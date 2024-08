05:02 Putin non doveva sapere dell'avanzata delle truppe ucraine

11:51 Possibile Ignoranza da Parte del Capo di Stato Maggiore Russo

Valery Gerasimov, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Russo, potrebbe aver ignorato i segnali di intelligence che indicavano l'accumulo di forze ucraine vicino al confine con l'Oblast' di Kursk, secondo quanto riferito da Bloomberg citando una fonte vicina al Cremlino. Le forze ucraine hanno attraversato il confine con l'Oblast' di Kursk l'6 agosto, portando il conflitto sul territorio russo. Secondo il rapporto, le forze ucraine hanno iniziato a concentrarsi vicino al confine con la regione di Kursk due settimane prima dell'inizio della loro offensiva. Il presidente russo Vladimir Putin non è stato informato dell'accumulo di truppe.

03:21 Mezzo dei Tedeschi Teme l'Escalation del Conflitto con la Russia per i Missili USA

Il governo tedesco e quello statunitense hanno concordato che i sistemi d'arma a lungo raggio come i missili da crociera Tomahawk saranno stanziati in Germania dal 2026, in grado di raggiungere i bersagli in Russia. La metà dei tedeschi si aspetta che questo peggiori ulteriormente il conflitto con la Russia, secondo un sondaggio Civey per il gruppo mediatico Funke. Il 50% dei partecipanti ritiene ciò, mentre il 38% non lo fa e il 12% è indeciso. Il 44% vede positivamente lo stanziamento, mentre il 42% lo vede negativamente e il 14% è indeciso.

01:14 Il Ministro-Presidente Kretschmer Chiede una Riduzione dell'Aiuto Militare all'Ucraina

Il Ministro-Presidente della Sassonia Michael Kretschmer chiede una riduzione dell'aiuto militare all'Ucraina, data la situazione del bilancio federale. "Non possiamo più continuare a fornire fondi per le armi all'Ucraina che vengono utilizzate e non fanno la differenza. Tutto deve essere in proporzione", ha detto Kretschmer alla Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Sì, supporto, ma vediamo che stiamo raggiungendo i nostri limiti". Kretschmer fa notare l'aumento del bilancio negli ultimi anni. "Prima della crisi del COVID-19 nel 2019, il nostro bilancio era di 344 miliardi di euro. Ora è di 480 miliardi eppure la coalizione non riesce a concordare il bilancio", ha detto. "Questo dimostra che tutto è fuori controllo".

23:35 Kiesewetter: l'Avanzata Ucraina è Giustificata Legalmente e Strategicamente

L'esperto di politica estera della CDU Roderich Kiesewetter vede l'ultima offensiva militare ucraina sul territorio russo come legalmente e strategicamente giustificata. La mossa a sorpresa dell'Ucraina è "chiaramente giustificata legalmente sotto il diritto di autodifesa" e "militarmente strategica", ha detto Kiesewetter al Tagesspiegel. L'avanzata delle truppe ucraine mira a legare le forze russe nella regione di Kursk e infliggere pesanti perdite, alleggerendo la pressione su altri fronti costringendo la Russia a dispiegare forze lì, ha detto.

22:30 Pentagono: l'Incursione Ucraina nella Regione di Kursk è in Linea con la Politica USA

L'incursione ucraina nella regione russa di Kursk "è in linea con la nostra politica", dice la portavoce del Pentagono Sabrina Singh, secondo il portale delle notizie "Kyiv Independent" in una conferenza stampa. Quando le viene chiesto se l'Ucraina può utilizzare le armi fornite dagli Stati Uniti, Singh risponde che gli Stati Uniti "hanno sostenuto l'Ucraina sin dall'inizio per difendersi dagli attacchi provenienti dal confine". La regione di Kursk confina con la regione ucraina di Sumy per oltre 245 chilometri, che è stata soggetta ad attacchi russi quotidiani dal momento della sua liberazione ad aprile 2022. L'Ucraina sta prendendo misure "per proteggersi dagli attacchi" e sta operando "entro i limiti della politica degli Stati Uniti, dove può utilizzare le nostre armi, i nostri sistemi e le nostre capacità", dice Singh.

Singh dice che spetta all'Ucraina parlare delle proprie operazioni. Quando le viene chiesto fino a dove l'Ucraina è autorizzata ad attaccare, Singh dice che gli Stati Uniti "non sostengono gli attacchi a lungo raggio". Tuttavia, si rifiuta di specificare la distanza esatta. "Non disegnerò una mappa circolare di dove possono colpire e dove no, ma siamo stati molto chiari con gli ucraini", dice.

22:09 Il Deputato Europeo De Masi Chiede "una Cessazione del Fuoco e dei Negoziazioni il Più Presto Possibile"

Dopo l'avanzata delle truppe ucraine nella regione di Kursk, il deputato europeo Fabio De Masi chiede "una cessazione del fuoco e dei negoziati il più presto possibile". L'Ucraina ha "problemi maggiori nel difendere il proprio territorio", ha detto De Masi al "Tagesspiegel". Gli avanzamenti "profondi nel territorio russo" hanno senso solo "se l'obiettivo dell'Ucraina è quello di rafforzare la dinamica di escalation". I rischi sono enormi, dice il politico europeo. "Considerate, ad esempio, la centrale nucleare russa nella regione. La Russia è una potenza nucleare e ha la supremazia dell'escalation".

21:50 Le Autorità della Regione di Kursk Segnalano almeno Cinque Morti Civili

Le truppe russe combattono contro un'incursione ucraina da tre giorni, secondo Mosca. Le forze russe e i guardiani di frontiera stanno impedendo alle unità ucraine di avanzare ulteriormente nella regione di Kursk, secondo il ministero della Difesa russo. Nel frattempo, l'esercito russo sta attaccando le forze ucraine che tentano di ritirarsi dalla regione di confine ucraina di Sumy. Il ministero della Salute russo riferisce che 66 civili, compresi nove bambini, sono rimasti feriti dal momento dell'inizio dell'incursione ucraina. Le autorità della regione di Kursk segnalano almeno cinque morti civili, compresi due medici. L'Ucraina non ha ancora commentato l'incursione.

21:30 Borrell dell'UE: il Regime di Lukashenko Coinvolto nella Deportazione Illegale di Bambini Ucraini

Il regime bielorusso è complice nella guerra della Russia contro l'Ucraina, secondo il capo della politica estera dell'UE Josep Borrell a Bruxelles. Oltre al sostegno politico, militare e logistico, la Bielorussia ha contribuito alla deportazione illegale di bambini ucraini dai territori temporaneamente occupati in Ucraina. Dal 2021, il regime ha anche orchestrato la pressione migratoria sui confini esterni dell'UE, secondo un comunicato del Servizio per l'Azione Esterna dell'UE.

