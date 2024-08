08:11 L'Ucraina pubblica i dati sulle perdite russe

Ukrainian General Staff pubblica nuovi dati sulle perdite russe in Ucraina. Secondo loro, la Russia ha perso circa 587.510 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022. Solo nelle ultime 24 ore, il numero delle perdite è stato di 1.140. Secondo un rapporto da Kiev, sono stati distrutti due carri armati, 36 sistemi d'artiglieria, 81 droni e un elicottero. In totale, la Russia ha perso 8.431 carri armati, 16.487 sistemi d'artiglieria, 366 aerei, 327 elicotteri, 13.293 droni, 28 navi e un sottomarino dal'inizio dell'attacco su larga scala. Le stime occidentali pongono le perdite più basse - ma sono probabilmente minimi.**

07:32 Medvedev minaccia l'escalation dell'invasione russa in UcrainaDmitri Medvedev, vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, ha minacciato di escalation dell'invasione russa in Ucraina in risposta ai progressi dell'Ucraina nella regione russa di Kursk. L'operazione militare russa non dovrebbe più limitarsi a garantire i territori in Ucraina che la Russia considera suoi, dice l'ex presidente. Invece, le forze armate dovrebbero avanzare verso le città di Odessa, Kharkiv, Dnipro, Mykolaiv, Kyiv e oltre. L'avanzata si fermerà solo quando la Russia lo riterrà vantaggioso. Secondo i rapporti russi, le truppe ucraine hanno avanzato profondamente nel territorio russo nella regione durante un contrattacco. Ci sono state intense clashes. È stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione.

07:05 Russia: 14 oggetti aerei ucraini distrutti su Kursk e BelgorodLe forze di difesa aerea russe hanno distrutto 14 oggetti aerei non pilotati ucraini sulla regione di Belgorod e due sulla regione di Kursk durante la notte, ha detto il ministero della Difesa russo su Telegram. I sistemi di difesa aerea hanno abbattuto sei droni e cinque missili sulla regione di Kursk, ha detto il governatore della regione, Alexei Smirnov. All'alba del 6 agosto, le forze ucraine hanno attaccato le aree di frontiera della regione di Kursk. Secondo gli ultimi rapporti dello Stato maggiore russo, ci sono ancora scontri nelle aree di frontiera. È stato dichiarato lo stato di emergenza a Kursk (vedi voci alle 19:08, 19:38 e 20:41) e si sta evacuando la popolazione.

06:25 Ucraina dichiara allerta aerea a causa dell'attacco russo con MiG-31KLa Forza Aerea Ucraina ha dichiarato l'allerta aerea in tutto il paese. La Forza Aerea Ucraina attribuisce l'avviso di attacco aereo a una minaccia missilistica da un MiG-31K russo. Questo tipo di aereo da intercettazione risale all'era sovietica e prende il nome dal costruttore di aeromobili Mikoyan-Gurevich. Il MiG-31K può trasportare missili ipersonici come il Kh-47M2 Kinzhal.

05:32 ISW: Veicoli corazzati ucraini a dieci chilometri dal confine russo a KurskSecondo un'analisi dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW), le truppe ucraine hanno avanzato fino a dieci chilometri nella regione russa di Kursk. Questo è stato confermato da filmati di veicoli corazzati dietro il confine. Le forze ucraine hanno apparentemente superato almeno due linee di difesa russe e una fortezza. Secondo una fonte russa, gli ucraini hanno catturato 45 chilometri quadrati nella regione di Kursk dall'inizio dell'operazione dell'8 agosto, scrive l'ISW. Le autorità russe hanno dichiarato lo stato di emergenza nella regione ieri.

02:30 Ucraina innalza la soglia per la prigione nei casi di furto minoreIn Ucraina, non saranno più comminate pene detentive per i furti di poco conto. Il presidente Selenskyj ha firmato una nuova legge che classifica i furti fino a circa 67 euro come reati amministrativi, punibili con multe. In precedenza, la soglia per il furto minore era di circa 6,7 euro. Questo cambiamento è dovuto alla legge marziale in vigore dal l'invasione russa, che prevedeva in precedenza pene detentive fino a otto anni per saccheggio e furto. Un esempio citato nella legge-bozza era un furto di pannolini in un supermercato della città ucraina occidentale di Rivne nel gennaio 2023, del valore di circa 8 euro, che non avrebbe più comportato una pena detentiva. Tuttavia, il colpevole in questo caso aveva ancora ricevuto una condanna detentiva di oltre tre anni.

00:27 Klingbeil: Il dispiegamento di missili USA in Germania è correttoIl capo del SPD, Lars Klingbeil, ha difeso i piani per il dispiegamento di armi a lungo raggio USA in Germania contro le critiche all'interno del proprio partito. "Questo dispiegamento è giusto perché ci aiuta a difenderci se la Russia considerasse un attacco contro di noi", ha detto Klingbeil a Redaktionsnetzwerk Deutschland. Fa parte della deterrenza credibile. Alla summit della NATO di luglio, la Casa Bianca e il governo tedesco hanno annunciato che gli Stati Uniti dispiegheranno nuovamente sistemi d'arma in Germania dal 2026, con un raggio d'azione che si estende profondamente in Russia. Tra questi ci sono i missili Tomahawk, i missili SM-6 e le nuove armi ipersoniche. Ci sono voci critiche all'interno del SPD, con il capo del gruppo parlamentare Rolf Mützenich che avverte del rischio di escalation militare.

