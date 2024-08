Zverev est prêt pour un affrontement au deuxième tour contre son camarade du WG

Alexander Zverev a claqué amicalement le dos de Maximilian Marterer et a souri après avoir relevé un défi difficile lors de leur confrontation à New York. Les deux Allemands se sont affrontés dans la Grosse Pomme, avec Zverev qui s'est imposé 6-2, 6-7 (7-5), 6-3, 6-2, décrochant ainsi une place au deuxième tour. Après un match marathon de 2 heures et 53 minutes, Zverev a remporté la victoire sur son premier point de match, grâce à plusieurs erreurs de la part des deux joueurs. Son prochain adversaire au tour suivant sera le vainqueur du clash entre le Français Alexandre Muller et l'Australien Adam Walton. "Ce n'était pas une partie de plaisir, il me connaît bien et était mon colocataire aux Jeux Olympiques. C'était un match très difficile."

Le deuxième set a été particulièrement difficile pour le champion olympique de tennis 2021, qui a affiché une piètre performance et était loin de son meilleur niveau alors qu'il visait son premier titre du Grand Chelem tant convoité. Avec des températures atteignant 30 degrés, Zverev a commis plusieurs erreurs non forcées, a jeté rageusement sa raquette au sol et a eu une vive discussion avec son équipe, où se trouvaient initialement sa mère Irina et sa petite amie Sophia Thomalla. Habituellement, Irina est trop tendue pour regarder les matchs de son fils en direct depuis les tribunes.

Marterer et Zverev - Colocataires olympiques

Le joueur mondial No. 100 Marterer n'a pas réussi à se qualifier pour l'US Open mais a été admis au tableau principal après le retrait du joueur finlandais Emil Ruusuvuori. During the Olympic Games in Paris, the 29-year-old Saxon and the younger Zverev shared a dormitory in the German tennis pros' collective living quarters in the Olympic Village.

Zverev a eu du mal à capitaliser sur sa récente forme ascendante. Despite a promising preparation at the Masters 1000 tournament in Cincinnati, where he reached the semifinals despite a close three-set defeat against world No. 1 Jannik Sinner, Zverev had previously underperformed in Montreal and Paris, citing physical ailments such as dizziness and coughing. The New York heat did not seem to affect Zverev negatively.

Bon départ pour Zverev

Zverev a commencé le match en force,-breaking son adversaire's serve après seulement trois minutes grâce à une erreur de revers de Marterer. Il a maintenu un service solide, réussissant à tenir un break point de l'outsider grâce à quelques coups droits précis, fermant le set en 30 minutes avec un ace.

The match became a close contest as Marterer held his ground in terms of speed. However, Zverev's first serve percentage and quick point-winning opportunities decreased. He managed to break back initially, but a disgruntled tirade and a double fault at 5-6 in the tiebreak ultimately led to him losing the set.

Frustration began to simmer, with Zverev tossing his racket lightly to the ground and arguing with his support team. However, a small emotional outburst appeared to have a positive impact, allowing Zverev to regain control of the match, despite continuing to make numerous errors. He clinched the third set by breaking Marterer's serve at love 3-2 and remained unbeaten the rest of the way.

