Zverev est battu dans un match d'endurance

Zverev, le meilleur joueur de tennis allemand, n'a pas réussi à se qualifier pour la finale du Masters ATP à Cincinnati. Il a affronté un combat intense contre le numéro un mondial Sinner et a malheureusement perdu 6:7 (11:9), 7:5, 6:7 (7:4). Malgré la défaite, Zverev, qui a remporté le titre en 2021, se sent plus confiant à l'approche de l'US Open, qui débutera le 26 août.

Lors de leur affrontement initial cette année contre le champion de l'Open d'Australie Sinner, Zverev a bien joué et a réussi à rester composé malgré un retard de jeu en raison de la pluie à la fin du premier set. Cependant, après un match harassant de trois heures, Sinner a remporté la victoire. Il affrontera maintenant l'Américain Tiafoe en finale.

Zverev avait un palmarès parfait contre Sinner jusqu'à présent, ayant remporté tous leurs quatre matches précédents. Sinner, qui a brièvement occupé la première place après sa victoire en demi-finale à Roland-Garros, a inversé la tendance à Cincinnati. Il a fait preuve de son meilleur jeu lors du tie-break crucial du premier set et du dernier set d'un match passionnant.

Bien que Zverev ait été battu en demi-finales à Cincinnati, il a conservé sa confiance pour l'US Open, le dernier tournoi du Grand Chelem de l'année. En 2020, il a joué sa première finale de Grand Chelem à New York, mais a dû se contenter de la deuxième place malgré une avance de 2-0 en sets contre Thiem.

Zverev avait connu plusieurs revers, à la fois sur et en dehors du terrain. Il a eu une période difficile aux Jeux olympiques de Paris et a même été examiné par la suite. Sa performance aux Masters de Montréal a également été décevante. Cependant, à Cincinnati, il semblait être en meilleure santé et en meilleure forme.

Malgré les revers à Montréal et à Paris, l'amour de Zverev pour le sport l'a poussé à donner le meilleur de lui-même à Cincinnati. Malgré la défaite à Cincinnati, Zverev reste optimiste et voit l'US Open comme une opportunité de montrer ses compétences en sport et de remporter potentiellement son deuxième titre du Grand Chelem.

Lire aussi: