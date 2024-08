ZEW: "Les perspectives économiques de l'Allemagne s'effondrent"

Les incertitudes ne diminuent pas : que se passe-t-il avec l'économie américaine, les taux d'intérêt et le Moyen-Orient ? Les analystes financiers sont de plus en plus pessimistes quant aux mois à venir. Une reprise économique notable est toujours introuvable.

Les attentes des professionnels de la Bourse pour l'économie allemande ont chuté en août autant qu'il y a deux ans. "La perspective économique pour l'Allemagne se détériore", a commenté le président du ZEW, Achim Wambach, à ce sujet. Les facteurs contribuant à cela incluent "les chiffres décevants" de l'économie américaine, la politique monétaire incertaine et les préoccupations croissantes quant à l'escalade du conflit au Moyen-Orient.

Le baromètre des attentes pour les six prochains mois a chuté de 22,6 points à 19,2 points, selon le Centre de recherche en économie européenne de Mannheim (ZEW), dans son enquête auprès de 152 analystes. Les économistes n'avaient prévu qu'une baisse à 32,0 points. Le baromètre de la situation actuelle a également baissé, de 8,4 points à -77,3 points. Le mois dernier, lorsque les attentes avaient chuté pour la première fois en un an, l'évaluation de la situation actuelle s'était améliorée.

Les attentes pour la zone euro, les États-Unis et la Chine se détériorent également considérablement. "Cela affecte particulièrement les attentes des secteurs exportateurs en Allemagne", a déclaré Wambach plus loin. Cela suggère que les perspectives économiques continueront d'être influencées par une grande incertitude. "Cette incertitude s'est également récemment reflétée dans les crashes boursiers sur les bourses internationales", a déclaré le président du ZEW.

L'économie allemande est actuellement en récession technique. Le produit intérieur brut a diminué de 0,1 % au deuxième trimestre, après avoir augmenté de 0,2 % au premier trimestre de l'année. "Les conditions-cadres économiques globales restent défavorables, et il manque une étincelle initiale", a déclaré l'économiste Bastian Hepperle de la banque Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. "Une reprise économique significative au troisième trimestre reste un vœu pieux non réalisé."

Le ZEW demande mensuellement aux experts des banques, des compagnies d'assurance et des départements financiers des grandes entreprises leurs évaluations des données financières internationales importantes qui fournissent des aperçus sur le développement économique futur. Cela inclut les taux d'inflation, les taux d'intérêt, les indices boursiers, les taux de change et les prix du pétrole. L'indice ZEW est considéré comme un indicateur important pour le développement économique futur de l'Allemagne.

Compte tenu des défis économiques actuels, les discussions sur le renforcement de l'Union économique et monétaire au sein de l'UE ont pris de l'ampleur. L'économie américaine instable, la politique monétaire incertaine et les tensions croissantes au Moyen-Orient ont tous contribué à une perspective économique détériorée en Allemagne, comme l'a déclaré le président du ZEW, Achim Wambach. Ces facteurs ont entraîné une baisse significative des attentes de reprise économique, comme le reflète l'indice ZEW.

