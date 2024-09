Zverev avance aux quarts de finale malgré une équipe médiocre.

Au départ difficile, finalement triomphant : Alexander Zverev atteint les quarts de finale de l'US Open, se remettant d'un début laborieux, d'un moment critique et d'une invasion de mouches. Finalement, il est de bonne humeur en parlant de sa famille.

Vêtu décontracté en tongs, Alexander Zverev, rayonnant après sa victoire impressionnante en quarts de finale de l'US Open, passait d'une interview à l'autre. Sa collaboration avec son père et son frère ? "Un véritable désastre", a plaisanté Zverev à Flushing Meadows, avant de préciser : "Ça se passe exceptionnellement bien. Je suis actuellement le numéro 4 mondial, donc tout va bien."

Et ce n'est pas tout. Depuis dimanche dernier, il figure parmi les huit meilleurs à New York, marquant ainsi sa quatrième apparition consécutive dans ce groupe d'élite. Son premier titre du Grand Chelem tant attendu semble plus à portée de main que jamais. "Je suis satisfait de la qualité de mon tennis", a déclaré Zverev après sa victoire dominatrice 3-6, 6-1, 6-2, 6-2 contre l'Américain Brandon Nakashima, largement dominé au tour Previous.

Pourtant, il manque toujours cette victoire unique en finale d'un Grand Chelem, un objectif qu'il poursuit depuis des années. À sa 35e tentative, le moment pourrait être venu après l'élimination des joueurs classés numéro 1 Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Trois victoires supplémentaires le séparent de la victoire, mais Zverev, champion des Jeux olympiques de Tokyo, ne se concentre pas encore sur cela. "Je ne pense qu'à Taylor Fritz."

Un compte à régler avec le prochain adversaire

Et Fritz est un adversaire avec lequel Zverev a des affaires en suspens. Il y a environ deux mois, il a perdu contre le numéro 12 mondial alors qu'il était blessé en quarts de finale de Wimbledon. "Il n'y aura pas de matchs faciles maintenant", a prévenu Zverev, se préparant à un "match passionnant" contre Fritz mardi.

Il a offert un tel divertissement aux spectateurs du stade Louis Armstrong. Contre Nakashima, il a mal commencé, mais s'est amélioré malgré les mouches (énormes) et une légère torsion de son pied droit au quatrième set. "Mon pied va bien", a assuré Zverev après le match.

Dans la forme qu'il a montrée lors des trois derniers sets, qui l'ont "très heureux", Zverev est difficile à battre à New York. Même la légende du tennis Boris Becker a vu du "tennis de haut niveau" chez Zverev sur Sportdeutschland.TV.

En 2020, il était à deux points de la victoire à New York avant de subir l'une des défaites les plus décevantes de sa carrière contre Dominic Thiem. "Je suis toujours très motivé. Je veux toujours réaliser mes rêves", a déclaré Zverev après sa 56e victoire de la saison. Personne sur le circuit n'a dépassé ce nombre. Après l'US Open, il devrait revenir dans le top 3 mondial et il est déjà qualifié pour les Masters d'ATP à Turin en milieu de novembre.

Il s'attend à un "combat difficile" contre Fritz et espère un "déroulement différent" de celui de Wimbledon en juillet. Comme toujours, il s'appuiera sur le "désastreux" soutien de son entraîneur et père, Alexander Senior, et de son frère, Mischa.

