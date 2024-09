01:43 Rivelazione: ex politico britannico accusato di aver utilizzato missili a lungo raggio in Russia

Cinque figure di spicco dei Conservatori nel Regno Unito, tra cui l'ex Primo Ministro Boris Johnson, hanno apparentemente esortato il leader laburista Keir Starmer a consentire all'Ucraina di utilizzare missili a lungo raggio sul suolo russo, anche senza il sostegno americano, secondo il Sunday Times. Essi mettono in guardia il Primo Ministro in carica che qualsiasi ulteriore ritardo potrebbe solo incoraggiare il Presidente Putin, come suggerisce il report.

00:52 Avvertimento del Capo della Sicurezza: la Corea del Nord rappresenta la minaccia più seria per l'Ucraina tra gli alleati della Russia Dal punto di vista degli alleati della Russia, il capo della sicurezza ucraino considera la Corea del Nord la minaccia più preoccupante. Al convegno Yalta European Strategy (YES) a Kyiv, Kyrylo Budanow, il capo della sicurezza ucraino, ha dichiarato: "Tra questi alleati della Russia, la Corea del Nord è la nostra maggiore preoccupazione". L'assistenza militare della Corea del Nord alla Russia, compresi consistenti stock di munizioni, sta significativamente intensificando gli scontri, secondo la risposta di Budanow a una domanda sulla supporto da altri alleati come l'Iran e la Cina. Il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, ha recentemente annunciato l'intenzione di rafforzare i legami con la Russia durante i colloqui con il segretario del Consiglio di Sicurezza russo Sergei Shoigu. L'intelligence ucraina sta monitorando attentamente le consegne di armi di Pyongyang a Mosca e sta assistendo al loro impatto sul campo di battaglia. "C'è un legame diretto", ha aggiunto Budanow, esprimendo preoccupazione per i consistenti rifornimenti di artiglieria.

23:21 Russia potrebbe affrontare problemi di reclutamento entro la metà del 2025 La Russia potrebbe affrontare problemi di reclutamento entro la metà del 2025, secondo l'Ucraina, secondo quanto dichiarato da Budanow in una conferenza a Kyiv. La Russia potrebbe trovarsi in una situazione difficile, suggerisce Budanow, "o dichiarare la mobilitazione o ridurre somehow l'intensità degli scontri". Questa decisione potrebbe essere cruciale per la Russia. Il governo di Mosca non ha ancora rilasciato un comunicato ufficiale.

22:20 Scholz: l'attacco russo all'Ucraina è una scommessa sciocca Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha rimproverato il presidente russo Vladimir Putin per aver giocato con il futuro della Russia invadendo l'Ucraina. "La guerra è completamente priva di senso per la Russia", ha dichiarato Scholz in una riunione a Prenzlau, in Germania. Mandando un gran numero di soldati ad affrontare gravi ferite e morte, Putin sta mettendo a rischio i legami economici della Russia con numerosi paesi in tutto il mondo. Scholz ha aggiunto: "E l'Ucraina avrà un esercito più forte di prima". La Germania resterà impegnata ad aiutare l'Ucraina per prevenire il suo collasso e per prevenire un colpo di stato illegale in Europa. "Putin sta mettendo a rischio il futuro della Russia". Una soluzione pacifica può essere raggiunta solo se la Russia accetta che l'Ucraina non è uno stato satellite.

22:01 Progressi e setbacks nel conflitto di Kursk Le forze ucraine stanno guadagnando terreno nella loro avanzata nella regione russa di Kursk mentre affrontano contrattacchi russi. Secondo Deep State, un canale militare filo-governativo ucraino, le unità ucraine hanno catturato tre insediamenti in più. Tuttavia, i contrattacchi russi stanno respingendo le truppe ucraine intorno al villaggio di Snagost. Una mappa pubblicata da Deep State rivela una significativa breccia nelle linee di difesa ucraine. Questi reclami non sono ancora stati verificati. All'inizio di agosto, le truppe ucraine hanno infiltrato la regione di confine russa di Kursk e hanno apparentemente preso il controllo di quasi 1.300 chilometri quadrati e circa 100 insediamenti, compreso il comune di Sudja. Alcuni analisti suggeriscono guadagni territoriali più piccoli. Questa settimana, le forze russe hanno fatto il loro primo significativo tentativo di espellere le truppe ucraine.

