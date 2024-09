Zones sans parents, regards désapprouvés dans les avions et " procréateurs " irritants: comprendre la source de la frustration du public envers les enfants

Occasionnellement, des publications provocantes sur les réseaux sociaux suscitent des discussions animées sur la présence des enfants dans la vie quotidienne. Il y a eu cette personne qui a suggéré de manière moqueuse que les tout-petits devraient être attachés. Il y a eu cette individu qui s'est vanté à l'extérieur d'un lieu se prétendant "ami des chiens" et "sans enfants", et celui qui a justifié ses actions en affirmant que ne pas aimer les enfants est "courant et normal".

Dans certains milieux en ligne, les individus expriment ces sentiments de manière encore plus directe, en utilisant des termes comme "bêtes de portée" pour les enfants et "engendreurs" pour les parents.

Ces perspectives se manifestent également hors ligne. La question des bébés qui pleurent dans les avions provoque souvent des tensions, avec certains passagers qui regardent méchamment, crient ou, plus récemment, confinent l'enfant perturbateur dans les toilettes pour le réprimander. Alors que ceux qui préfèrent les enfants calmes et bien élevés expriment leurs préférences pour les restaurants, les supermarchés et les vols sans enfants, de plus en plus d'entreprises s'adaptent à eux.

L'implication sous-jacente (quel que soit son intention) est que les enfants sont un inconvénient et que les adultes ne devraient pas être ennuyés par leur présence s'ils ne le souhaitent pas.

La hardiesse avec laquelle les gens expriment cette perspective, même si ce n'est souvent qu'une blague, affecte les parents. Certains parents (généralement des mères) se sentent tellement concernés par le fait que leur enfant puisse déranger les autres qu'ils s'excusent constamment pour les comportements normaux des enfants. D'autres distribuent des bouchons d'oreille et des bonbons dans les avions.

Mariah Maddox, une écrivaine free-lance de l'Ohio, n'a toujours pas pris l'avion avec son enfant de 3 ans à cause de sa peur d'être jugée par les autres passagers.

"Ça rend les parents excessivement désolés lorsque leur enfant se trouve dans un lieu public ou en présence d'autres personnes, même si l'enfant ne cause aucun dérangement majeur", déclare-t-elle.

Bien que cette hostilité sous-jacente envers les enfants soit perceptible en ligne, il est difficile de quantifier sa fréquence dans la vie quotidienne ou d'en identifier les sources.

Cependant, certains chercheurs et experts en éducation croient que ces sentiments reflètent des changements plus larges dans la façon dont les enfants sont perçus dans notre culture et notre société - du moins parmi les personnes branchées sur la technologie.

Certains réagissent au discours conservateur

Les adultes qui se plaignent de la présence d'enfants dans leur espace de confort ne sont pas un phénomène récent.

En 2000, Elinor Burkett a écrit sur les adultes sans enfants qui ressentaient de la jalousie envers les avantages et la flexibilité au travail offerts aux parents dans "The Baby Boon: How Family-Friendly America Cheats the Childless". Un individu cité dans le livre décrivait les enfants au bureau comme une "ferme animalière" et considérait avoir des enfants comme "déverser de la progéniture".

La même année, la journaliste Lisa Belkin a exploré la tension entre les personnes ayant des enfants et celles n'en ayant pas dans un article du New York Times Magazine intitulé "Your Kids Are Their Problem". Un homme mentionné dans l'article souhaitait vivre dans un quartier "non touché" par les enfants; un autre faisait référence à ses amis ayant des enfants comme "chargés d'enfants". L'article mettait également en évidence de nombreux sites Web sans enfants dont les noms pour les enfants comprenaient "brats", "mordilleurs de chevilles" et "lézards de berceau".

Alors que les attitudes ouvertement hostiles envers les enfants étaient autrefois considérées comme marginales, les réseaux sociaux semblent les avoir amplifiées et normalisées, selon Anastasia Berg, dont le livre récent "What Are Children For?" (écrit avec Rachel Wiseman) explore l'ambivalence moderne envers l'éducation des enfants.

"Vous avez égalementPrecisément ces types de discours qui étaient limités auparavant à quelque chose comme un subreddit, à certaines communautés qui se définissent par des identités (sans enfants), mais ils ne les partageaient pas avec le monde plus large. Vous avez ces opinions qui sont exprimées plus confortablement et publiquement maintenant qu'avant", déclare-t-elle.

Selon Berg, les publications "anti-enfants" qui suscitent des débats animés sur diverses plateformes ne sont pas particulièrement sérieuses. Les personnes derrière elles ne font pas partie d'un mouvement coordonné ou travaillent activement à tenir les enfants à l'écart des espaces publics. Au lieu de cela, Berg considère les propos négatifs envers les enfants et l'éducation des enfants comme une forme d'auto-parodie. Le raisonnement derrière de tels sentiments est : "Si vous, la droite, nous voyez, nous, la gauche, comme haïssant les enfants, intolérants et obsédés par les chats sans enfants, alors nous allons doubler la mise".

L'absence de compassion que certains jeunes individus montrent envers les enfants est souvent influencée par leur situation de vie et leurs choix de style de vie, affirme June Carbone, professeure de droit et co-autrice de "Fair Shake: Women and the Fight to Build a Just Economy".

