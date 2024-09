Zverev subit une double trahison devant les spectateurs de sa ville natale.

Au Laver Cup, la star du tennis Alexander Zverev a connu un revers en doubles avec Carlos Alcaraz. Le match pour le titre entre l'équipe d'Europe et l'équipe du monde se profile comme serré à Berlin, devant environ 15 000 spectateurs.

Lors de son premier match au Laver Cup, le médaillé d'or des Jeux olympiques de Tokyo, Zverev, a connu une défaite en doubles, associé à l'Espagnol champion de Wimbledon Alcaraz contre le duo américain de Ben Shelton et Taylor Fritz. Le score final était de 6-7 (5-7), 4-6. Après la première journée, le score est de 2-2.

Inspiré de la Ryder Cup de golf, l'équipe d'Europe affronte l'équipe du monde dans ce format de tournoi. Douze matchs seront disputés sur trois jours pour désigner le champion. Une équipe doit remporter 13 points pour remporter le titre. Les victoires du premier jour rapportent un point, qui double pour le deuxième jour, atteignant un maximum de trois points le dernier jour.

Des victoires précédentes ont été remportées par le Grec Stefanos Tsitsipas et le Bulgare Grigor Dimitrov, qui ont remporté des matchs pour l'équipe d'Europe contre l'Australien Thanasi Kokkinakis et le Chilien Alejandro Tabilo, respectivement. L'équipe du monde, dirigée par la légende du tennis John McEnroe, a commencé fort avec la victoire de l'Argentin Francisco Cerundolo contre le Norvégien Casper Ruud.

Athlètes Prominents dans le Public

Parmi les environ 15 000 spectateurs à l'O2 Arena de Berlin figuraient de nombreux athlètes connus. D'anciennes gloires du tennis comme Roger Federer, Angelique Kerber et Ana Ivanovic, ainsi que l'ancien footballeur international allemand et mari d'Ivanovic, Bastian Schweinsteiger, et la légende du basket Dirk Nowitzki, étaient présents pour soutenir.

Les organisateurs ont révélé lors de la première journée que le tournoi par équipes continuerait à avoir une place assurée sur le calendrier de l'ATP. Les deux parties, qui se sont associées pour la première fois en 2019, ont prolongé leur partenariat de cinq années supplémentaires. L'ATP offre une assistance opérationnelle, une portée étendue et des privilèges marketing, soutenant ainsi le Laver Cup. En