21:41 Ritardi nell'aiuto militare USA all'Ucraina a causa di difficoltà logistiche I ritardi nell'aiuto militare USA all'Ucraina sono attribuiti a difficoltà logistiche, secondo gli ufficiali USA. Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, ha dichiarato a Kyiv: "Non si tratta di mancanza di volontà politica; si tratta di difficoltà e complessità logistiche per consegnare questo materiale al fronte". Nonostante le sfide che l'Ucraina sta affrontando, gli Stati Uniti devono "fare di più e fare meglio", ha affermato Sullivan. Il presidente USA Joe Biden è "determinato" a utilizzare il tempo rimanente nel suo mandato per "mettere l'Ucraina nella migliore posizione possibile per vincere", ha dichiarato. Biden e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy si incontreranno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York più tardi questo mese, ha annunciato Sullivan.

20:57 Scholz cerca di processare i sabotatori del gasdotto Nord Stream in Germania Olaf Scholz ha considerato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream come un "atto terroristico". Scholz ha espresso l'intenzione di processare i responsabili in un tribunale tedesco. L'ha deciso in un dialogo con i cittadini a Prenzlau, in Germania. "Questa decisione è per istruire tutte le autorità di sicurezza e la Procura Federale per indagare senza alcuna eccezione", ha sottolineato Scholz. "Vogliamo portare coloro che sono responsabili, se possiamo arrestarli, a processo in un tribunale tedesco". Scholz ha anche respinto la credenza che la Germania abbia rinunciato al gas naturale russo. Era la Russia che ha interrotto le forniture di gas attraverso il gasdotto Nord Stream 1. Il successivo aumento dei prezzi, i prezzi massimi e la ricerca di fonti di gas alternative hanno costato alla Germania "più di 100 miliardi di euro". Le esplosioni sul gasdotto si sono verificate dopo che la Russia aveva già interrotto le consegne di gas a

19:41 Putin Sottolinea l'Importanza della Libertà di Espressione

Nonostante i suoi critici incarcerati potrebbero trovare divertente questa affermazione: il Presidente russo Vladimir Putin sottolinea l'importanza della libertà di espressione e dell'informazione. In un messaggio video ai partecipanti alla summit dei media dei paesi Brics a Mosca, in occasione del 120º anniversario dell'agenzia di stampa statale TASS, Putin ha affermato: "In un periodo in cui il complesso processo di multipolarità si sta sviluppando, è particolarmente importante proteggere i principi di affidabilità delle informazioni". Ha continuato: "La vera libertà di espressione, che consente diverse opinioni, permette di scoprire compromessi e soluzioni condivise ai problemi del mondo". I media svolgono un ruolo essenziale nel promuovere un ordine mondiale equo, fornendo alle persone "una prospettiva oggettiva e imparziale del mondo". Tuttavia, la libertà di espressione e i media non esistono da anni in Russia autoritaria. I media indipendenti sono stati proibiti e costretti a chiudere, e i dissidenti del governo sono stati perseguiti dal sistema giudiziario. Fondata nel 1904, TASS è ora l'agenzia di stampa più grande della Russia e viene anche considerata la voce del governo.

19:20 Scholz Rifiuta la Consegna dei Missili da Crociere Taurus

Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha escluso la fornitura di armi a lungo raggio a precisione all'Ucraina in futuro, indipendentemente dalle decisioni dei partner dell'alleanza. In un dialogo con i cittadini nella città del Brandeburgo di Prenzlau, ha ribadito la sua opposizione alla consegna dei missili da crociera Taurus, che hanno una portata dalla Ucraina a Mosca (circa 500 chilometri), a causa del "significativo rischio di escalation" che ciò comporterebbe. "Ho detto no a quello. E questo vale naturalmente anche per altre armi che potrebbero arrivare così lontano", ha detto Scholz. "Questo rimane così. Anche se altri paesi prendono decisioni diverse". (Vedi anche l'articolo delle 17:24.) L'arma più lunga che la Germania ha fornito all'Ucraina è il lanciarazzi Mars II, che può colpire i bersagli a 84 chilometri di distanza.

