Crise mondiale de la santé causée par l'épidémie de coronavirus - Zuckerberg: Le gouvernement des États-Unis a exercé une influence pendant la crise du coronavirus.

Le patron de Market Master, Mark Zuckerberg, affirme que l'administration américaine dirigée par le président Joe Biden a exercé une pression sur son organisation pendant la pandémie de COVID-19. Selon une lettre envoyée en 2021 au Comité judiciaire de la Chambre des représentants dirigé par les républicains, des officiels de haut niveau ont insisté pendant des mois pour que son équipe supprime certains contenus liés à la pandémie, tels que l'humour et la parodie.

Finalement, l'entreprise a choisi quel contenu éliminer et elle maintient ses décisions. Cependant, les influences du gouvernement étaient inappropriées, et Zuckerberg regrette qu'ils n'aient pas résisté plus fermement. Il pense également que certains choix ne seraient pas répétés dans des circonstances similaires.

"Je maintiens fermement que nous ne devons pas plier nos normes de contenu sous la pression gouvernementale - et nous sommes prêts à tenir notre position si cela se reproduit", a souligné Zuckerberg.

La Maison Blanche a défendu ses actions en affirmant : "Nous avons encouragé une conduite responsable pour protéger la santé publique en pleine pandémie mortelle."

La déclaration ajoute : "Notre position était claire : nous pensons que les entreprises technologiques et autres entités privées doivent réfléchir aux conséquences de leurs choix sur les citoyens américains tout en prenant des décisions autonomes sur les informations qu'elles diffusent."

Malgré la justification de la Maison Blanche, la question des réglementations santé et sécurité dans la gestion de l'information liée à la pandémie est devenue un sujet de controverse. Plus tard, Mark Zuckerberg a exprimé que son entreprise aurait dû être plus affirmée dans le respect des principes de santé et de sécurité, même face à la pression gouvernementale.

