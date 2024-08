Zverev surmonte l'énigme de sa toux persistante.

Au cours des grands événements du Grand Chelem, Alexander Zverev s'est souvent trouvé au bord de la victoire convoitée. Cependant, son corps a généralement échoué à atteindre cet objectif – mais cette fois à New York, il ne veut pas être entravé. Malgré les problèmes de santé qui resurgissent.

Toussant dans son poing gauche, même pendant sa préparation avant le match sous la chaleur étouffante de New York, les récents problèmes de santé du champion olympique n'ont pas complètement disparu avant le début de l'US Open. Cependant, le finaliste de 2020 semble prêt pour une autre tentative de remporter sa première victoire au Grand Chelem tant attendue. "Si je peux jouer à mon meilleur niveau et rester concentré, j'aurai mes opportunités", a déclaré Zverev avant son match contre son partenaire de la Coupe Davis, Maximilian Marterer, lundi. "Je tousse toujours, mais sinon, je vais bien."

Des difficultés avec le corps et la santé

C'était loin d'être la norme ces derniers temps. Zverev a été éliminé en quarts de finale des Jeux olympiques de Paris, invoquant des vertiges et observant parfois plusieurs balles. Il a également rencontré des difficultés lors de sa défaite à Montréal, toussant heavily. Selon Zverev, les tests sanguins n'ont pas fourni de réponses sur la cause de ses symptômes. "Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Certaines valeurs étaient extrêmement basses, et mon corps était épuisé", a admis le numéro quatre mondial. "Je n'étais pas malade, ce n'était pas COVID, j'étais extrêmement fatigué, extrêmement épuisé."

Amélioration des performances

Cependant, le graphique des résultats de Zverev a montré une amélioration constante de ses performances après sa défaite serrée en demi-finale contre l'italien Jannik Sinner au tournoi Masters 1000 de Cincinnati. Cependant, tout au long de sa carrière, le physique de Zverev l'a souvent empêché d'obtenir son premier titre dans l'un des quatre tournois majeurs. Cela s'est produit à plusieurs reprises depuis sa récupération d'une grave blessure à la cheville en été 2022.

L'année dernière, il a subi une blessure à la cuisse avant la demi-finale du French Open contre Casper Ruud de Norvège. À l'US Open, il a également subi une blessure musculaire après des matchs de quarts de finale épuisants contre l'espagnol Carlos Alcaraz et n'a pas pu monter au créneau. Au début de cette saison, Zverev avait de la fièvre avant sa demi-finale contre le russe Daniil Medvedev à l'Open d'Australie.

Zverev restera-t-il une promesse non tenue aux Grands Chelems?

Sa deuxième apparition en finale du Grand Chelem cet été à Paris s'est soldée par une défaite en cinq sets contre le jeune Alcaraz de 21 ans. Zverev restera-t-il un potentiel non réalisé aux Grands Chelems face à la prochaine génération qui émerge? Au moins deux légendes distinguées pensent que le médaillé d'or des Jeux olympiques de Tokyo peut remporter la victoire majeure en trois sets. "Il a les compétences pour gagner un Grand Chelem", a commenté le suédois légend