18:29 Stoltenberg: NATO Poteva Avere Prevenuto l'Invasione Russa dell'Ucraina con Più Armi

Il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg afferma in un'intervista con il "FAZ" che la NATO avrebbe potuto fornire all'Ucraina più armi per prevenire l'invasione russa. "Adesso stiamo fornendo armi per una guerra - allora avremmo potuto fornire armi per prevenire la guerra", ha detto Stoltenberg. Il giorno in cui è iniziata la guerra è stato il peggiore del suo decennio, ha detto. (Vedi anche l'articolo delle 10:31.) Stoltenberg lascerà il suo incarico di Segretario Generale della NATO il 1º ottobre dopo dieci anni al precedente Primo Ministro olandese Mark Rutte.

17:50 Scholz Cerca Chiarezza sulla Struttura di Proprietà della Raffineria PCK di Schwedt Entro la Fine dell'Anno

Olaf Scholz spera di avere chiarezza sulla struttura di proprietà futura della raffineria PCK di Schwedt entro la fine dell'anno. "Speriamo che tutto sarà chiaro entro la fine dell'anno", ha detto il Cancelliere in un dialogo con i cittadini nella città del Brandeburgo di Prenzlau. Ha dichiarato che il co-proprietario russo Rosneft era stato informato che la sua quota deve essere venduta, e che il governo era a conoscenza delle attuali "plausibili" trattative. "Sappiamo chi sta parlando con chi e di cosa stanno parlando", ha detto Scholz, facendo riferimento a un possibile investitore del Qatar. Inoltre, il Kazakhstan sta ora fornendo petrolio a Schwedt attraverso un oleodotto russo, sostituendo il petrolio russo dopo l'attacco russo all'Ucraina. Il governo tedesco ha inizialmente prorogato la tutela delle quote di Rosneft di altri sei mesi a settembre per facilitare le trattative. L'alternativa sarebbe l'espropriazione della quota russa, che è considerata legalmente difficile.

17:24 Scholz: No all'Utilizzo di Armi a Lungo Raggio Contro Bersagli Profondi in Russia

Il Cancelliere Olaf Scholz ha confermato che all'Ucraina non sarà permesso di utilizzare le armi fornite dalla Germania con una portata maggiore per gli attacchi contro i bersagli profondi all'interno della Russia. "Questo rimane così", ha detto Scholz in un dialogo con i cittadini nella città del Brandeburgo di Prenzlau. "Perэтому я буду придерживаться своей позиции, даже если другие страны примут другие решения", - сказал он, имея в виду США. "Я этого не сделаю, потому что считаю это проблемой".

16:57 Hofreiter Ammonisce per "Tens of Thousands" di Rifugiati dall'UcrainaIn relazione al previsto rafforzamento dei controlli alle frontiere nazionali tedesche, il presidente del Comitato Affari Europei nel Bundestag, Anton Hofreiter, promuove un approccio collaborativo, specificamente con la Polonia. "Se non persistiamo nell'aiutare l'Ucraina, dobbiamo aspettarci che decine di migliaia di rifugiati fuggiranno dall'invasione russa nei prossimi anni," ha dichiarato Hofreiter al "Tagesspiegel" in risposta all'obiezione del primo ministro polacco Donald Tusk riguardo ai controlli alle frontiere esterne della Germania. Il politico del partito dei Verdi ha invitato a una soluzione europea per la politica migratoria. Ha messo in guardia sul fatto che se ogni stato nazionale decidesse di implementare i propri controlli alle frontiere, sarebbe l'inizio del disfacimento dell'UE. Ha previsto che il cancelliere federale Olaf Scholz e Tusk continueranno a lavorare strettamente insieme in futuro.

16:32 Servizio Segreto Britannico Rivelazioni Sui Ponti Distrutti nella Regione di KurskIl servizio segreto britannico ha pubblicato immagini di ponti sul fiume Seim che sono stati distrutti dall'esercito ucraino durante la loro operazione nella regione di Kursk. "L'Ucraina sta costantemente ostacolando i rifornimenti russi nella regione di Kursk attraverso una serie di attacchi, compreso la distruzione di ponti stradali e ponton sul fiume Seym," ha dichiarato il ministero della Difesa britannico su X. Le immagini sono state scattate a metà e fine agosto. L'Ucraina ha avviato la loro offensiva nella regione russa di Kursk l'6 agosto e ha avanzato di diversi chilometri nel territorio russo.

