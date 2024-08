06:25 L'Ucraina emette allarme aereo per attacco missilistico russo MiG-31K

L'Aeronautica Ucraina dichiara l'allarme aereo in tutto il paese. L'Aeronautica Ucraina attribuisce l'avvertimento di attacco aereo a una minaccia di missile da un MiG-31K russo. Il tipo di missile è un intercettore risalente all'Unione Sovietica e chiamato come il costruttore dell'aeromobile Mikoyan-Gurevich. Il MiG-31K può portare missili ipersonici come il Kh-47M2 Kinzhal.

05:32 ISW: Veicoli corazzati ucraini avvistati a 10 chilometri dal confine russo a KurskSecondo un'analisi dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW), le truppe ucraine hanno avanzato fino a 10 chilometri nella regione russa di Kursk. Lo ha confermato il video di veicoli corazzati oltre il confine. Le forze ucraine hanno apparentemente superato almeno due linee difensive russe e una fortezza. Secondo una fonte russa, gli ucraini hanno catturato 45 chilometri quadrati nella regione di Kursk dal'inizio dell'operazione l'8 agosto, scrive l'ISW. Le autorità russe hanno dichiarato lo stato di emergenza nella regione il giorno prima.

02:30 Ucraina aumenta la soglia per la pena detentiva nel furto minoreIn Ucraina, i furti di basso valore non daranno più luogo a una pena detentiva. Il presidente Zelensky ha firmato una legge che aumenta il valore dei beni rubati per cui si applica la pena detentiva da circa 6,7 euro a circa 67 euro. In precedenza, il valore dei beni rubati per cui si applicava la pena detentiva era di circa 6,7 euro. Questo cambiamento è stato introdotto a causa della legge marziale in vigore dal 24 febbraio, che prevede fino a otto anni di carcere per saccheggio e furto. Un furto di pannolini in un supermercato nella città occidentale di Rivne, valutato circa 8 euro, è stato citato come esempio nella legge. Questo non darà più luogo a una pena detentiva. Tuttavia, il colpevole in questo caso ha ancora ricevuto una condanna a più di tre anni di carcere.

00:27 Klingbeil: Il dispiegamento di missili USA in Germania è correttoIl leader dell'SPD, Lars Klingbeil, difende i piani per il dispiegamento di armi a lungo raggio USA in Germania contro le critiche all'interno del suo stesso partito. "Questo dispiegamento è corretto perché ci aiuta a difenderci nel caso in cui la Russia decidesse di attaccarci", ha detto Klingbeil all'agenzia di stampa tedesca. Fa parte della deterrenza credibile. Alla summit della NATO di luglio, la Casa Bianca e il governo tedesco hanno annunciato che gli Stati Uniti dispiegheranno nuovamente sistemi d'arma in Germania dal 2026, che possono raggiungere la Russia a lunga distanza. Sono stati menzionati i missili cruise Tomahawk, i missili SM-6 e le nuove armi ipersoniche. Ci sono voci critiche all'interno dell'SPD, tra cui il capo del gruppo parlamentare Rolf Mützenich, che avverte del rischio di escalation militare.

22:38 Attivista per i Diritti Umani Orlow Lotta per i Prigionieri RussiLiberato nello scambio di prigionieri tra Russia e stati occidentali, l'attivista per i diritti umani Oleg Orlow pianifica di continuare il suo lavoro per i diritti civili in esilio. "Memorial non può essere distrutto", ha detto il 71enne in una conferenza stampa al Centro per la Modernità Liberale di Berlino. L'organizzazione che ha co-fondato, Memorial, che ha vinto il premio Nobel per la pace, si batte per i prigionieri politici in Russia. Orlow stima che ci siano almeno 800 prigionieri politici in Russia - una stima conservativa. Trovare il suo nuovo ruolo in esilio in Germania è una sfida per lui, poiché preferirebbe essere nel suo paese ma teme la persecuzione. Orlow spera ora di utilizzare il suo esilio per sostenere la liberazione di altri prigionieri politici, compresi otto gravemente malati. "Siamo rimasti molto delusi quando abbiamo scoperto che queste persone non erano sulla lista - quelli di noi che sono stati scambiati", ha detto. Memorial continua a lavorare in Russia nonostante la repressione e anche dall'estero.

