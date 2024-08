08:19 Media: incendi di massa a Rylsk nella regione di Kursk

Forti esplosioni e incendi di grandi dimensioni segnalati nella città russa di Rylsk

Durante la notte, sono state segnalate esplosioni intense e incendi di grandi dimensioni nella città di Rylsk, nella regione russa di Kursk, secondo quanto riportato dal "The Kyiv Independent" citando rapporti sui canali Telegram in lingua russa. I residenti del villaggio di Stepanovka hanno riferito di aver sentito quattro esplosioni. La causa delle esplosioni è ancora sconosciuta. La città di Rylsk si trova a circa 35 chilometri dal confine russo-ucraino.

07:37 Russia: Stato di emergenza dichiarato dopo attacco con drone a base aerea militare

Massive esplosioni sono avvenute dopo un attacco con drone ucraino a una base aerea militare vicino a Lipetsk. È stato dichiarato lo stato di emergenza nella città di Lipetsk per far fronte alle conseguenze delle esplosioni, secondo il governatore Igor Artamonov su Telegram. Quattro villaggi intorno all'aeroporto militare sono stati evacuati. Il trasporto pubblico a Lipetsk e nelle aree circostanti è stato sospeso. Sei persone sono rimaste ferite a causa degli attacchi.

06:52 Media: Esplosione dopo attacco ucraino al Crimea

Un'esplosione è avvenuta sulla penisola ucraina di Crimea occupata dalla Russia, secondo "Ukrainska Pravda" citando rapporti Telegram. Mikhail Razvozhayev, governatore russo della città di Sevastopol, ha scritto su Telegram che le forze della Flotta del Mar Nero e la difesa aerea hanno respinto un attacco delle forze ucraine a Sevastopol, distruggendo tre droni. Inoltre, la difesa aerea russa avrebbe abbattuto un missile da crociera Neptune ucraino lanciato dal mare vicino a Sevastopol. Il canale Telegram "Crimea.Realities" riferisce di spari e di una potente esplosione a Chornomorskyi, nonché del lavoro della difesa aerea russa nella zona dell'aeroporto di Belbek. Una colonna di fumo nero sarebbe stata vista sopra l'aeroporto e c'è stato un forte odore di incendio nella zona costiera della città, secondo il canale Telegram "Crimea.Realities" citando gli abbonati. Non ci sono ancora segnalazioni di possibili vittime.

06:05 Media: Incendio in una base aerea militare nella regione russa di Lipetsk

Un incendio si è verificato in una base aerea militare nella regione russa di Lipetsk, secondo le agenzie di stampa russe RIA Novosti e TASS. La causa dell'incendio non è ancora nota. Poco prima, il governatore locale aveva annunciato evacuazioni a causa di un "massiccio" attacco con drone vicino alla città di Lipetsk, che ha causato esplosioni e blackout, secondo Igor Artamonov su Telegram. È stato dichiarato lo stato di emergenza nel distretto di Lipetsk e quattro villaggi sono stati evacuati. Alcuni dei villaggi menzionati si trovano vicino a una base aerea fuori dalla città. Non ci sono state segnalazioni di vittime. Le autorità ucraine non hanno riferito attacchi sulla regione. Lipetsk si trova a circa 300 chilometri dal confine ucraino.

05:02 Putin apparentemente ignaro dell'accumulo di truppe ucraine

Valery Gerasimov, capo dello Stato Maggiore russo, potrebbe aver ignorato i segnali di intelligence che le forze ucraine si stavano raccogliendo vicino al confine con l'Oblast' di Kursk, secondo quanto riportato da Bloomberg citando una fonte vicina al Cremlino. Le forze ucraine hanno attraversato il confine entrando nell'Oblast' di Kursk l'6 agosto, portando i combattimenti sul territorio russo. Secondo il rapporto, le forze ucraine hanno iniziato a raccogliersi vicino al confine con la regione di Kursk due settimane prima dell'inizio della loro offensiva. Il presidente russo Vladimir Putin non è stato informato dell'accumulo di truppe.

03:21 A causa dei missili USA: metà dei tedeschi teme l'escalation del conflitto con la Russia

Il governo tedesco e quello statunitense hanno concordato che gli Stati Uniti stazioneranno sistemi d'arma a lungo raggio come i missili da crociera Tomahawk in Germania dal 2026, in grado di raggiungere i bersagli in Russia. Un sondaggio Civey per il gruppo mediatico Funke rileva che il 50% dei tedeschi si aspetta un'ulteriore escalation del conflitto con la Russia. Il 38% non crede in un'ulteriore escalation, mentre il 12% è indeciso. Il 44% vede positivamente lo stazionamento, mentre il 42% lo vede negativamente, con il 14% indeciso.