22:38 Attivista per i diritti umani Orlow vuole combattere per i prigionieri russiOleg Orlow, l'attivista per i diritti umani di Mosca rilasciato in uno scambio di prigionieri tra Russia e stati occidentali, vuole continuare il suo lavoro per i diritti civili in esilio. "Memorial non può essere distrutto", ha detto il 71enne in una conferenza stampa al Centro per la Modernità Liberale di Berlino. L'organizzazione Memorial, che ha co-fondato e che ha ricevuto il premio Nobel per la pace, si batte anche per i prigionieri politici in Russia. Orlow stima che almeno 800 prigionieri politici siano ancora detenuti in Russia - una stima conservativa. Il suo nuovo ruolo in esilio in Germania è difficile per lui, come Orlow ha raccontato. Preferirebbe essere nella sua patria, ma teme la persecuzione. Orlow spera ora di poter lavorare per la liberazione di più prigionieri politici in esilio, compresi otto che sono gravemente malati. "Siamo rimasti molto delusi quando è risultato che queste persone non erano nella lista - noi che siamo stati scambiati". Nonostante la repressione, Memorial continua a lavorare in Russia, ma anche dall'estero.

21:30 Famoso propagandista russo ferito, non mortoIl famoso propagandista russo Yevgeny Poddubny è stato ferito nella regione di Kursk. La televisione di stato VGTRK ha riferito su Telegram che Poddubny è stato ferito in un attacco di un drone ucraino nella regione di Kursk e portato in ospedale. In precedenza, numerosi media russi avevano riferito la sua morte in accordo. Yevgeny Poddubny è uno dei più famosi "guerre reporters" russi. Il suo canale Telegram ha circa 734.000 follower. Le informazioni preliminari suggeriscono che stava filmando un reportage sui combattimenti nella regione di Kursk mercoledì.

20:41 Regione Kursk dichiara lo stato di emergenzaNella regione russa di Kursk è stato dichiarato lo stato di emergenza a causa di un'offensiva terrestre ucraina. Il governatore Alexei Smirnov l'ha annunciato su Telegram. L'Ucraina ha avanzato profondamente nel territorio russo vicino a Kursk in una controffensiva. Secondo il ministero della Difesa russo, l'offensiva è iniziata martedì e ha raggiunto il nord-ovest della città di Sudzha mercoledì.

20:14 Combattimenti nelle vicinanze: Russia rafforza la protezione della centrale nucleare di KurskA causa dell'avanzata ucraina nella regione di confine russa di Kursk, la Guardia Nazionale russa sta rafforzando la protezione della centrale nucleare di Kursk. Sono state dispiegate anche forze aggiuntive per combattere unità di sabotaggio e ricognizione nella regione di Kursk e Belgorod, ha detto l'agenzia. Ciò avviene in collaborazione con le truppe di frontiera russe e l'esercito. La centrale nucleare, con quattro unità e una capacità di quasi due gigawatt, si trova a circa 60 chilometri dal confine ucraino. Il giorno prima, le truppe ucraine supportate da carri armati e artiglieria hanno attraversato il confine russo dalla regione di Sumy a Sudzha. Ci sono rapporti non confermati che hanno avanzato fino a 15 chilometri verso la centrale nucleare.

19:38 Attacchi nella regione di Kursk: il prezzo del gas europeo raggiunge il massimo annualeIl prezzo del gas naturale europeo è salito al suo livello più alto dell'anno. Il contratto di riferimento TTF per la consegna del prossimo mese è aumentato del 5,7% a 38,78 euro per megawattora ad Amsterdam. Gli operatori del mercato indicano gli attacchi ucraini nella regione russa di Kursk. I combattimenti si stanno svolgendo apparentemente vicino a Sudzha, un importante punto di iniezione di gas per i gasdotti verso l'Europa occidentale. Al momento, Gazprom riferisce forniture di gas normali.

19:08 L'Ucraina evacua le aree di frontiera vicino alla regione russa di KurskDate i pesanti combattimenti nella regione russa di Kursk, le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di ulteriori insediamenti nella regione confinante di Sumy. Le misure riguardano 23 insediamenti, ha detto il governatore militare di Sumy, Vladimir Artjuch, in televisione ucraina. Circa 6.000 persone, tra cui oltre 400 bambini e adolescenti, devono essere trasferite in sicurezza dall'area di frontiera. Il giorno prima, le truppe ucraine hanno attraversato il confine ucraino-russo verso la città di Sudzha nella regione di Kursk e hanno avanzato di diversi chilometri nel territorio russo. Mosca ha parlato di circa 1.000 soldati ucraini equipaggiati con mezzi corazzati. Kyiv non ha ancora commentato gli eventi. A causa dei regolari bombardamenti russi delle aree di frontiera, le autorità locali avevano già ordinato evacuazioni da una zona di 10 chilometri lungo il confine in maggio.

Puoi leggere tutti gli sviluppi precedenti qui.

La minaccia di ulteriori escalation nell'invasione russa dell'Ucraina è stata avanzata da Dmitri Medvedev, che serve come vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, affermando che l'operazione militare russa non dovrebbe essere limitata alla conquista di territori considerati russi, ma dovrebbe avanzare verso diverse città ucraine. L'esercito è stato attivo in diverse regioni dell'Ucraina, con rapporti di scontri nelle aree di frontiera di Kursk e intensi scontri che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza.

Leggi anche: