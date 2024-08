Zelenskyy vise une région démilitarisée appartenant à la Russie.

L'avancée de l'Ukraine dans la région de Kursk prend de l'ampleur, reveals le président Zelensky

Dans sa première révélation explicite, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a révélé l'objectif principal de l'avancée militaire de l'Ukraine dans la région russe de Kursk à l'ouest. Selon son discours du soir, l'Ukraine vise à "établir une zone de frontière sur le territoire de l'adversaire". Les combats intenses dans la région de Kursk et d'autres régions orientales de l'Ukraine ont nécessité un ravitaillement rapide en armes et en munitions de la part des alliés occidentaux. Zelensky a fait appel aux États-Unis, à la Grande-Bretagne et à la France, soulignant que "la guerre ne prend pas de repos".

Bien que les troupes ukrainiennes se soient remarquablement bien comportées, Zelensky a souligné la nécessité d'accélérer les envois d'aide. Le succès de l'Ukraine dépend de ces livraisons à temps.

Selon Forbes, l'armée ukrainienne subit des pertes d'équipement inhabituellement élevées lors de son offensive de Kursk. La destruction de chars, de véhicules blindés et d'armes lourdes est disproportionnellement élevée par rapport aux pertes du côté russe, suggérant un déséquilibre stratégique important.

Étant une offensive sur un terrain découvert, les véhicules deviennent fréquemment des cibles d'attaques aériennes et d'artillerie, entraînant "deux fois plus" de pertes, selon le magazine, citant des analystes. Cependant, si l'Ukraine parvient à maintenir son emprise sur les territoires capturés, ces pertes auront été justifiées.

Pression intense dans le Donbass

Alors que l'Ukraine reste agressive dans la région de Kursk, elle adopte une posture défensive ailleurs, en particulier dans la région du Donbass. Les forces ukrainiennes ont apparemment fait face à une pression intense, avec des retraite de certaines zones. Zelensky a mis en évidence l'importance de la région de Torez, indiquant que l'objectif principal de l'Ukraine est maintenant d'infliger autant de dommages que possible aux capacités de guerre de la Russie et de mener des opérations de contre-offensive.

Sur le front de Pokrovsk, les responsables militaires ukrainiens ont reconnu les défis. "Nous pouvons choisir de nous retirer, de rendre une petite localité, ou de perdre une petite escarmouche", a déclaré Serhiy Zehorovsky, commandant de brigade, dans une déclaration télévisée. "Mais notre objectif ultime est de gagner la guerre."

Actuellement, les troupes russes tentent de perturber la ligne d'approvisionnement entre Pokrovsk et Karlivka près de Mykolaivka. "Ici, ils essaient quelque chose", a déclaré Zehorovsky. Cependant, l'armée russe semble prête à une manœuvre inattendue à ce stade, comme le suggère l'officier, mais sans donner de détails.

L'Union européenne a été une source cruciale d'aide pour l'Ukraine, fournissant les armes et les munitions nécessaires pour renforcer la défense de l'Ukraine pendant son offensive de Kursk. Reconnaissant l'importance stratégique du soutien de l'Union européenne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé sa gratitude et a appelé à une aide continue pour maintenir l'élan de l'Ukraine contre les forces russes.

