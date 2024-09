05:39 Esplosioni: attacco missilistico russo a Kiev

04:46 Putin: Nuovo Gasdotto per la Cina in OrarioSecondo il Presidente Vladimir Putin, i piani per la costruzione di un nuovo gasdotto russo attraverso la Mongolia per la Cina procedono come previsto. Nel gennaio 2022 è stata approvata una valutazione di fattibilità e sono state condotte le necessarie indagini tecniche, ha dichiarato Putin in un'intervista al quotidiano mongolo "Onoodor", come riportato sul sito del Cremlino. Il gasdotto progettato, denominato "Forza di Siberia 2", dovrebbe trasportare 50 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno dalla regione russa di Yamal attraverso la Mongolia per la Cina.

03:34 Attacco Russo a Orfanotrofio di Sumy: 14 FeritiLe forze militari russe hanno attaccato un centro per la riabilitazione sociale e psicologica e un orfanotrofio a Sumy con razzi. Secondo "Ukrainska Pravda", 13 persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini. L'edificio si trova in un'area residenziale, come scrive il quotidiano, citando l'amministrazione militare locale.

02:26 La Maggioranza dei Polacchi Sostiene l'Abbattimento dei Droni Russi in PoloniaUn sondaggio del quotidiano polacco "Rzeczpospolita" indica che quasi il 60% dei polacchi ritiene che la difesa aerea polacca dovrebbe abbattere i droni russi che entrano nello spazio aereo polacco durante gli attacchi aerei contro l'Ucraina. Il sondaggio si riferisce a un oggetto aereo non identificato, presumibilmente un drone suicida del tipo Shahed, che ha sorvolato la Polonia per 30 minuti il 26 agosto prima di scomparire. Il generale di brigata polacco Tomasz Drewniak ha dichiarato a Radio RMF24 che la Russia potrebbe testare il sistema di difesa aerea polacco inviando droni nello spazio aereo polacco.

00:26 Morto in Belgorod a Causa di Attacchi UcrainiIl governatore della regione russa di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, riferisce che una persona è morta a causa del fuoco ucraino nel villaggio di Shagarovka vicino al confine. Tre persone sono rimaste ferite negli attacchi al villaggio di Shebekino. Almeno un altro villaggio è stato colpito dagli ucraini.

23:08 Russia Sostiene di Avere Sventato 158 Attacchi di Droni UcrainiLa Russia sostiene di aver sventato "massicci" attacchi di droni ucraini sulla capitale Mosca e in 14 altre regioni. Un totale di 158 oggetti volanti sono stati intercettati, ha riferito il ministero della difesa sull服务在线服务 Telegram. Dieci droni hanno preso di mira Mosca, secondo i resoconti ufficiali.

22:24 Numero dei Feriti a Kharkiv Aumenta a 47Il numero dei feriti nel massiccio attacco aereo russo a Kharkiv è aumentato a 47, tra cui sette bambini, secondo il servizio di soccorso statale ucraino su Telegram. Sono state colpite diverse strutture civili, tra cui un centro commerciale, come si può vedere dalle foto delle agenzie di stampa.

21:52elicottero Ucraino Si Cria Durante Volo di Addestramento - Due Piloti MortiDue piloti sono morti in un incidente di elicottero all'Università di Aviazione Militare Nazionale Ivan Kozhedub di Kharkiv in Ucraina. Secondo l'agenzia di stampa statale Ukrinform, l'elicottero, un Mi-2, era in un volo di addestramento. Lo ha riferito la pagina Facebook dell'università. "L'università subisce una perdita irreparabile - l'equipaggio di due persone è perito", si legge sulla pagina Facebook dell'università. Gli investigatori, gli specialisti e i rappresentanti del Ministero della Difesa stanno esaminando il luogo dell'incidente. La causa dell'incidente è ancora sconosciuta.

21:06 Blackout in Ucraina a Causa degli Attacchi Russi alla Rete ElettricaCi saranno diversi blackout in Ucraina lunedì a causa dei massicci attacchi russi alla rete elettrica del paese, secondo la società energetica ucraina Ukrenergo, come riportato da Ukrinform. L'approvvigionamento energetico delle infrastrutture critiche non sarà interessato. Tuttavia, Ukrenergo avverte che potrebbero esserci cambiamenti nell'ampiezza delle restrizioni.

Puoi leggere tutti gli sviluppi precedenti qui.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'escalation delle tensioni tra Russia e Ucraina, chiedendo un'immediata de-escalation e il rispetto del diritto internazionale. In risposta agli impatti del conflitto sulle forniture energetiche, la Commissione Europea ha considerato possibili misure per aumentare l'indipendenza energetica della regione.

Leggi anche: