- Zwönitz rencontre un incendie de véhicule, les autorités soupçonnent une ignification intentionnelle

Les autorités enquêtent sur un éventuel acte d'incendie criminel dans l'incinération d'un véhicule à Zwönitz, situé dans le Erzgebirgskreis. Récemment, un lundi soir, les flammes ont envahi la partie avant d'une voiture garée près d'une garderie, selon un porte-parole de la police. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé. Les pompiers ont réussi à éteindre l'incendie.

Pour l'instant, il n'y a aucun indice d'un mobile politique, ont déclaré les policiers. Cependant, une situation similaire s'est produite environ une semaine plus tôt. During that incident, a different car was set ablaze in close proximity, and not one but two additional vehicles nearby suffered damage as well.

The car that was involved in the incident is currently being examined by the investigators. Due to the ongoing arson investigation, the affected car has been temporarily relocated from its usual parking spot.