01:14 Il Ministro Presidente Kretschmer chiede una riduzione dell'aiuto militare all'Ucraina

Il Ministro Presidente della Sassonia Michael Kretschmer chiede una riduzione dell'aiuto militare all'Ucraina, data la situazione del bilancio federale. "Non possiamo più permetterci di fornire armi all'Ucraina che verranno consumate e non otterranno nulla. Tutto deve essere in proporzione", ha detto Kretschmer all'agenzia di stampa tedesca. "Sì, supporto, ma vediamo che stiamo raggiungendo i nostri limiti". Kretschmer fa riferimento all'aumento del bilancio negli anni. "Prima della crisi del COVID-19 nel 2019, avevamo un volume di bilancio di 344 miliardi di euro. Ora siamo a 480 miliardi, eppure la coalizione a traffico non riesce a concordare il bilancio", ha detto Kretschmer. "Questo dimostra che tutto è fuori controllo".

23:35 Kiesewetter: l'offensiva ucraina è legalmente e strategicamente giustificata

L'esperto di politica estera della CDU Roderich Kiesewetter vede l'ultima offensiva militare ucraina sul territorio russo come legalmente e strategicamente giustificata. La mossa a sorpresa dell'Ucraina è "chiaramente legalmente giustificata sotto il diritto di autodifesa" e "militarmente strategica", ha detto Kiesewetter al Tagesspiegel. L'avanzata delle truppe ucraine serve a legare le forze russe nella regione di Kursk e infliggere pesanti perdite, alleviando la pressione su altri fronti, poiché la Russia deve legare o deployare le forze lì, secondo Kiesewetter.

22:30 Pentagono: Incursione ucraina nella regione di Kursk in linea con la politica USAL'incursione ucraina nella regione russa di Kursk è "in linea con la nostra politica", ha dichiarato il portavoce del Pentagono Sabrina Singh secondo il portale di notizie Kyiv Independent. Quando chiesto se l'Ucraina può utilizzare le armi fornite dagli Stati Uniti, Singh ha detto che gli Stati Uniti hanno "sostenuto l'Ucraina sin dall'inizio nella difesa contro gli attacchi provenienti dal confine". La regione di Kursk confina con la regione ucraina di Sumy, che è stata soggetta ad attacchi russi quotidiani dal momento della sua liberazione ad aprile 2022. L'Ucraina sta adottando misure per proteggersi dagli attacchi e opera all'interno del quadro della politica degli Stati Uniti, utilizzando armi, sistemi e capacità statunitensi, ha detto Singh.

22:09 Eurodeputato BSW De Masi chiede "il prima possibile un cessate il fuoco e trattative"

Dopo l'avanzata delle truppe ucraine nel Kursk, l'eurodeputato BSW Fabio De Masi chiede "un cessate il fuoco e trattative il prima possibile". L'Ucraina, dice al "Tagesspiegel", ha "gravi problemi nella difesa del proprio territorio", rendendo sensato l'avanzata in profondità nel territorio russo solo se l'obiettivo è "rafforzare la dinamica dell'escalation". I rischi, avverte, sono immensi. "Considerate, ad esempio, la centrale nucleare russa nella regione. La Russia è una potenza nucleare e ha la supremazia dell'escalation".

21:50 Autorità nella regione di Kursk segnalano almeno cinque morti civili

Le truppe russe combattono contro un'incursione ucraina dal terzo giorno consecutivo, secondo Mosca. Le forze russe e i guardiani di frontiera impediscono alle unità ucraine di avanzare ulteriormente nel Kursk, riferisce il ministero della Difesa russo. Nel frattempo, l'esercito russo sta attaccando le forze ucraine che cercano di ritirarsi dalla regione di confine ucraina di Sumy. Il ministero della Salute russo riferisce che, a partire dall'inizio dell'avanzata ucraina, 66 civili sono rimasti feriti, tra cui nove bambini. Le autorità nella regione di Kursk segnalano almeno cinque morti civili, tra cui due paramedici. L'Ucraina non ha ancora commentato l'incursione.

21:30 Borrell dell'UE: regime di Lukashenko coinvolto nella deportazione illegale di bambini ucraini

Il regime bielorusso è complice nella guerra della Russia contro l'Ucraina, secondo il capo della politica estera dell'UE Josep Borrell. Insieme al sostegno politico, militare e logistico, la Bielorussia ha contribuito alla deportazione illegale di bambini ucraini dai territori temporaneamente occupati. Dal 2021, il regime ha anche orchestrato la pressione migratoria sui confini esterni dell'UE, secondo un comunicato del Servizio per l'azione esterna dell'UE.

