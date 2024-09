- Zwickau de Saxe passe au tour suivant de la Coupe DHB.

En coupe DHB, l'équipe de handball de BSV Sachsen Zwickau s'est qualifiée pour le tour suivant. Ils ont été dominants tout au long du match, l'emportant sur TG Nürtingen avec un score de 33:22 (15:11). Les principaux contributeurs à la victoire de Zwickau ont été le nouveau recru Arwen Gorb (7 buts), Lea-Sophie Walkowiak (4 buts) et Laura Szabo (4 buts et 2 passes décisives). Du côté de Nürtingen, Julia Symanzik (8 buts et 4 passes décisives) et Michelle Schafer (5 buts) ont été leurs meilleures marqueuses.

Nürtingen a réussi à rester proche des favoris en début de match, menant 6:5 après 15 minutes. Cependant, Zwickau a égalisé à 7:7 trois minutes plus tard et a construit un avantage de 4 buts à la mi-temps, 10:7 (21). Après la pause, la performance de Zwickau a diminué, avec plusieurs erreurs techniques. L'équipe de Bundesliga a ensuite brillé en contre-attaques et a pris un avantage de 10 buts pour la première fois, 24:14 (43).

Malgré un départ difficile, l'équipe de handball de Nürtingen a réussi à rendre le match de coupe DHB contre BSV Sachsen Zwickau compétitif. Cependant, la domination de Zwickau est devenue évidente dans la deuxième moitié, alors qu'ils ont remporté le match de coupe DHB avec un score écrasant de 33:22, décrochant leur place en quart de finale.