21:30 Non Morto Dopo Tutto? Conosciuto Propagandista Russo FeritoIl propagandista russo Eugenio Poddubny è rimasto ferito nella regione di Kursk, ha riferito la televisione di stato VGTRK su Telegram. Poddubny è stato ferito in un attacco di un drone ucraino e portato in ospedale. In precedenza, molti media russi avevano riferito la sua morte. Poddubny è uno dei "corrispondenti di guerra" più famosi della Russia, con circa 734.000 follower su Telegram. I resoconti preliminari suggeriscono che stava filmando un reportage sui combattimenti nella regione di Kursk oggi.

20:41 Stato di Emergenza Dichiarato nella Regione di KurskÈ stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione russa di Kursk a causa dell'offensiva terrestre ucraina, ha annunciato il governatore della regione, Alexei Smirnov, su Telegram. L'Ucraina ha avanzato profondamente nel territorio russo vicino a Kursk in una controffensiva. L'offensiva è iniziata martedì, secondo il ministero della Difesa russo, e ha raggiunto il nord-ovest della città di Sudzha mercoledì.

20:14 Combattimenti Vicini: Russia Rafforza la Protezione della Centrale Nucleare di KurskA causa dell'avanzata ucraina nella regione di confine russa di Kursk, la Guardia Nazionale russa sta rafforzando la protezione della centrale nucleare di Kursk. Sono state anche dispiegate forze aggiuntive per combattere unità di sabotaggio e ricognizione nella regione di Kursk e Belgorod, ha detto l'agenzia. Questo sta avvenendo in collaborazione con le truppe di frontiera russe e l'esercito. La centrale nucleare, con quattro unità e una capacità di quasi due gigawatt, si trova a circa 60 chilometri dal confine ucraino. Il giorno prima, le truppe ucraine supportate da carri armati e artiglieria avevano attraversato il confine russo dalla regione di Sumy a Sudzha. Ci sono rapporti non confermati secondo cui hanno avanzato fino a 15 chilometri verso la centrale nucleare.

19:38 Attacchi nella regione di Kursk: il prezzo del gas europeo tocca il massimo annualeIl prezzo del gas naturale in Europa ha raggiunto il suo livello più alto dell'anno. Il contratto futuro leader TTF per la consegna del prossimo mese è aumentato del 5,7% a 38,78 euro per megawattora (MWh) ad Amsterdam. Gli operatori del mercato indicano gli attacchi dell'Ucraina alla regione russa di Kursk. Si segnala che i combattimenti si stanno svolgendo vicino a Sudja, un punto di ingresso chiave per il gas naturale che scorre attraverso i gasdotti ucraini verso l'Europa occidentale. Come riportato dall'agenzia di stampa Bloomberg, la società Gazprom sta ancora segnalando forniture di gas normali.

19:08 L'Ucraina evacuates le aree di frontiera con il russo KurskMentre infuriano i combattimenti nella regione russa di Kursk, le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di ulteriori insediamenti nella regione confinante di Sumy. Le misure riguardano 23 insediamenti, secondo il governatore militare di Sumy, Volodymyr Artjuch, in televisione ucraina. Circa 6.000 persone, comprese più di 400 bambini e adolescenti, devono essere trasferite in sicurezza dalla regione di frontiera. Il giorno prima, le truppe ucraine avevano effettuato una spinta attraverso il confine ucraino-russo verso la città di Sudscha nella regione di Kursk, avanzando di diversi chilometri nel territorio russo. Mosca ha parlato di circa 1.000 soldati ucraini equipaggiati con mezzi pesanti. Kiev non ha ancora commentato gli eventi. A causa dei regolari bombardamenti russi delle aree di frontiera, le autorità locali avevano già ordinato evacuazioni da un'area di dieci chilometri vicino al confine a maggio.

In risposta all'attacco all'Ucraina, la forza aerea ucraina ha emesso un'allerta aerea in tutto il paese a causa di una minaccia missilistica da un russo MiG-31K. Questo peggioramento arriva mentre le forze ucraine hanno apparentemente avanzato fino a 10 chilometri nella regione russa di Kursk, secondo un'analisi dell'Istituto per gli studi di guerra.

