Durante il conflitto in Ucraina, c'è stata molta discussione su diverse armi utilizzate, comprese le droni lanciafiamme. Recentemente, sono emersi video che sembrano mostrare il dispiegamento di un simile strumento, apparentemente incenerendo posizioni militari russe e un'ampia distesa di foresta.

18:09 Nuovo pacchetto di aiuti olandese per l'Ucraina annunciato dal Primo Ministro Dick Schoof Il Primo Ministro olandese Dick Schoof ha annunciato un consistente pacchetto di aiuti per l'Ucraina. Durante una visita inaspettata nella città sudorientale di Zaporizhzhia, ha incontrato il Presidente Volodymyr Zelenskyy. Questo nuovo pacchetto di aiuti vale oltre 200 milioni di euro. Questa è la prima visita di Schoof in Ucraina da quando ha assunto l'incarico a inizio luglio, sostituendo Mark Rutte, che diventerà il prossimo Segretario Generale della NATO in ottobre. "Senza esagerare, i Paesi Bassi hanno aiutato l'Ucraina a salvare molte vite. Il nostro legame è più forte che mai. Insieme, lavoriamo per una pace giusta e duratura", ha detto Zelenskyy.**

17:47 Il controllo tedesco sulla raffineria PCK di Schwedt prolungato La raffineria di petrolio PCK di Schwedt rimarrà sotto la gestione statale tedesca per il momento, secondo le informazioni dell'agenzia di stampa tedesca. Il governo federale intende prorogare la tutela della maggioranza delle azioni del conglomerato statale russo Rosneft nella raffineria PCK. La tutela sarebbe scaduta il 10 settembre se non fosse stata prolungata. Le azioni sono state sotto tutela federale dal settembre 2022. Questa decisione è stata presa a causa della scelta del governo federale di interrompere le importazioni di petrolio russo a causa dell'invasione della Russia dell'Ucraina. La PCK ha iniziato a utilizzare fonti di approvvigionamento alternative all'inizio del 2023. Oltre a Schwedt, altre due strutture sono interessate. Rosneft detiene una quota del 54% delle azioni della raffineria PCK nella regione nordorientale del Brandeburgo.**

17:22 L'esercito russo registra i maggiori guadagni territoriali in Ucraina dal ottobre 2022 L'esercito russo ha ottenuto notevoli guadagni ad agosto, secondo i calcoli basati sui dati del think tank statunitense Institute for the Study of War (ISW). Ad agosto, l'esercito russo ha catturato 477 chilometri quadrati dell'Ucraina, il più grande guadagno territoriale russo dal ottobre 2022, pari a oltre 15 chilometri quadrati al giorno. La Russia ha segnalato questi guadagni, in particolare nella regione orientale ucraina di Donetsk. Alla fine di ieri sera, l'esercito russo si trovava a soli sette chilometri dalla città strategicamente importante di Pokrovsk.**

16:56 Putin arriva in Mongolia per la visita Il Presidente russo Vladimir Putin è arrivato in Mongolia per una visita. Martedì incontrerà il Presidente mongolo Uchnaagiin Khürelsükh. I due parteciperanno a una cerimonia mercoledì per commemorare la vittoria dei soldati sovietici e mongoli sull'esercito giapponese nel 1939. Questa battaglia ha causato la perdita di migliaia di vite. Per il Presidente russo Putin, questa è la sua prima visita a un paese che fa parte della Corte Penale Internazionale (CPI) da quando la corte ha emesso un mandato di arresto contro di lui quasi 18 mesi fa per presunti crimini di guerra in Ucraina. L'Ucraina ha invitato la Mongolia ad arrestare Putin e consegnarlo alla corte dell'Aia.**

16:40 Indagini sulla corruzione contro il generale russo Valeri Mumindzhanov In Russia, sono state avviate indagini sulla corruzione contro un alto ufficiale militare. Secondo un comunicato del Comitato investigativo russo via Telegram, il generale Valeri Mumindzhanov è accusato di "aver accettato una bustarella di dimensioni particolarmente grandi". Questo reato comporta una pena detentiva fino a 15 anni in Russia. Mumindzhanov serve come vicecomandante del distretto militare di Leningrado per la logistica e ha lavorato in precedenza nel Ministero della Difesa. Secondo l'inchiesta, ha accettato una bustarella di oltre 20 milioni di rubli (circa 202.000 euro) in relazione alla firma di contratti di fornitura per uniformi. Dal aprile, almeno dieci rappresentanti militari, compresi generali e funzionari di alto livello del Ministero della Difesa a Mosca, sono stati presi di mira dalle autorità russe a causa di corruzione o frode. Alcuni osservatori sospettano che sia in corso una campagna di epurazione.**

