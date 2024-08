- Zverev et Niemeier résistent à l'examen du test de New York.

Alexander Zverev s'essuya le front en célébrant, Jule Niemeier a sauté sans tarder dans une piscine glacée. Les deux étoiles du tennis allemand ont réussi leur qualification dans la fournaise du US Open, atteignant le troisième tour sans perdre un set. Champion olympique de Tokyo, Zverev a dû lutter dans les deux premiers sets pour venir à bout de l'outsider français Alexandre Muller 6:4, 7:6 (7:5), 6:1, grâce à sa supériorité physique.

"Il a joué un tennis remarquable, notamment dans les dernières manches du deuxième set, il était le meilleur", a complimenté Zverev son adversaire. "C'est plutôt difficile dans ces conditions, il fait très chaud aujourd'hui. Alors je suis content d'avoir gagné."

La détermination de Zverev dans le tiebreak

Contrairement à son premier match contre son partenaire de Coupe Davis Maximilian Marterer, Zverev a évité un quatrième set difficile dans la chaleur étouffante de plus de 30 degrés du tournoi du Grand Chelem à New York. Dans le tiebreak du deuxième set, Zverev a remonté un retard de 2:5 pour gagner cinq points d'affilée.

Le joueur de 27 ans affrontera l'Argentin Tomas Martin Etcheverry au troisième tour, qui a battu son compatriote Francisco Cerundolo en cinq sets.

Zverev a joué dans le stade Louis Armstrong, où il faisait un peu plus frais grâce à l'ombre et à la brise. Là-bas, Niemeier a lutté avec des packs de glace sur la tête contre le soleil de midi de New York. Pour la première fois en deux ans, la joueuse de tennis de Dortmund a atteint le troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem. La joueuse de 25 ans a battu la Japonaise Moyuka Uchijima 6:4, 6:0.

"C'est quelque chose d'extraordinaire d'atteindre le troisième tour", s'est réjouie Niemeier. "Il était important de maintenir l'élan dès le début du deuxième set et de continuer à attaquer."

Remporter le terrain perdu

Niemeier a dicté le tempo dès le début dans la chaleur étouffante de plus de 30 degrés et a battu la joueuse japonaise qui avait battu Tamara Korpatsch auparavant. Niemeier affrontera maintenant la championne olympique Zheng Qinwen de Chine. Sa proche amie Eva Lys, cependant, n'a pas réussi à obtenir une place au deuxième tour avec une défaite serrée de 2:6, 6:1, 5:7 contre la Tchèque Marie Bouzkova.

Niemeier a stupéfié le public en atteignant les quarts de finale de Wimbledon en 2022 et le quatrième tour de l'US Open, mais a ensuite chuté à un classement mondial de 175. Cette saison, elle est de retour en force, actuellement 101ème et prête à retrouver le top 100 après l'US Open. "Ce n'était pas simple, c'est satisfaisant de voir que nous avons tenu bon", a-t-elle déclaré. "J'ai une équipe qui a toujours cru en moi. C'est merveilleux de pouvoir les récompenser maintenant."

Niemeier sur sa transformation : "Un tout nouveau joueur"

"Je suis un tout nouveau joueur, un tout nouvel individu", décrit Niemeier sa transformation depuis son ascension il y a deux ans. "J'ai grandi en maturité en tant que joueur et en tant qu'individu". Elle interprète le tennis "d'une toute nouvelle manière" maintenant, grâce à Michael Geserer - son manager qui l'entraîne principalement depuis la fin de l'année dernière.

Niemeier a dominé le match, la plupart des points étant déterminés par ses coups gagnants ou les erreurs de son adversaire. À 4:3, elle a reçu des soins pour son pied gauche avec une crème et un bandage en raison d'ampoules.

Avec une erreur de revers en revers de son adversaire Uchijima, Niemeier a remporté son service et, après 61 minutes, a remporté le premier set. La résistance de la joueuse japonaise s'est considérablement affaiblie. Après une longue pause au changement de côté, Niemeier a remporté six jeux d'affilée. Avec le deuxième point

