanzionati attraverso l'Estonia e a rafforzare la sicurezza del paese. Il confine tra Russia e Estonia è lungo 294 chilometri.

08:11 Ucraina Riferisce Perdite Russe

Lo Stato Maggiore ucraino ha pubblicato nuove cifre delle perdite russe in Ucraina. Secondo il rapporto, la Russia ha perso circa 587.510 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022, compresi 1.140 nelle ultime 24 ore. Il rapporto da Kiev segnala anche che due carri armati, 36 sistemi d'artiglieria, 81 droni e un elicottero sono stati distrutti. In totale, la Russia ha perso 8.431 carri armati, 16.487 sistemi d'artiglieria, 366 aerei, 327 elicotteri, 13.293 droni, 28 navi e un sottomarino dal'inizio dell'invasione su larga scala. Le stime occidentali suggeriscono cifre di perdite inferiori, ma queste sono probabilmente valori minimi.

07:32 Medvedev Minaccia Escalation dell'Invasione Russa in Ucraina

Dmitri Medvedev, Vice Presidente del Consiglio di Sicurezza russo, ha minacciato di escalation dell'invasione in Ucraina a seguito degli avanzamenti ucraini nella regione di confine russa di Kursk. L'ex presidente ha dichiarato che l'operazione militare russa non dovrebbe più essere limitata alla sicurezza dei territori in Ucraina che la Russia considera suoi. Invece, ha chiamato per l'avanzata delle forze militari verso le città di Odessa, Kharkiv, Dnipro, Mykolaiv, Kyiv e oltre. L'offensiva si fermerà solo quando la Russia lo riterrà vantaggioso. I resoconti russi affermano che le truppe ucraine hanno avanzato profondamente nel territorio russo nella regione, causando aspri combattimenti. La regione è stata posta in stato di emergenza.

07:05 Russia: 14 Droni Ucraini Distrutti Sopra Kursk e Belgorod

Il Ministero della Difesa russo ha annunciato su Telegram che le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto 14 droni ucraini sopra le regioni di Belgorod e Kursk. Il governatore della regione di Kursk, Alexei Smirnov, ha riferito che sei droni e cinque missili in più sono stati abbattuti sopra la regione di Kursk. All'alba del 6 agosto, le forze ucraine hanno attaccato le aree di frontiera della regione di Kursk. Secondo gli ultimi resoconti dello Stato Maggiore russo, gli scontri continuano nelle aree di frontiera. Lo stato di emergenza è stato dichiarato a Kursk e i residenti vengono evacuati (vedi voci alle 19:08, 19:38 e 20:41).

06:25 Ucraina Dichiarazione di Allarme Aereo a causa dell'Attacco con MiG-31K Russo

La Forza Aerea Ucraina ha dichiarato un allarme aereo in tutta la nazione. La Forza Aerea Ucraina attribuisce l'avvertimento di attacco aereo a una minaccia missilistica da un MiG-31K russo. Questo tipo di aereo è un intercettore che risale all'era sovietica e prende il nome dal costruttore di aerei Mikoyan-Gurevich. Il MiG-31K è in grado di trasportare missili ipersonici come il Kh-47M2 Kinzhal.

05:32 ISW: Veicoli Corazzati Ucraini a 10 Chilometri Dentro il Confine Russo a Kursk Secondo un'analisi dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW), le truppe ucraine hanno avanzato fino a 10 chilometri nella regione russa di Kursk. Questo è stato confermato da filmati di veicoli corazzati dietro il confine. Le forze ucraine hanno apparentemente superato almeno due linee difensive russe e una fortezza. Secondo una fonte russa, gli ucraini hanno catturato 45 chilometri quadrati nella regione di Kursk dall'inizio dell'operazione dell'8 agosto, secondo l'ISW. Le autorità russe hanno dichiarato lo stato di emergenza nella regione ieri.

02:30 Ucraina Alza la Soglia per la Pena Detentiva nei Casi di Furto di Bassa Entità In Ucraina, i furti di basso valore non daranno più luogo a una pena detentiva. Il Presidente Zelenskyy ha firmato una corrispondente legge di modifica, che classifica i furti fino a circa 67 euro come reati amministrativi punibili con multe. In precedenza, il valore massimo per il furto di poco conto era di circa 6,7 euro. Lo sfondo per questo è il diritto di guerra in vigore dal momento dell'invasione russa, che prevede fino a otto anni di prigione per saccheggio e furto. Un esempio citato nella legge è un furto di pannolini in un supermercato della città ucraina occidentale di Rivne nel gennaio 2023, del valore di circa 8 euro. In futuro, in questo caso non verrà inflitta alcuna pena detentiva. Tuttavia, il responsabile in questo caso ha ancora ricevuto una pena detentiva di oltre tre anni.

00:27 Klingbeil: Il dispiegamento di missili USA in Germania è corretto

Il leader dell'SPD Lars Klingbeil difende i piani per schierare armi a lungo raggio USA in Germania contro le critiche provenienti dal suo stesso partito. "Questo dispiegamento è giusto perché ci aiuta a difenderci nel caso in cui la Russia decidesse di attaccarci", ha detto Klingbeil alla rete editoriale tedesca. Fa parte di una deterrenza credibile. Alla summit della NATO di luglio, la Casa Bianca e il governo tedesco hanno annunciato che gli Stati Uniti schiereranno nuovamente sistemi d'arma in Germania dal 2026 che arrivano lontano nel territorio russo. Sono stati menzionati missili Tomahawk, missili SM-6 e nuove armi ipersoniche. Ci sono voci critiche all'interno dell'SPD, con il capo del gruppo parlamentare Rolf Mützenich che avverte del rischio di escalation militare.

22:38 L'attivista per i diritti umani Orlow promette di lottare per i prigionieri russi

Oleg Orlow, l'attivista per i diritti umani di Mosca rilasciato in uno scambio di prigionieri tra Russia e stati occidentali, intende continuare il suo lavoro per i diritti civili in esilio. "Memorial non può essere distrutto", ha detto il 71enne in una conferenza stampa al Centro per la Modernità Liberale di Berlino. Memorial, l'organizzazione per i diritti umani da lui co-fondata e premiata con il Nobel per la pace, si batte per i prigionieri politici in Russia. Orlow stima che ci siano almeno 800 prigionieri politici attualmente detenuti in Russia - una stima conservativa. Trovare il suo nuovo ruolo in esilio in Germania è una sfida, come ha detto ai giornalisti. Preferirebbe essere nel suo paese, ma teme la persecuzione. Orlow spera ora di utilizzare l'esilio per fare pressione per il rilascio di più prigionieri politici, compresi otto che sono gravemente malati. "Siamo rimasti molto delusi nel scoprire che queste persone non erano sulla lista - quelli di noi che sono stati scambiati", ha detto. Memorial continua ad operare in Russia nonostante la repressione, e anche dall'estero.

21:30 Non è morto? Conosciuto propagandista russo ferito

Il propagandista russo Yevgeny Poddubny è stato ferito nella regione di Kursk, ha riferito la compagnia televisiva di stato VGTRK su Telegram. Poddubny è stato ferito in un attacco di un drone ucraino e ricoverato in ospedale, ha detto la compagnia. In precedenza, numerosi media russi avevano riferito la sua morte. Poddubny è uno dei più famosi "guerre reporter" della Russia, con circa 734.000 follower su Telegram. Le informazioni preliminari suggeriscono che stava filmando un reportage sui combattimenti nella regione di Kursk il giorno precedente.

20:41 Stato di emergenza dichiarato nella regione di Kursk

È stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione russa di Kursk a causa di un'offensiva terrestre ucraina, ha annunciato il governatore Alexei Smirnov su Telegram. L'Ucraina ha avanzato profondamente nel territorio russo vicino a Kursk in una controffensiva, raggiungendo il nord-ovest della città di Sudzha, ha detto il ministero della Difesa russo il giorno stesso.

20:14 Combattimenti nelle vicinanze: Russia rafforza la protezione della centrale nucleare

A causa dell'avanzata dell'Ucraina nella regione di confine russa di Kursk, la Guardia Nazionale russa ha rafforzato la sicurezza della centrale nucleare di Kursk. Sono state inoltre dispiegate forze aggiuntive per combattere unità di sabotaggio e ricognizione nella regione di Kursk e Belgorod, ha detto l'agenzia. Ciò viene fatto in collaborazione con le truppe di frontiera russe e l'esercito. La centrale nucleare, con quattro unità e una capacità di quasi due gigawatt, si trova solo circa 60 chilometri dal confine ucraino. Il giorno prima, le truppe ucraine supportate da carri armati e artiglieria avevano attraversato il confine russo dalla regione di Sumy a Sudzha. Ci sono rapporti non confermati che hanno avanzato fino a 15 chilometri verso la centrale nucleare.

19:38 Attacchi nella regione di Kursk: il prezzo del gas naturale europeo raggiunge il massimo annuale

Il prezzo del gas naturale europeo è salito al suo livello più alto dell'anno. Il contratto futuro leader TTF per la consegna del mese prossimo è aumentato del 5,7% a 38,78 euro per megawattora (MWh) ad Amsterdam. Gli operatori del mercato indicano gli attacchi dell'Ucraina alla regione russa di Kursk. I combattimenti si stanno svolgendo apparentemente vicino a Sudza, un importante punto di iniezione di gas che fornisce gas naturale all'Europa occidentale attraverso i gasdotti ucraini. Come riferito dall'agenzia di stampa Bloomberg, la corporation Gazprom sta attualmente segnalando forniture di gas normali.

19:08 L'Ucraina evacua le aree di frontiera con il russo Kursk

In risposta ai pesanti combattimenti nella regione russa di Kursk, le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di ulteriori località nella regione confinante di Sumy. Le misure riguardano 23 insediamenti, secondo il governatore militare di Sumy, Volodymyr Artjuch, in televisione ucraina. Circa 6.000 persone, tra cui più di 400 bambini e adolescenti, devono essere trasferite in sicurezza dalla regione di frontiera. Il giorno prima, le truppe ucraine avevano fatto una spinta attraverso il confine ucraino-russo verso la città di Sudscha nella regione di Kursk, avanzando di diversi chilometri nel territorio russo. Mosca ha riferito circa 1.000 soldati ucraini equipaggiati con armi pesanti. Kyiv non ha ancora commentato gli eventi. A causa del regolare bombardamento russo delle aree di frontiera, le autorità locali avevano già ordinato evacuazioni da un'area di 10 chilometri lungo il confine in maggio.

Puoi leggere tutti gli sviluppi precedenti qui.

La decisione del governo estone di implementare i controlli doganali completi al suo confine orientale con la Russia è una strategia militare per prevenire il transito e il trasporto di beni europei sanzionati e rafforzare la sua sicurezza.

Seguendo i rapporti di avanzamenti ucraini nella regione di confine russa di Kursk, il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev ha minacciato di escalation dell'invasione in Ucraina.

Leggi anche: