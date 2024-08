06:52 Media: Esplosione dopo l'attacco ucraino alla Crimea

02:05 Rapporti: Esplosione nella penisola di Crimea occupata dalla Russia

Ci sono rapporti di un'esplosione nella penisola di Crimea, occupata dalla Russia. Ukrainska Pravda riferisce di questo, citando rapporti Telegram. Il governatore russo della città di Sebastopoli, Mykhailo Rozvazhaev, scrive su Telegram che le forze della Flotta del Mar Nero e la difesa aerea hanno respinto un attacco delle forze ucraine su Sebastopoli, distruggendo tre droni nel processo. Inoltre, la difesa aerea russa è stata apparentemente abbattuta un missile anti-nave ucraino Neptune sul mare vicino a Sebastopoli. Il canale Telegram Crimeawind riferisce di spari e di una forte esplosione a Chornomorskyi, nonché del lavoro della difesa aerea russa nella zona dell'aeroporto di Belbek. Una colonna di fumo nero è stata segnalata sopra l'aeroporto e c'è un forte odore di bruciato nella zona costiera della città, secondo il canale Telegram Crimeawind citando gli abbonati. Non ci sono ancora rapporti di possibili vittime.

06:05 Media: Incendio in un aeroporto militare nella regione russa di Lipetsk

Un incendio è scoppiato in un aeroporto militare nella regione russa di Lipetsk, secondo le agenzie di stampa russe Ria Novosti e Tass. Non forniscono inizialmente informazioni sulla causa dell'incendio. Poco prima, il governatore locale aveva annunciato evacuazioni a causa di un "massiccio" attacco di droni vicino alla città di Lipetsk, che ha causato esplosioni e blackout, secondo Igor Artamonov su Telegram. È stata dichiarata una situazione di emergenza nel distretto di Lipetsk e quattro villaggi vengono evacuati. Alcuni dei villaggi menzionati sono situati vicino a una base aerea fuori dalla città. Non ci sono stati rapporti di vittime. Le autorità ucraine non avevano segnalato attacchi sulla regione. Lipetsk si trova a circa 300 chilometri dal confine ucraino.

05:02 Putin potrebbe non aver saputo dell'accumulo di truppe ucraine

Valery Gerasimov, capo dello Stato Maggiore russo, potrebbe aver ignorato i rapporti di intelligence che segnalavano l'accumulo di forze ucraine vicino al confine con l'Oblast' di Kursk, secondo un rapporto di Bloomberg citando una fonte vicina al Cremlino. Le forze ucraine hanno attraversato il confine nell'Oblast' di Kursk l'6 agosto, portando i combattimenti sul territorio russo. Secondo il rapporto, le forze ucraine hanno iniziato a raccogliersi vicino al confine con la regione di Kursk due settimane prima dell'inizio della loro offensiva. Il presidente russo Vladimir Putin non è stato informato dell'accumulo di truppe.

03:21 Mezzo dei tedeschi teme l'escalation del conflitto con la Russia a causa dei missili USA

Il governo tedesco e quello statunitense hanno concordato che gli Stati Uniti stazioneranno sistemi d'arma a lungo raggio come i missili da crociera Tomahawk in Germania dal 2026, capaci di raggiungere obiettivi in Russia. Mezzo dei tedeschi si aspetta che ciò peggiori ulteriormente il conflitto con la Russia, secondo un sondaggio Civey per il gruppo mediatico Funke. Il 50% dei partecipanti ha risposto sì alla domanda se si aspettano un'ulteriore escalation. Il 38% non crede ci sarà un'ulteriore escalation, e il 12% è indeciso. Il 44% vede positivamente la stazione, mentre il 42% la vede negativamente, e il 14% è indeciso.

01:14 Il Ministro Presidente Kretschmer chiede una riduzione dell'aiuto militare all'Ucraina

Il Ministro Presidente della Sassonia Michael Kretschmer chiede anche una riduzione dell'aiuto militare all'Ucraina, data la situazione del bilancio federale. "Non possiamo più continuare a fornire fondi per le armi all'Ucraina che vengono utilizzate e non fanno differenza. Tutto deve essere in proporzione", ha detto il politico della CDU alla Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Sì, supporto, ma vediamo che stiamo raggiungendo i nostri limiti", ha aggiunto il Ministro Presidente. Kretschmer ha fatto riferimento all'aumento del bilancio negli ultimi anni. "Prima della crisi del COVID-19 nel 2019, avevamo un volume di bilancio di 344 miliardi di euro. Ora siamo a 480 miliardi, eppure la coalizione a semaforo non riesce a concordare il bilancio", ha detto il Ministro Presidente. "Questo dimostra che tutto sta sfuggendo di mano".

23:35 Kiesewetter: l'offensiva ucraina è legalmente e strategicamente giustificata

L'esperto di politica estera della CDU Roderich Kiesewetter vede l'ultima offensiva militare dell'Ucraina sul territorio russo coperta dal diritto internazionale. La mossa a sorpresa dell'Ucraina è "chiaramente giustificata legalmente sotto il diritto di autodifesa" e "strategicamente militare", ha detto Kiesewetter al "Tagesspiegel". Secondo l'esperto della difesa della CDU, l'avanzata delle truppe ucraine serve a legare le forze russe nella regione di Kursk e infliggere loro pesanti perdite. "Questo può alleggerire la pressione su altri fronti perché la Russia deve legare o riassegnare le forze a Kursk", ha detto.

22:30 Pentagono: l'avanzata dell'Ucraina nella regione di Kursk è in linea con la politica USA

L'incursione dell'Ucraina nella regione russa di Kursk è "in linea con la nostra politica", ha detto la portavoce del Pentagono Sabrina Singh, secondo il portale delle notizie "Kyiv Independent". Quando le è stato chiesto se l'Ucraina può utilizzare le armi fornite dagli Stati Uniti, Singh ha risposto che gli Stati Uniti "hanno sostenuto l'Ucraina sin dall'inizio nella difesa contro gli attacchi provenienti dal confine". La regione di Kursk confina con la regione ucraina di Sumy per 245 chilometri, che è stata sottoposta a daily attacks russi sin dalla sua liberazione ad aprile 2022. L'Ucraina sta prendendo misure "per proteggersi dagli attacchi" e sta operando "entro i

Singh ha dichiarato che spetta all'Ucraina parlare delle proprie operazioni. Quando le è stato chiesto fino a che punto l'Ucraina può attaccare il territorio russo, Singh ha detto che gli Stati Uniti "non sostengono gli attacchi a lungo raggio". Tuttavia, ha rifiutato di specificare la distanza esatta. "Non sto tracciando una mappa circolare di dove possono colpire e dove no, ma siamo stati molto chiari con gli ucraini", ha detto.

22:09: Il deputato al Parlamento europeo De Masi chiama per un "cessate il fuoco il più rapidamente possibile" e per le trattativeDopo l'avanzata delle truppe ucraine a Kursk, il deputato al Parlamento europeo Fabio De Masi chiede un "cessate il fuoco il più rapidamente possibile e trattative". L'Ucraina sta avendo "difficoltà maggiori nel difendere il proprio territorio", ha detto De Masi al "Tagesspiegel". Gli avanzamenti "profondi nel territorio russo" hanno senso solo "se l'obiettivo dell'Ucraina è rafforzare la dinamica dell'escalation". I rischi sono immensi, dice il deputato europeo. "Considerate, ad esempio, la centrale nucleare russa nella regione. La Russia è una potenza nucleare e ha la supremazia nell'escalation".

21:50: Le autorità della regione di Kursk segnalano almeno cinque morti civiliLe truppe russe combattono da tre giorni contro l'avanzata ucraina oltre il confine, secondo i resoconti di Mosca. Le forze russe e i guardiani di frontiera impediscono alle unità ucraine di penetrare più a fondo a Kursk, ha detto il ministero della Difesa russo. Nel frattempo, l'esercito russo sta attaccando le forze ucraine che cercano di ritirarsi dalla regione di confine ucraina di Sumy. Secondo il ministero della Salute russo, 66 civili sono rimasti feriti dall'inizio dell'avanzata ucraina, compresi nove bambini. Le autorità della regione di Kursk segnalano almeno cinque morti civili, compresi due medici. L'Ucraina non ha ancora commentato l'avanzata.

21:30: Il capo della politica estera dell'UE Borrell: il regime di Lukashenko coinvolto nella deportazione illegale di bambini ucrainiIl regime bielorusso è complice nella guerra della Russia contro l'Ucraina, secondo il capo della politica estera dell'UE Josep Borrell a Bruxelles. Insieme al sostegno politico, militare e logistico, la Bielorussia ha contribuito alla deportazione illegale di bambini ucraini dalle aree temporaneamente occupate dell'Ucraina. Dal 2021, il regime ha anche orchestrato la pressione migratoria sui confini esterni dell'UE, secondo un comunicato del Servizio per l'azione esterna dell'UE.