16:05 Feriti in un Attacco Ucraino nella Regione di BelgorodAlmeno cinque persone sono rimaste ferite in un attacco ucraino nella regione russa di Belgorod, secondo i resoconti ufficiali. Il governatore Vyacheslav Gladkov ha riferito che diversi proiettili hanno colpito un tratto di strada tra Belgorod e Shebekino, ferendo quattro persone e danneggiando diversi veicoli. In un villaggio vicino, Vosnesenskoye, una donna è rimasta ferita quando un drone ha colpito una residenza privata. Al momento, le informazioni non sono verificabili. La Russia frequenta spesso siti civili nel paese confinante. La città ucraina di Kharkiv, a circa 30 chilometri dal confine, è una delle città più frequentemente attaccate. L'artiglieria ucraina e i droni militari-targetano regolarmente siti nella regione russa di Belgorod oltre il confine. In estate, la Russia ha lanciato un'offensiva contro Kharkiv con l'obiettivo dichiarato di creare una zona cuscinetto, ma gli attacchi russi si sono fermati a pochi chilometri dal confine.

15:44 Esclusivo: Treno Medico Ristrutturato Tratta i Feriti UcrainiMolti ospedali ucraini sono stati danneggiati e i medici e gli assistenti lavorano giorno e notte. Per garantire un trattamento medico rapido per i feriti, viene utilizzato un treno speciale, tra le altre cose. Una squadra di CNN ha avuto accesso a questo treno.

15:26 Star di Hollywood Michael Douglas Incontra i Bambini a KyivL'attore americano Michael Douglas ha visitato l'area per bambini "Terra di Ferro" alla stazione centrale di Kyiv venerdì. La società ferroviaria statale ucraina Ukrzaliznytsia ha annunciato questo su Facebook. Secondo il resoconto, la star di Hollywood ha attraversato la stazione e ha parlato con i passeggeri. In precedenza, ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e sua moglie Olena nella sua qualità di ambasciatore dell-ONU, insieme a suo figlio Dylan.

14:49 Kyiv Richiede Esenzione per i Missili: "Sembra che Biden Non Cambierà Idea"Il colonnello in pensione Ralph Thiele prevede che il dibattito sulle armi a lungo raggio dell'Ucraina contro la Russia si riaccenderà anche sulla questione delle consegne dei missili Taurus. L'esperto militare presume che gli Stati Uniti manterranno la loro posizione.

13:58 Zelensky Conferma il Ritorno di 103 Prigionieri di GuerraL'Ucraina conferma uno scambio di prigionieri con la Russia. Altri 103 persone sono tornate in Ucraina dalla prigionia russa, scrive il presidente Zelensky. Tra loro ci sono soldati nonché forze della Guardia Nazionale, della Guardia di Frontiera e della Polizia. Sono difensori delle regioni di Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporischschja, Kharkiv, nonché della città di Mariupol e della pianta Azovstal.

13:38 USA Autorizzano la Vendita di Avanzati Caccia da Combattimento a RomaniaIl governo degli Stati Uniti ha autorizzato la vendita di 32 avanzati caccia F-35 alla Romania, un alleato della NATO e confinante dell'Ucraina. L'ambasciatore degli Stati Uniti a Bucarest, Kathleen Kavalec, spiega: "La Romania è un alleato chiave nella alleanza NATO, impegnata per la sicurezza e la stabilità nella regione del Mar Nero e oltre." Con l'acquisizione di questi aerei da combattimento multiruolo stealth dalla società Lockheed Martin, la Romania otterrà "capacità di difesa aerea senza precedenti," afferma Kavalec. La prima consegna è prevista per il 2031. Il valore totale dell'affare è stimato in circa 7,2 miliardi di dollari.

