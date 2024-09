Zone humanitaire de Gaza attaquée par Israël: 40 morts, malheureusement

Après une attaque dans la zone civile d'Al-Mawasi à Khan Younis, située dans la partie sud de la bande de Gaza, la Défense civile a rapporté avoir secouru et transporté 40 morts et 60 blessés dans des établissements médicaux voisins. Selon Mahmud Basal, porte-parole de la Défense civile, 15 personnes sont toujours portées disparues. Il a décrit la zone comme ayant des familles entières disparues, ensevelies sous le sable et dans des trous profonds suite au massacre de Mawasi-Khan Younis.

L'armée israélienne a accusé les "organisations terroristes" basées dans la bande de Gaza d'utiliser l'infrastructure civile et humanitaire, comme la zone humanitaire désignée, pour mener des activités violentes contre Israël. Selon les allégations de l'armée israélienne, Hamas aurait maintenu un centre de commandement directement dans la zone humanitaire de Khan Younis.

Plus tard, l'armée israélienne a contesté les chiffres de victimes rapportés par les autorités de la bande de Gaza, qui ne correspondaient pas à leurs propres données. En réponse, Hamas a affirmé qu'il n'y avait pas de combattants dans la zone cible et a qualifié la représentation de l'armée israélienne de "mensonge flagrant", diffusé via Telegram.

Le coordonnateur spécial des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a condamné l'attaque et souligné l'importance de respecter les droits humanitaires des civils, en insistant sur le fait que "les civils ne doivent jamais servir de boucliers humains". La Turquie a qualifié le meurtre de nombreux Palestiniens par Israël de "massacre" et l'a qualifié de "crime de guerre".

Al-Mawasi avait été désigné comme un refuge pour les civils par Israël au début de la guerre de Gaza. De nombreux Palestiniens, déplacés par le conflit, y ont cherché refuge. L'armée israélienne mène des attaques sporadiques dans la région, malgré cela.

Le conflit de 11 mois entre Israël et Hamas a été déclenché par l'attaque brutale du Hamas islamique radical contre Israël le 7 octobre de l'année dernière. Selon les rapports israéliens, Hamas et d'autres groupes palestiniens armés ont été responsables de la mort de 1205 personnes et de la capture de 251 otages.

En réponse à l'attaque du Hamas, Israël a lancé des opérations militaires à grande échelle dans la bande de Gaza. Selon le Hamas (non vérifiable), plus de 41 000 personnes ont été tuées dans le territoire palestinien depuis octobre.

Le mardi, le ministre israélien de la Défense Gallant a déclaré que le Hamas n'était plus une "organisation militaire" dans la bande de Gaza. Selon lui, le Hamas mène une guerre de guérilla tandis qu'Israël continue de poursuivre les terroristes du Hamas et leur leadership.

Les États-Unis, le Qatar et l'Égypte négocient un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, avec la possibilité de libérer tous les otages détenus dans la bande de Gaza. Gallant a souligné qu'un accord présenterait une "opportunité stratégique" pour renforcer la sécurité sur tous les fronts.

Les négociations directes entre les deux parties en conflit ont été bloquées. Alors que le Hamas réclame un retrait total d'Israël de la bande de Gaza dans le cadre de l'accord, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu insiste pour maintenir le contrôle dans le corridor de Philadelphi à la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte.

Le conflit a également empiré dans la Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967. Suite au début de la guerre entre Israël et le groupe islamique radical Hamas dans la bande de Gaza, un Jordanien à la crossing frontalière d'Allenby entre la Jordanie et la Cisjordanie a tué trois membres de la sécurité israélienne. Les autorités jordaniennes ont rouvert le crossing le mardi, bien qu'il soit resté fermé pour le trafic de marchandises, selon les sources de sécurité.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à la violence croissante dans la bande de Gaza et a appelé à un cessez-le-feu immédiat, en déclarant que les civils doivent être protégés à tout prix. L'Union européenne a également exhorté Israël et le Hamas à engager des négociations directes pour résoudre le conflit.