Depuis des années, les adultes instruits et aisés ont migré vers les villes à la recherche de meilleures opportunités d'emploi et d'amenités urbaines : boutiques, restaurants et vie nocturne. Les parents, quant à eux, préfèrent généralement vivre en banlieue en raison de son accessibilité et de son espace. Cette ségrégation des adultes sans enfants et des parents leads de nombreux individus sans enfants à fonctionner sans interaction significative avec les enfants, explique Carbone. Simultanément, les parents peuvent prioriser les liens avec d'autres parents, isolant ainsi davantage les deux groupes.

Carbone observe que cette division est de plus en plus prononcée à l'échelle nationale.

Un changement de génération dans les normes de parentalité

Lorsque certains individus expriment leur mépris pour les enfants dans des espaces partagés tels que les supermarchés, les brasseries et les restaurants, cela pourrait également refléter un conflit dans les idéologies de parentalité, suggère Yolanda Williams, coach en parentalité consciente et fondatrice de "Parenting Decolonized".

Parents qui passent d'approches rigides ou autoritaires à des méthodes de parentalité plus douces et conscientes peuvent être mal jugés comme étant excessivement permissifs, selon Williams. On s'attend généralement à ce que les parents interviennent si leur enfant perturbe les espaces publics, ce qui fait que ceux qui priorisent les besoins de leur enfant plutôt que le confort des adultes sont critiqués. Williams se souvient avoir été surveillée dans un supermarché il y a des années à cause des vocalises "stimming" de sa fille autiste.

“Beaucoup d'entre nous sont toujours conditionnés à croire que les enfants doivent être vus mais pas entendus,” observe Williams. “Alors quand on voit des enfants qui sont juste bruyants et sans inhibition, ça dérange les autres.”

Lauren Kavan, mère de deux enfants de 4 ans et 10 mois au Nebraska, a personnellement connu ce stigmate. Elle est souvent l'objet de regards désapprobateurs lorsqu'elle sort avec ses enfants - même une fois à la piscine, où quelqu'un lui a demandé de faire taire sa fille qui riait.

La critique en ligne et le désaccord des autres adultes épuisent Kavan, qui avoue retenir sa fille ou la faire taire en public de peur de causer un trouble.

“Ça me fait me sentir coupable pour mes enfants,” dit Kavan. “Je ne laisse pas ma fille gérer ses émotions correctement parce que je lui dis de se taire.”

Les implications sociétales de ces sentiments

Au cœur de cette vue apparemment hostile envers les enfants se cache un malaise collectif dans les cercles progressistes quant au rôle des enfants dans nos vies, selon Berg.

De nombreux milléniaux et membres de la génération Z hésitent à avoir des enfants pour diverses raisons, telles que l'insécurité financière, l'impact sur leur carrière et les préoccupations environnementales ou sociétales, selon les recherches de Berg et Wiseman.

Bien que la parentalité ne convienne pas à tout le monde et que personne ne devrait être critiqué pour ne pas vouloir d'enfants, certains commentaires - comme le souhait de空间子无或自豪于没有子女 - peuvent aggraver cette incertitude sous-jacente, selon Berg.

“Cette performance de ‘J'aimerais que cette fête soit sans enfants ou autre’ intensifie la pression sur ceux qui sont incertains d'avoir des enfants, car elle suggère qu'ils seront en opposition avec les sans-enfants - comme si ces identités étaient mutuellement exclusives,” ajoute Berg.

La négativité envers les enfants reflète également la perspective américaine de la parentalité, observe Jessica Calarco, sociologue à l'Université du Wisconsin-Madison et auteure de "Holding It Together: How Women Became America’s Safety Net". Aux États-Unis, la parentalité est principalement considérée comme une responsabilité individuelle, tandis que dans les pays ayant des politiques économiques et sociales de soutien, le bien-être des enfants est considéré comme un engagement collectif.

“Si vous choisissez d'avoir des enfants, vous devez être pleinement responsable de répondre à leurs besoins et vous assurer qu'ils ne dérangent pas les autres,” explique Calarco au sujet des attitudes parentales américaines.

Lorsque la société considère les enfants comme un choix de style de vie personnel plutôt que comme une condition pour "la durabilité humaine", il est plus facile pour les gens de s'identifier aux commentaires sur la liberté d'être débarrassé de l'inconvénient d'un autre enfant qui fait une crise, suggère Berg. Cela force à son tour les parents déjà sollicités à s'assurer que leurs enfants ne dérangent pas davantage les autres.

Inversement, les attitudes individualistes peuvent également amener les parents à prioriser les besoins de leurs enfants au détriment des autres, créant un “cycle auto-renforçant ironique,” note Calarco.

“Moins nous investissons dans les familles, plus il est difficile pour les parents, ce qui peut les amener à emmener leurs enfants dans des lieux publics,” poursuit-elle. “Cela peut également créer un sentiment d'urgence chez les parents pour aider leurs enfants à réussir dans la vie.”

Et ainsi, le cycle de critique envers les enfants pourrait bien se perpetuer.