13:02 Russia: Scambiati più di 200 Prigionieri di Guerra con l'UcrainaLa Russia e l'Ucraina hanno scambiato più di 200 prigionieri di guerra, secondo i resoconti da Mosca. Entrambe le parti hanno rilasciato 103 persone, ha dichiarato il ministero della Difesa di Mosca. I soldati russi sono attualmente in Bielorussia, dove ricevono assistenza psicologica e medica, ha ulteriormente dichiarato in un messaggio Telegram. Secondo il ministero, i soldati russi scambiati erano stati catturati a Kursk. I truppe ucraine avevano avanzato nella regione russa in agosto. La parte ucraina non ha ancora risposto alle dichiarazioni russe sullo scambio. Venerdì, il presidente ucraino Zelensky ha annunciato il ritorno di 49 prigionieri di guerra dalla Russia. Non è chiaro se questi facevano parte dello scambio annunciato dalla Russia.

12:50 Russia Annuncia la Conquista di un Altro Villaggio nell'Ucraina OrientaleNella parte orientale dell'Ucraina, le forze russe dichiarano di aver preso il controllo di un altro villaggio. Annunciano che "Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche in ucraino)" è stato catturato. Questo piccolo insediamento si trova vicino alla città strategicamente cruciale di Pokrovsk, che è minacciata a causa dell'offensiva russa. L'esercito russo ha registrato progressi significativi nella regione di Donetsk nelle ultime settimane. Il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato che l'obiettivo principale dell'esercito russo è la conquista della regione industriale del Donbass, che include Donetsk.

12:21 Medvedev Minaccia la Distruzione di Kiev con 'Punto Fuso'L'ex presidente russo Dmitri Medvedev ha minacciato la completa distruzione di Kiev. Nonostante Russia abbia la giustificazione legale per l'uso di armi nucleari a causa dell'avanzata dell'Ucraina nella regione russa di Kursk, non lo ha ancora fatto. In risposta all'uso dell'Ucraina di missili occidentali a lungo raggio, la Russia potrebbe potenzialmente trasformare Kiev in "un'enorme zona fusa" utilizzando armi moderne non nucleari della Russia. Medvedev, che è il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, ha costantemente utilizzato un linguaggio duro contro l'Occidente e l'Ucraina.

11:50 Intensi Combattimenti a Kurachove mentre Cresce la FrustrazioneI combattimenti nell'Ucraina orientale sono attualmente al culmine intorno alla città di Kurachove. La decisione di utilizzare armi occidentali a lungo raggio sta causando frustrazione tra i locali. La reporter di ntv Kavita Sharma riferisce da Dnipro.

11:12 Attacco su Ampia Scala di Droni Causa Danni nella Regione di OdessaStanno emergendo i dettagli dell'attacco su vasta scala con i droni della notte precedente: secondo l'aeronautica ucraina, la Russia ha lanciato un totale di 76 droni da combattimento. Di questi, 72 sono stati abbattuti. L'aeronautica non fornisce informazioni sulle conseguenze dell'attacco. Il governatore della regione di Odessa riferisce danni significativi. Vari edifici in un sobborgo della capitale regionale Odessa sono stati colpiti dai detriti dei droni. Nella zona di Ismajil, dove l'Ucraina esporta parte del suo grano, sono stati presi di mira edifici dei magazzini. A Kiev, secondo i resoconti del governo, sono caduti vari pezzi di detriti di droni. Una società municipale è stata colpita, ma non è scoppiato alcun incendio.

10:31 Stoltenberg sull'Ultimo Incontro Prima della Guerra: i Russi Hanno Mostrato Mappe Falsi della NATOIl segretario generale uscente della NATO Jens Stoltenberg, in un'intervista con il "Frankfurter Allgemeine Zeitung", parla degli ultimi sforzi diplomatici prima che la guerra iniziasse a febbraio 2022 per scoraggiare la Russia dall'invadere l'Ucraina. L'ultimo incontro del Consiglio NATO-Russia, che Stoltenberg ha presieduto, si è svolto a gennaio. I russi hanno richiesto il ritiro di tutte le truppe NATO dalla parte orientale dell'alleanza, ha detto, "quello era completamente inaccettabile, ma credo nel dialogo. Pertanto, ci siamo seduti con loro di nuovo". Nel corso dell'incontro, i due vice ministri degli esteri e della difesa russi hanno affermato che non c'erano piani di guerra e che il loro paese era invece minacciato dall'Ucraina, ha continuato. "Hanno mostrato mappe, presumibilmente per dimostrare come la Russia è circondata dalla NATO. Ma anche queste mappe erano sbagliate. Ad esempio, la Danimarca non era segnata come territorio della NATO. Era incredibile!" Non è ancora sicuro se questo fosse a causa di una scarsa preparazione o di un inganno deliberato. Guardando indietro, Stoltenberg esprime rammarico per il fatto che la NATO e i suoi alleati non abbiano fatto abbastanza per rafforzare militarmente l'Ucraina in precedenza. "Se l'Ucraina fosse stata militarmente più forte, la soglia per la Russia per attaccare sarebbe stata più alta. Se sarebbe stata abbastanza alta è impossibile dirlo."

10:03 Wiegold sull'Accordo di Schieramento: la Lituania Vede la Brigata di Combattimento Tedesca come DeterrenteLa Germania e la Lituania firmano un accordo governativo: garantisce che una brigata tedesca pronta al combattimento sarà schierata in Lituania. L'esperto militare Thomas Wiegold spiega lo sfondo e l'importanza dell'accordo in un'intervista con ntv.

09:28 Kim Cerca di Rafforzare la Cooperazione con MoscaIl leader nordcoreano Kim Jong Un ha apparentemente promesso di rafforzare la cooperazione con la Russia, secondo i media di stato. Dopo i colloqui tra Kim e il capo del Consiglio di sicurezza russo Sergei Shoigu in Corea del Nord, i media di stato riferiscono che ci sono state estese discussioni sulla "profondità del dialogo strategico tra i due paesi e il rafforzamento della cooperazione per difendere i rispettivi interessi di sicurezza, nonché la situazione regionale e internazionale". L'Ucraina, gli Stati Uniti e la Corea del Sud accusano la Corea del Nord di fornire armi e missili alla Russia per la guerra in Ucraina. Pyongyang respinge queste accuse come "assurde".

08:59 Possibili Armi Potenti per la Russia? Starmer e Biden ne Discuteranno di Nuovo all'Assemblea Generale dell-ONUCi sarà presto un'altra discussione sul fatto che l'Ucraina possa utilizzare armi potenti dell'Occidente contro i bersagli in Russia. Il primo ministro britannico Starmer ha annunciato questo dopo un incontro con il presidente degli Stati Uniti Biden, durante il quale hanno rimandato una decisione sulla questione. Biden e Starmer discuteranno di questo argomento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York la prossima settimana "con un gruppo più ampio di persone", dice Starmer. I media britannici riferiscono che Biden, che teme un conflitto nucleare, è pronto a consentire all'Ucraina di utilizzare i razzi britannici e francesi con la tecnologia USA - ma non i razzi USA.

08:23 Zelensky su Trump's strategia presunta: "Parlare di elezioni è parlare di elezioni" Il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump ha costantemente vantato la sua capacità di porre fine al conflitto in Ucraina in un solo giorno, ma non ha mai presentato una strategia chiara. Durante un'intervista con CNN, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky viene chiesto di interpretare la dichiarazione di Trump. "Non riesco a comprenderlo oggi, poiché non conosco i dettagli del suo piano e cosa comporta," dice Zelensky nell'intervista, in onda domenica. La sua posizione è che attualmente è in corso una campagna elettorale americana. "E parlare di politica è parlare di politica," aggiunge. "A volte non è molto realistico." Zelensky menziona anche una conversazione di due mesi fa con Trump. Durante questa chiacchierata, Trump gli ha assicurato il sostegno per l'Ucraina, ricorda Zelensky. È stata una discussione incoraggiante.

07:27 ISW: Russia potrebbe aver bisogno di più truppe a Kursk per espellere gli ucraini La Russia sta continuando le sue controffensive nella regione di Kursk, ma l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) non crede in un'operazione su larga scala per espellere completamente gli ucraini da Kursk. L'ISW, con sede a Washington, scrive che le autorità russe si sono prevalentemente affidate a coscritti poco esperti e male equipaggiati, nonché a piccoli gruppi delle forze armate russe e altre forze di sicurezza nel confine. Nella sua valutazione, il think tank suggerisce: "Un'offensiva russa per recuperare il territorio conquistato dalle forze ucraine nell'Oblast' di Kursk richiederà probabilmente più personale e risorse di quanto la Russia abbia già concentrato in questa area - soprattutto se la maggior parte delle unità dispiegate manca di esperienza combattente".

