- Zone de navigation en mer Baltique: haute saison pour les marinas MV

Ciel bleu, eau claire, et côte pittoresque à l'horizon - les marins apprécient la mer Baltique au large de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. Selon la présidente du ministère de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Manuela Schwesig, les eaux de Warnemünde sont même "la meilleure zone de navigation en Allemagne". Si cela dépendait d'elle, les compétitions de voile lors d'une candidature olympique pour 2040 auraient lieu là-bas.

Port de plaisance Hohe Düne

Sur le côté est de la passe de Warnemünde, la marina Ostsee offre un abri sûr aux plaisanciers dans la station balnéaire de Hohe Düne. La capacité est de 920 anneaux, avec des installations de grue et de cale de halage, une station-service, des installations de traitement des eaux usées, une alimentation en eau et en électricité, un accès à Internet haut débit depuis le bateau, et des installations sanitaires et douches. Les prix pour les anneaux dits "invités" sont échelonnés en mètres : de neuf à une longueur substantielle de 23 mètres, 32 ou 62 euros par jour sont facturés. Pour les navires plus longs, cinq euros par mètre est ajouté. Pendant l'événement Hanse Sail le deuxième week-end d'août, une majoration de 100% s'applique.**

Port de plaisance Kühlungsborn

Dans le port de plaisance de Kühlungsborn, les skippers et les équipages peuvent aller directement de l'installation au restaurant et à la promenade. Actuellement, il y a un total de 400 anneaux, dont 190 sont permanents, le reste sont des anneaux pour les visiteurs, selon le directeur général Matthias Bohn. Les bateaux jusqu'à 24 mètres peuvent être amarrés aux quais, jusqu'à 18 mètres aux pontons flottants, et même des bateaux plus grands jusqu'à 35 mètres aux quais.**

Les visiteurs de la journée avec des bateaux jusqu'à huit mètres paient 15 euros par jour. De 16 à 17 mètres, 49,70 euros est dû, et 2,85 euros par mètre commencé par la suite. "L'occupation a, après un faible mois de mai, augmenté agréablement depuis juillet", souligne Bohn. "La saison estivale est le point culminant de la marina Kühlungsborn."

Port d'attache Lauterbach

C'est la même chose sur Rügen, où le port d'attache de Lauterbach a 400 anneaux disponibles, environ 300 pour l'amarrage permanent. En août et juillet, le directeur général Till Jaich signale une occupation d'environ 90%. Le port d'attache est principalement pour les navires à voile, mais la proportion de bateaux à moteur augmente. Les visiteurs de la journée avec des bateaux jusqu'à huit mètres de longueur paient 18 euros par jour, chaque mètre supplémentaire de longueur coûte deux euros de plus. La marina est située en face de l'île réserve naturelle de Vilm, qui fait partie de la réserve de biosphère Sud-Est de Rügen.**

Port d'île Prerow

Le nouveau port d'île devant Prerow n'est pas une marina et n'est pas encore ouvert comme prévu. Cependant, le port en forme de goutte sera bientôt un point d'arrêt important pour les bateaux de sport cherchant un abri avec un cap orienté vers l'est sur leur chemin vers Rügen. Le port d'île offre 33 anneaux à cette fin. Une embarcation de sauvetage de la Société allemande de recherche et de sauvetage maritime est également stationnée là. Cependant, le port d'île est probablement l'un des plus longs trajets du bateau à terre, qui ne peut être atteint qu'à pied via le pont de mer de 720 mètres de long.**

Quitter Kühlungsborn, passer Warnemünde, et naviguer en passant par le port d'île encore fermé de Prerow, la prochaine étape pourrait être à Stralsund, en amarrage au dock de la Marina de la ville. Il y a 150 amarrages permanents et 150 amarrages quotidiens, ainsi que 180 mètres de place de quai pour les grands yachts. La Marina de la ville est située sur la rive ouest du Strelasund, offrant une protection contre le vent du nord avec son quai de 450 mètres de long. Depuis le bateau, c'est juste une courte promenade jusqu'à la vieille ville, qui, comme la vieille ville de Wismar, est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2002.

Pendant la saison de navigation animée, les plaisanciers affluent à la marina Ostsee à Hohe Düne, car elle offre un abri idéal pendant la haute saison. Pendant la candidature olympique pour 2040, si elle est couronnée de succès, les compétitions de voile auraient lieu dans la meilleure zone de navigation en Allemagne, qui est la mer Baltique au large de Warnemünde.

Lire aussi: