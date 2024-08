- Zéro point, mais un succès viral:

Rien de sportif ne restera en mémoire de Rachael Gunn après ces Jeux d'été. Pourtant, l'Australienne connue sous le nom de Raygun est devenue un phénomène internet lors du premier passage de la breakdance aux Jeux olympiques. Avec zéro point, la trentenaire était la dernière des 16 participants – et internet s'est bien moqué de son style plutôt inhabituel et simple.

"Comme ce que fait ma nièce de cinq ans après avoir dit 'Regarde ça'", a écrit un utilisateur de X à propos de la performance de Gunn. Un autre a écrit : "C'est incroyable qu'elle ait réussi à se qualifier pour les Jeux olympiques. Ils n'ont vraiment personne de mieux en Australie ?"

La break-danceuse Raygun : "Je fais mon truc"

Gunn a roulé par terre ou sautillé comme un kangourou. Elle a pris les notes des juges avec philosophie. "Toutes mes figures sont originales. La créativité est très importante pour moi, alors j'essaie de montrer mon art", a déclaré Gunn. "Parfois, le jury aime, parfois non. Je fais mon truc et c'est de l'art. C'est ça l'important."

À 36 ans, elle a presque deux fois l'âge de beaucoup de ses concurrents. En Australie, elle est scientifique et enseignante. "L'an dernier, beaucoup de mes étudiants ne croyaient pas que je m'entraînais pour les Jeux olympiques. Ils étaient plutôt surpris quand ils ont tapé mon nom sur Google et ont découvert que j'étais qualifiée", a déclaré Gunn.

Même la star mondiale Adele a réagi à la performance quelque peu contestable de l'athlète. During one of her concerts in Munich, she asked the audience if anyone had seen Raygun's dance. The dance and the reactions to it had made her so happy. "My friends and I were laughing so hard we wet our pants," Adele said on stage.