06:49 L'Ucraina subisce attacchi di droni per tutta la notte

Secondo l'esercito ucraino, la Russia ha bombardato l'Ucraina con droni Shahed per tutta la notte. L'esercito russo ha inviato diversi gruppi di droni d'attacco, come riferito dall'aeronautica ucraina. Sono state emesse allerte aeree in quasi tutte le regioni del paese, comprese Odessa. La marina ha riferito di aver abbattuto nove droni a Odessa. Sono state udite esplosioni a Odessa, ma non sono state segnalate vittime.

06:13 Mützenich propone un gruppo di contatto internazionale per le iniziative di pace

Il capo del gruppo parlamentare SPD Rolf Mützenich si fa sostenitore della creazione di un gruppo di contatto internazionale per avviare trattative di pace nel conflitto ucraino. "A mio avviso, è ora che gli alleati occidentali avviino un gruppo di contatto per avviare un processo," ha detto Mützenich alla "Rheinische Post". "Il cancelliere tedesco e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sono d'accordo sul fatto che ora sia il momento di intensificare gli sforzi per le trattative di pace e che la Russia debba essere inclusa nella prossima summit per la pace." Quando gli viene chiesto quali potrebbero essere i membri di un simile gruppo di contatto, Mützenich menziona paesi come la Cina, l'India, la Turchia e il Brasile come possibili candidati. "Si sta diffondendo la sensazione in questi paesi che l'invasione russa dell'Ucraina potrebbe diventare un peso." Pertanto, il lavoro di un gruppo di contatto "potrebbe effettivamente essere promettente" e potrebbe servire come importante mediatore.

05:41 UE valuta possibili cambiamenti nella strategia di estensione delle sanzioni

Secondo i diplomatici, la Commissione UE sta valutando tre approcci per l'estensione delle sanzioni contro la Russia. Scenario corrispondenti sono stati discussi con i diplomatici europei venerdì, hanno riferito diversi insider. Il contesto è rappresentato dai beni congelati della banca centrale russa, essenziali per concedere un mega-prestito dai paesi del G7 all'Ucraina per un importo di 50 miliardi di dollari. Questi beni sono stati congelati sin dall'attacco della Russia all'Ucraina.

03:40 Klitschko: detriti di droni colpiscono edifici cittadini di Kyiv

Il sindaco di Kyiv Vitali Klitschko ha riferito che i detriti dei droni hanno colpito un edificio comunale nella capitale ucraina attraverso l'applicazione di messaggistica Telegram. I detriti sono atterrati su un edificio municipale nel distretto di Obolon a nord del centro della città all'alba. Klitschko ha aggiunto che i servizi di emergenza erano in viaggio per il luogo. In precedenza, il sindaco aveva annunciato che le unità di difesa aerea erano operative nella capitale.

01:35 Kim Jong Un pianifica ulteriori collaborazioni con Shoigu

Il leader nordcoreano Kim Jong Un promette una maggiore cooperazione con il segretario del Consiglio di sicurezza russo Sergei Shoigu. Secondo l'agenzia di stampa statale KCNA, i due uomini hanno avuto uno scambio di vedute dettagliato e hanno raggiunto un accordo soddisfacente su questioni come il rafforzamento della "cooperazione per proteggere gli interessi di sicurezza reciproca" durante la visita di Shoigu a Pyongyang. Shoigu, che era ancora ministro della difesa russo fino a maggio, ha avviato rapporti più stretti tra la Corea del Nord e la Russia con una visita a Pyongyang lo scorso luglio.

23:36 Zelensky rivelerà "strategia della vittoria" a Biden in settembre Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato un incontro di settembre con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. "Presenterò la strategia per la vittoria," ha dichiarato il capo di stato durante un'apparizione a Kyiv. Include una serie di decisioni interconnesse che forniranno all'Ucraina la forza necessaria per guidare la guerra verso la pace. "Vincere le guerre può essere concluso in modo giusto in vari modi: o espellendo l'esercito occupante con la forza o attraverso la diplomazia," ha spiegato Zelensky. Ciò garantirà l'effettiva indipendenza del paese. Tuttavia, Kyiv si affida al sostegno degli Stati Uniti per la posizione essenziale.

