- Zieshang exprime sa préoccupation quant à l'insuffisance des politiques actuelles en matière d'asile.

La ministre de l'Intérieur de Saxe-Anhalt, Tamara Zieschang (CDU), exprime son mécontentement face aux mesures proposées par le gouvernement fédéral pour renforcer la politique migratoire, les jugeant insuffisantes. Bien que le paquet contienne des mesures efficaces individuelles, il manque de propositions concrètes pour réduire la migration irrégulière, a-t-elle déclaré à MDR. Elle a souligné la nécessité de réduire la migration irrégulière, mais déploré l'absence de propositions concrètes dans ce domaine.

Le chancelier Olaf Scholz et la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser, tous deux du SPD, ont annoncé des mesures pour lutter contre le terrorisme islamique, gérer la migration irrégulière et renforcer les lois sur les armes en réponse à l'attaque au couteau de Solingen qui a fait trois morts et huit blessés. Ces mesures comprennent notamment l'expulsion plus facile des criminels condamnés et l'interdiction générale des couteaux dans les trains à grande distance, les festivals populaires et les grands événements. Un vol de déportation vers l'Afghanistan a été organisé pour la première fois depuis la prise de pouvoir des talibans en 2021.

Zieschang estime que "l'immigration doit être limitée". Elle suggère de réévaluer la situation en Syrie et en Afghanistan, qui restent les principales sources d'immigrants. Elle suppose qu'il y a une hypothèse générale de persécution et de danger dans toute la région. Cependant, il est important d'évaluer chaque région en Afghanistan et en Syrie indépendamment pour vérifier si cette hypothèse est vraie. Si c'est le cas, ces conclusions pourraient réduire considérablement l'immigration.

La Commission devrait envisager de réévaluer la situation en Syrie et en Afghanistan, comme le suggère Zieschang, pour réduire potentiellement l'immigration de ces pays. Malgré les mesures prises par la Commission pour traiter la migration irrégulière, Zieschang plaide pour des actions plus fortes du gouvernement fédéral pour lutter efficacement contre ce problème.

Lire aussi: