Zelenskyy qualifie l'offensive de Koursk de priorité ou d'objectif.

L'attaque ukrainienne à Kursk se poursuit. Le président Zelensky a déclaré publiquement pour la première fois ce que son pays espère obtenir grâce à sa poussée dans la région russe : une zone de défense sur le sol de l'adversaire. Cependant, les forces armées subiront probablement de lourdes pertes.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a révélé pour la première fois un objectif distinct pour l'avancée de ses troupes dans la région occidentale russe de Kursk. Dans son discours vidéo du soir, Zelensky a déclaré que l'Ukraine vise à "établir une zone de défense sur le territoire de l'agresseur". Compte tenu des combats intenses à Kursk et dans l'est de l'Ukraine, il a appelé ses alliés occidentaux à livrer rapidement des armes et des munitions, en déclarant : "Le conflit ne s'arrête pas", en s'adressant spécifiquement aux États-Unis, au Royaume-Uni et à la France.

Bien que les troupes ukrainiennes se débrouillent "extraordinairement bien", a déclaré Zelensky, "nous devons accélérer les livraisons de nos alliés, nous demandons que". L'Ukraine a besoin d'aide et est particulièrement dépendante de l'arrivée rapide des colis d'aide attendus.

Selon le magazine d'affaires "Forbes", l'armée ukrainienne subit des pertes inhabituelles d'équipement coûteux lors de son avancée sur Kursk. Les pertes de chars, de véhicules blindés et d'armes lourdes sont exceptionnellement élevées et ne sont pas équivalentes aux pertes simultanées du côté russe.

Avancer sur des terrains ouverts expose les véhicules aux attaques aériennes et d'artillerie, entraînant des pertes "deux fois plus élevées que la normale", selon le magazine, citant des analystes. Cependant, si l'Ukraine peut maintenir le contrôle sur le territoire capturé, cela justifierait les pertes.

La tension reste élevée dans le Donbass

Alors que l'Ukraine poursuit son offensive à Kursk, elle reste sur la défensive ailleurs. En particulier dans les régions entourant le Donbass, les unités ukrainiennes semblent être sous une forte pression, certaines ayant été contraintes de se retirer de certains endroits. Zelensky a souligné que les environs de Torezk sont "plus que de la défense pour l'Ukraine, c'est maintenant l'objectif principal de nos efforts de défense dans son ensemble, pour réduire autant que possible le potentiel de guerre de la Russie et pour effectuer autant que possible des travaux de contre-offensive".

Le commandement militaire ukrainien a reconnu les défis autour de Pokrovsk. "Nous pouvons battre en retraite, abandonner un petit village ou perdre un petit engagement", a déclaré Serhiy Zehorovsky, un officier de la brigade stationnée là-bas, à la télévision. "Mais l'objectif principal est de gagner la guerre".