16:25 Zelensky: l'operazione Kursk "in linea con i piani" Secondo il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l'operazione nella regione russa di Kursk sta procedendo come previsto. Il capo di stato ha fatto questa dichiarazione durante una visita di lavoro a Zaporizhzhia, come riportato da un corrispondente dell'agenzia di stampa statale Ukrinform. "L'operazione Kursk sta raggiungendo il suo obiettivo e sta procedendo come pianificato", ha detto Zelensky. "Riguardo alle sfide nelle direzioni di Pokrovsk e Torez, riteniamo che l'operazione Kursk potrebbe anche influenzare quelle aree", ha detto il Presidente ucraino. I combattimenti nella regione di Kursk potrebbero ridurre l'intensità degli attacchi russi a Pokrovsk e Torez, "ma lì è difficile in questo momento". Ha aggiunto che le brigate russe più combattive sono state radunate in queste regioni del fronte.**

15:52 Incendi dell'erba minacciano i villaggi nell'occupata Luhansk - Nessun pompiere per spegnere le fiamme? Gli abitanti della regione occupata di Luhansk si trovano attualmente di fronte non solo alla guerra, ma anche alla minaccia della natura: gli incendi dell'erba minacciano l'area. Un gran numero di lamentele sta inondando i social media, sostenendo che non ci sono pompieri per spegnere gli incendi.

15:16 Romania: Governo approva invio sistema Patriot in Ucraina Il governo rumeno ha dato il via libera a un progetto di legge che autorizza l'invio di un'unità di difesa aerea Patriot in Ucraina. Il progetto di legge verrà ora inviato al parlamento per il voto finale, secondo quanto riferito da Reuters. In precedenza, Bucarest aveva concordato, lo scorso giugno, di donare uno dei suoi due sistemi Patriot attivi all'Ucraina, a condizione che gli alleati forniscessero un sistema di difesa aerea alternativo.

14:53 Mobilitazione di massa in Ucraina: petizione per abbassare il limite di età a 50 anni È in corso una petizione che chiede al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di abbassare il limite di età per la mobilitazione a 50 anni. Finora sono state raccolte oltre 25.000 firme, come riportato dal quotidiano ucraino "Kyiv Independent". Secondo la legge ucraina, una petizione elettronica al presidente richiede almeno 25.000 firme in tre mesi per essere presa in considerazione. Al momento, restano ancora 34 giorni per raccogliere firme.

14:34 Feriti in Russia nella regione di Belgorod: attacchi ucraini Undici persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite a causa degli attacchi ucraini nella regione russa di Belgorod e nella sua capitale. Il governatore Vyacheslav Gladkov lo ha confermato su Telegram. Si segnala che un asilo è stato danneggiato. Gladkov ha condiviso foto di un asilo crollato e di altri detriti e strutture danneggiate nella regione. Reuters segnala che le autorità locali hanno deciso di chiudere temporaneamente diverse scuole e asili nella regione dopo gli attacchi. In alcune parti dell'Ucraina e della Russia, il 2 settembre segna l'inizio dell'anno scolastico dopo le vacanze estive.

14:10 Moschea a Kyiv danneggiata dall'attacco missilistico russo Nella notte, durante l'attacco missilistico russo su Kyiv (vedi voci 05:39, 06:20 e 09:29), una moschea e il centro culturale islamico adiacente hanno subito danni ingenti. In un post su X, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Russia ignora i valori spirituali e umani e non rispetta alcuna religione o credenza. "Continua la sua campagna distruttiva contro il popolo ucraino e cerca di abolire tutte le nostre comunità e anche i luoghi di culto sacri", ha aggiunto Zelensky. Il mufti capo della comunità locale, Vadym Dashevski, ha detto a Reuters che l'attacco alla moschea è stato un atto di vigliaccheria.

13:39 Operazione estesa con droni in Mosca da parte dell'Ucraina L'Ucraina lancia un'ampia operazione con droni su obiettivi a Mosca e nei dintorni. Si verifica un'esplosione in una raffineria situata a 16 chilometri dal Cremlino. Due centrali elettriche sono state prese di mira. Le fonti russe riferiscono l'intercettazione di oltre 150 droni ucraini.

12:58 La posizione della Polonia sui droni russi: le vedute di Sikorski Il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ritiene che la Polonia abbia il dovere di abbattere i droni russi e altri aerei in avvicinamento dall'Ucraina prima che entrino nello spazio aereo polacco. Sikorski ha espresso questi sentimenti al "Financial Times" (FT) britannico. Sikorski si discosta dalla posizione ufficiale della NATO, che considera troppo alto il rischio di escalation derivante da un eventuale confronto diretto con le forze russe. Finora, la NATO ha anche rifiutato di abbattere i droni e i missili russi sopra l'Ucraina, nonché la richiesta di Kyiv di una zona interdetta ai voli sul paese. Sikorski ha detto al FT: "Se gli aerei ostili si avvicinano al nostro spazio aereo, questo sarebbe un atto legittimo di difesa, poiché una volta entrati, il rischio di danni da detriti è significativo".

12:12 Il rapporto di Munz sulla risposta della Russia ai risultati delle elezioni tedesche e agli attacchi con i droni I risultati delle elezioni statali in Turingia e Sassonia stanno attirando l'attenzione in Russia. Il corrispondente di NTV Rainer Munz riferisce delle reazioni dei russi ai successi delle elezioni di AfD e BSW e descrive la risposta di Mosca a ciò che potrebbe essere il più grande attacco con i droni sulla capitale russa mai visto.

11:40 Putin elogia i progressi russi in Ucraina Il presidente russo Vladimir Putin ha elogiato i progressi delle truppe russe nel vicino Ucraina, conquistando nuovi territori. Ha dichiarato che l'offensiva ucraina nella regione di Kursk non è riuscita a fermare l'avanzata delle truppe russe nel Donbass. "Non stiamo parlando di avanzamenti di 200 o 300 metri", ha detto Putin alle agenzie di stampa russe. "Stiamo parlando di diversi chilometri quadrati. Il ritmo dell'offensiva nel Donbass non lo vedevamo da tempo". Durante il suo viaggio in Mongolia, Putin ha fatto una sosta nella repubblica siberiana di Tuva per partecipare a una lezione sulla materia "Conversazioni sull'importante", che ha lo scopo di introdurre i bambini alla linea politica del Cremlino.

11:07 La difesa aerea ucraina intercetta 22 missili e 20 droni La forza aerea ucraina riferisce di aver intercettato 22 dei 35 missili e distrutto 20 dei 23 droni d'attacco russi. Sono stati intercettati nove missili balistici e 13 missili cruise su Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv e Zaporizhzhia.

10:01 Aumento delle vittime nell'attacco russo a Sumy, UcrainaIl numero di vittime in un attacco russo con missili al centro urbano di Sumy nel nord dell'Ucraina è aumentato. L'ultimo bollettino del ministero dell'Interno ucraino rivela che 18 persone sono state ferite, tra cui 6 bambini. Il canale Telegram del ministero aveva precedentemente riferito che almeno 13 civili, tra cui 4 bambini, erano rimasti feriti in un attacco a Sumy, come annunciato dall'amministrazione cittadina di Sumy. L'attacco con missili russi ha colpito una struttura dedicata alla riabilitazione sociale e psicologica dei bambini e un orfanotrofio a Sumy. La situazione nella regione di Sumy si è ulteriormente aggravata con l'inizio di un'incursione nella vicina regione russa di Kursk l'6 agosto. La città di Sumy, che ospita oltre 250.000 residenti, si trova a circa 350 chilometri a est di Kyiv.

La Russia ha colpito Kyiv con missili. Almeno due persone sono rimaste ferite a causa dei detriti caduti dai missili abbattuti, secondo le autorità locali. Sono stati appiccati incendi e danneggiati edifici e infrastrutture. Un'allerta aerea nazionale è stata in vigore per circa due ore fino al mattino presto.

08:57 La popolazione russa rimane fiduciosa sulla guerra in Ucraina - ISWLa popolazione russa continua a sostenere la guerra in Ucraina, anche dopo l'incursione dell'Ucraina nella regione russa di Kursk. Questo è quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Istituto di Studi di Guerra (ISW), che cita i sondaggi condotti dal centro di sondaggi indipendente russo Levada Center. L'approvazione per l'operazione militare russa in Ucraina è aumentata ad agosto, con circa il 78% dei rispondenti che appoggiano la guerra - in aumento rispetto al 75% di luglio e al 77% di giugno. La popolazione russa non sembra stanca della guerra, concedendo al Cremlino la capacità di condurre una guerra prolungata e logorante contro l'Ucraina, secondo gli esperti dell'ISW.

08:11 L'Ucraina rivela i bilanci delle vittime russeLo Stato maggiore ucraino ha pubblicato nuovi dati sulle perdite delle truppe russe in Ucraina. I dati indicano che la Russia ha perso circa 617.600 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022, con una perdita giornaliera di 1.300. Un rapporto da Kyiv suggerisce inoltre che sono stati distrutti 9 carri armati, 10 sistemi d'artiglieria, 1 sistema lanciarazzi multiplo e 30 droni. In totale, l'Ucraina sostiene che la Russia abbia perso 8.601 carri armati, 17.646 sistemi d'artiglieria, 368 aerei, 328 elicotteri, droni, 28 navi e 1 sottomarino dal inizio dell'invasione su larga scala. Le fonti estere forniscono stime più basse, ma queste sono probabilmente sottostimate.

