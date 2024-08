- Zverev parle des pécheurs: une connexion forte ne les transformera pas.

Zverev soutient que sa relation positive avec son adversaire Sinner n'est pas affectée par l'acquittement récent de ce dernier après que deux tests de dopage aient montré des résultats positifs pour la substance anabolisante prohibée Clostebol. "Je n'ai pas d'opinion à ce sujet car je n'ai pas assez d'informations", a déclaré le champion olympique de tennis 2021 lors du US Open au sujet de l'affaire Sinner. "Sinner est un type formidable que j'ai eu l'occasion de connaître en dehors du court. Notre relation a toujours été positive et cela ne change pas."

Après deux tests positifs en mars et une suspension provisoire subséquente, Sinner a été innocenté par un tribunal autonome, selon l'autorité italienne de tennis Itia. La croyance selon laquelle la substance prohibée est entrée dans son organisme de manière involontaire lors d'un massage a été jugée valable.

Zverev a trouvé quelque chose "un peu bizarre"

Itia n'a communiqué l'acquittement et les tests positifs que mardi. "La seule chose qui me semble étrange, c'est que tout s'est passé le même jour", a déclaré Zverev. L'Agence mondiale antidopage (Wada) analysera soigneusement la décision et aura la possibilité de faire appel au Tribunal arbitral du sport de Lausanne si nécessaire.

En tant que tête de série, Sinner fera ses débuts au US Open lundi. Le joueur de 23 ans a récemment remporté le tournoi Masters-1000 et a battu Zverev en demi-finale en chemin vers le titre.

