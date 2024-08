Zuckerberg allègue que l'administration Biden s'engage dans la suppression des informations liées au coronavirus.

Au cours de la crise du COVID-19, les réseaux sociaux ont été un lieu de propagation d'informations erronées. Selon Reuters, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a exprimé des préoccupations quant à la pression exercée par le gouvernement américain sur son entreprise pour supprimer un contenu spécifique. Il a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas interférer dans les élections de cette année.

Dans une lettre adressée au Comité judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis, Zuckerberg a révélé que des officiels de haut rang de l'administration Biden, y compris la Maison Blanche, ont mis une pression constante sur Facebook, Instagram et WhatsApp pour supprimer un certain contenu lié au COVID-19, y compris certaines formes d'humour et de satire. Zuckerberg a écrit : "En 2021, des officiels de haut rang de l'administration Biden, y compris la Maison Blanche, ont régulièrement exercé une pression sur nos équipes pour censurer certains contenus liés au COVID-19."

Zuckerberg a également exprimé ses regrets pour ne pas avoir dénoncé cette pression plus tôt et pour certaines décisions prises par ses entreprises pour supprimer ce contenu. Il a déclaré : "Je pense que cette pression gouvernementale était erronée, et je regrette de ne pas avoir réagi plus fermement à ce sujet."

Cette lettre était destinée à Jim Jordan, président du comité et membre du Parti républicain. Le comité a salué cette initiative comme une victoire majeure pour la liberté d'expression et a affirmé que Zuckerberg avait reconnu le rôle de Facebook dans la censure des voix américaines.

De plus, pour l'élection présidentielle de cette année, Zuckerberg a annoncé qu'il ne fournirait pas de soutien à l'infrastructure électorale afin de ne pas être impliqué dans l'influence de l'un ou l'autre camp lors du vote de novembre.

Lors de l'élection de 2020, qui a eu lieu malheureusement pendant la pandémie, le riche entrepreneur a fait don de 400 millions de dollars pour renforcer l'infrastructure électorale via l'initiative Chan Zuckerberg, son projet caritatif avec son épouse. Cette décision a suscité des critiques et des poursuites judiciaires de la part de certains groupes, qui l'ont considérée comme partisan