07:29 Saporizhzhia bombardata 171 volte in 24 ore - GovernatoreLe forze russe hanno attaccato la regione ucraina di Saporizhzhia 171 volte nelle ultime 24 ore, secondo il canale Telegram del governatore militare della regione, Ivan Fedorov. Quattro attacchi aerei russi sono stati condotti sui insediamenti di Lobkove, Piatyatki e Novoadriivka, coinvolgendo 95 droni.

07:03 Squadre di soccorso liberano un uomo dalle macerie a Kharkiv - ReutersI soccorritori hanno estratto vivo un uomo dalle macerie di un evento crollato a Kharkiv dopo un attacco aereo russo, secondo Reuters. La vittima ha dichiarato di stare "bene" poco dopo essere stata liberata. Secondo le autorità, più di 40 persone, tra cui 5 bambini, sono rimaste ferite negli attacchi con missili russi a Kharkiv, che hanno preso di mira un centro commerciale e un evento domenica pomeriggio.

06:20 Kyiv sotto assedio: serie di esplosioni - attacco russoLa Russia ha preso di mira l'Ucraina con una serie di droni, oltre dieci missili cruise e numerosi missili balistici, secondo l'aeronautica ucraina. Gli attacchi hanno preso di mira la capitale Kyiv e probabilmente altre città. Le esplosioni a Kyiv hanno causato la fuga di molti residenti nei rifugi antiaerei. Il sindaco Vitali Klitschko ha riferito che i servizi di soccorso sono stati chiamati nei distretti di Holosiyivskyi e Solomianskyi. Klitschko ha segnalato diversi incendi, così come il capo dell'amministrazione militare di Kyiv, Serhiy Popko, tramite Telegram. In

02:26 Opinioni dei Polacchi sulla Distruzione dei Droni Russi - Maggioranza a FavorePiù della metà dei polacchi (circa il 59%) ritiene che l'esercito polacco dovrebbe abbattere i droni russi che invadono lo spazio aereo polacco durante gli attacchi all'Ucraina, secondo un sondaggio condotto da "Rzeczpospolita". Il sondaggio riguarda un aereo non identificato, ipotizzato essere un drone suicida Shahed, che ha circled la Polonia per mezz'ora il 26 agosto prima di scomparire. Il generale di brigata polacco Tomasz Drewniak, parlando su Radio RMF24, commenta che la Russia potrebbe stare testando le difese aeree polacche inviando droni nel loro spazio aereo.

00:26 Vittima a Belgorod per il Tiro Incrociato dell'UcrainaIl governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, riferisce una vittima per il fuoco ucraino a Shagarovka, villaggio confinante con la Russia. A Shebekino, tre persone sono rimaste ferite durante gli attacchi. Almeno un altro villaggio è stato bombardato dagli ucraini.

23:08 Intercettazione Russa di Droni - Confermati Più di 150La Russia sostiene di aver respinto attacchi su larga scala di droni ucraini su Mosca e 14 altre regioni, con 158 oggetti volanti neutralizzati durante la notte, come comunicato dal ministero della difesa via Telegram. Si dice che 10 droni abbiano preso di mira Mosca.

22:24 Morti per l'Attacco Aereo su Kharkiv Salgono a 47Il bilancio delle vittime dell'attacco aereo russo su Kharkiv è salito a 47, compresi sette minori, secondo i servizi di emergenza ucraini su Telegram. Diversi edifici civili, tra cui un centro commerciale, sono stati danneggiati come mostrato dalle foto delle agenzie di stampa.

21:52 Incidente dell'Elicottero Ucraino - Due Piloti PersiDue piloti sono morti in seguito a un incidente durante un volo di addestramento all'Università Nazionale dell'Aviazione dell'Esercito dell'Ucraina Ivan Kozhedub a Kharkiv, secondo Ukrinform. Secondo Ukrinform, l'elicottero coinvolto era di tipo Mi-2. L'incidente è stato annunciato sulla pagina Facebook dell'università, tramite Ukrinform. "L'università piange una perdita irreparabile - l'equipaggio di due persone è morto", si legge nel post sulla pagina Facebook dell'università. Gli investigatori, gli esperti e i funzionari del ministero della difesa sono attualmente sul posto dell'incidente. La causa dell'incidente rimane sconosciuta.

21:06 Interruzioni di Energia Previste in UcrainaA causa degli attacchi russi all'infrastruttura energetica dell'Ucraina, sono state previste interruzioni di energia per lunedì da parte della società energetica ucraina Ukrenergo, secondo Ukrinform. Non ci saranno interruzioni di energia per le infrastrutture essenziali. Tuttavia, Ukrenergo consiglia che potrebbero essere implementate ulteriori restrizioni.

