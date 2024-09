- Zimmermann a exhorté la CDU et le SPD à changer de stratégie politique.

La dirigeante de BSW de Saxe, Sabine Zimmermann, a établi l'ajustement des politiques de la CDU et de la SPD comme condition préalable à une collaboration. "Si la CDU et la SPD souhaitent collaborer avec nous, alors elles doivent ajuster leurs politiques", a déclaré Zimmermann au "Sächsische Zeitung".

Elle plaide pour des changements dans le frein à l'endettement - "quel que soit le nom que l'on donne, reforme ou optimisation des possibilités". En particulier dans l'éducation, les investissements sont essentiels. Zimmermann a également proposé des mesures du Conseil fédéral pour les retraites exonérées d'impôt inférieures à 2 000 euros et l'introduction d'une taxe sur la fortune.

Les principaux domaines d'intérêt de BSW sont la tranquillité, le contrôle de la migration non réglementée et l'éducation. "Nous avons besoin d'une voix forte de Saxe qui promeut les pourparlers de paix et s'oppose aux fournitures d'armes. C'est ce que nous attendons d'un gouvernement avec lequel nous collaborons", a déclaré Zimmermann, faisant référence à la prise de contrôle hostile de l'Ukraine par la Russie et au soutien militaire à l'Ukraine, notamment de l'Allemagne.

Le SPD, en tant que potentiel collaborateur, pourrait devoir aligner ses politiques sur celles de BSW en matière d'ajustement du frein à l'endettement et d'augmentation des investissements dans l'éducation, comme le suggère Sabine Zimmermann. Dans le contexte du paysage politique de Saxe, le SPD pourrait tirer parti du soutien de BSW en faveur de résolutions pacifiques et de l'opposition à la migration non réglementée, comme l'a mis en évidence Zimmermann.