10:59 Spostamento nella aggressione russa verso sud

Le battaglie intense persistono nell'est del Paese, come riferito dalle forze armate ucraine. Sono stati segnalati 115 casi di combattimento, come riportato nel resoconto serale del quartier generale. "La situazione più intensa oggi era verso Kurachove, e inoltre il nemico era attivo nelle direzioni di Lyman e Pokrovsk," ha dichiarato. Kurachove è un piccolo paese situato a sud di Pokrovsk. Pokrovsk era in precedenza il principale obiettivo delle forze russe. Tuttavia, di recente le truppe russe hanno ottenuto progressi territoriali minimi in quella zona. Invece, hanno esteso la loro offensiva verso sud per conquistare la città mineraria di Hirnyk, vicino a Kurachove.

22:18 Progressi a Kursk vantaggiosi per Zelensky

Il presidente Volodymyr Zelensky dell'Ucraina ritiene che l'avanzata nella regione russa di Kursk stia portando risultati positivi. Nell'area di Charkiv, l'avanzata del nemico è stata fermata, e a Donetsk l'avanzata russa si è rallentata, secondo lui. Inaspettatamente, la Russia non ha ottenuto alcun risultato significativo nel suo contrattacco a Kursk. Gli esperti hanno costantemente messo in discussione il dispiegamento di importanti formazioni di truppe russe da Donetsk e altre regioni a Kursk. Secondo la Russia, hanno ripreso 10 dei 100 villaggi occupati.

21:46 Zelensky accusa l'Occidente per l'inazione sulla difesa missilistica

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa l'Occidente di avere "paura" nell'offrire assistenza all'Ucraina per intercettare i missili russi. "Se gli alleati collaborano per abbattere missili e droni nel Medio Oriente, perché non c'è una risoluzione simile per distruggere i missili russi e gli Shahed in cielo ucraino?" ha chiesto a una conferenza a Kyiv. "Hanno paura anche solo di dire: 'Stiamo lavorando su questo.' E questo accade anche quando i missili e i droni si dirigono direttamente verso il territorio dei nostri vicini," ha dichiarato il presidente ucraino. Ha considerato questo comportamento "imbarazzante per il mondo democratico."

21:30 Più di 8000 droni iraniani utilizzati dalla Russia

Il governo ucraino afferma che la Russia ha lanciato 8060 droni Shahed iraniani contro l'Ucraina dall'inizio del conflitto. Non sono ancora state rilasciate dichiarazioni ufficiali dall'Iran o dalla Russia. L'Ucraina ha sostenuto per la prima volta in autunno 2022 che il governo iraniano stava fornendo droni kamikaze alla Russia.

20:43 Gli Stati Uniti ritardano la decisione sull'invio di armi a lungo raggio all'Ucraina

Si prevede che le discussioni sull'autorizzazione di armi a lungo raggio per l'Ucraina avverranno durante l'incontro tra il primo ministro britannico Keir Starmer e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Secondo fonti de "The Guardian", la Gran Bretagna ha presumibilmente concesso all'Ucraina il permesso di utilizzare i missili Storm-Shadow. Tuttavia, si prevede che i colloqui tra i due partner non tratteranno questa questione, come riferito. "Non mi aspetterei un annuncio oggi riguardo all'uso di armi a lungo raggio all'interno della Russia - particolarmente non dagli Stati Uniti," condivide il direttore delle comunicazioni del Consiglio di sicurezza nazionale, John Kirby. Ha dichiarato che continuano a conversare "sull tipo di capacità che verranno fornite all'Ucraina" con la Gran Bretagna, la Francia e altri alleati. Si astiene anche dal fornire una risposta chiara quando viene chiesto se il governo degli Stati Uniti annuncerà eventuali modifiche. "Non entrerò in una discussione ipotetica su ciò che potremmo o non potremmo comunicare in un momento specifico."

L'Unione Europea condanna i resoconti di missili iraniani spediti alla Russia, invitando l'Iran a fermare queste consegne poiché intensificano l'appoggio militare alla Russia nel conflitto contro l'Ucraina.

Dopo le minacce rappresentate dalla Corea del Nord e il suo aiuto militare alla Russia, il capo della sicurezza ucraina, Kyrylo Budanow, chiede all'Unione Europea di rafforzare il suo sostegno alla difesa dell'Ucraina contro gli alleati della Russia.

