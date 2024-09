Zelenskyy qualifie l'initiative de paix entre la Chine et le Brésil de " préjudiciable " ou " nuisible ".

17:40 Ukraine: Projet russe frappe un navire de marchandises

L'Ukraine déclare qu'un projectile russe a détruit un navire de marchandises transportant du grain depuis le pays. Selon le président Volodymyr Zelenskyy, le navire avait déjà quitté les eaux ukrainiennes dans la mer Noire au moment de l'attaque. Le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba qualifie cela d'"attaque audacieuse contre la liberté maritime et la sécurité alimentaire mondiale". Zelenskyy affirme que le navire se dirigeait vers l'Égypte et qu'il n'y a pas eu de pertes humaines. Un porte-parole de la marine ukrainienne a affirmé que le navire de marchandises n'était pas dans le corridor du grain ukrainien lors de l'attaque, mais se trouvait dans la zone maritime économique de la Roumanie. Un représentant de la marine roumaine a confirmé que le navire ne se trouvait pas dans les eaux territoriales roumaines.

17:12 Le président chinois se rendra à nouveau en Russie

Le président chinois Xi Jinping prévoit de se rendre en Russie en octobre. Xi assistera au sommet du groupe BRICS, a confirmé le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Wang rencontre aujourd'hui le président russe Vladimir Putin à Saint-Pétersbourg. Les deux ont salué les relations entre la Chine et la Russie. Xi a "grand plaisir" à accepter l'invitation de Putin pour rejoindre le sommet du BRICS à Kazan, a déclaré Wang. Putin a rapporté qu'il et Xi tiendraient également une réunion bilatérale pour discuter de leurs relations respectives, qui "se développent plutôt favorablement".

16:35 Nouveau poste pour le secrétaire général de l'OTAN Stoltenberg

Le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg deviendra le nouveau président de la Conférence de sécurité de Munich. Le Norvégien prendra ses fonctions en février 2025, succédant à l'actuel Christoph Heusgen. Heusgen, qui a assumé le poste en 2022 et était le conseiller en politique étrangère de longue date de la chancelière Angela Merkel, quittera son poste de président. Le président de longue date Wolfgang Ischinger devrait rester président du conseil d'administration de la fondation. Stoltenberg cédera le poste de secrétaire général de l'OTAN en octobre au ancien Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

16:11 Trois travailleurs de la Croix-Rouge tués en Ukraine

L'Ukraine rapporté que trois employés de la Croix-Rouge d'Ukraine ont péri dans un bombardement russe. L'incident s'est produit dans un village de la région disputée de Donetsk, selon le Bureau du procureur général de l'Ukraine sur Telegram. Deux autres ont été hospitalisés, l'un dans un état critique. "Un autre crime de guerre russe. Aujourd'hui, l'occupant a attaqué des véhicules de la mission humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge dans la région de Donetsk", a écrit le président Volodymyr Zelenskyy sur X. Dmytro Lubinets, le défenseur des droits de l'homme du pays, a exhorté la plateforme : "Le @ICRC doit officiellement reconnaître la violation par la Russie des normes de la Convention de Genève !"

15:45 Public interdit du procès des avocats de Navalny

La juge présidant le procès criminel concernant trois avocats du défunt critique du Kremlin Alexey Navalny dans la ville russe de Petushki a rapidement fermé le procès au public pour Vadim Kobsev, Alexei Lipzer et Igor Sergunin. Elle a invoqué un avertissement de la police concernant une provocation possible par les partisans de Navalny comme raison. Les trois avocats sont accusés d'appartenir à un groupe extrémiste - la Fondation anti-corruption créée par Navalny.

15:18 Conflit naval dans la mer Noire

L'Ukraine et la Russie sont signalées comme étant engagées dans une bataille navale et aérienne dans la mer Noire. Le renseignement militaire ukrainien rapporté qu'un avion de chasse russe Su-30 a été abattu à l'aide d'une arme de défense aérienne portable lors d'une opération spéciale en mer (voir entrée à 08:04). Aucun autre détail sur l'opération mardi soir n'a été divulgué de Kyiv. Cependant, le ministère de la Défense russe rapporté qu'une tentative ukrainienne de attaquer une plateforme de forage russe dans la mer Noire à l'aide de bateaux à grande vitesse a été contrecarrée. Huit des 14 bateaux ont été détruits et coulés, tandis que les autres ont battu en retraite. Il n'y a pas eu de mention de la perte d'un avion à Moscou. Cependant, le blog militaire "Rybar" rapporté qu'un Su-30 a été abattu lors de la riposte à l'attaque ukrainienne.

14:54 Soldats ukrainiens : "Nous en avons assez de la guerre"

Les soldats ukrainiens doivent utiliser les armes disponibles de manière stratégique et judicieuse. La journaliste de ntv Kavita Sharma rencontre des deux côtés du front : des armes soviétiques obsolètes avec des munitions maigres et les quelques armes modernes occidentales supérieures.

14:23 Zelensky : la Russie lance une contre-offensive dans le Kursk

La Russie est believed avoir lancé une contre-offensive dans la région frontalière russe de Kursk, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette réponse de l'armée russe "corrèle avec la stratégie ukrainienne", a déclaré Zelensky lors d'une conférence de presse à Kyiv, sans fournir de détails supplémentaires. Le ministère de la Défense russe a confirmé que les unités russes ont libéré dix établissements dans la région de Kursk en deux jours.

13:38 Approvisionnement en eau et en gaz perturbé dans la ville ukrainienne de Pokrovsk

Suite aux attaques russes, la ville de Pokrovsk dans la région ukrainienne de Donetsk est confrontée à des perturbations de l'approvisionnement en eau et de nombreux habitants sont privés de gaz pour la cuisson et le chauffage, selon le gouverneur de la ville. Une attaque récente a endommagé une usine de traitement de l'eau, et la ville doit maintenant compter sur plus de 300 puits d'urgence forés pour l'eau potable, selon le gouverneur Vadym Filaschkin. De plus, la destruction par les Russes d'un centre de distribution de gaz la veille a laissé 18 000 habitants de Pokrovsk sans gaz.

13:07 Rumeur de réduction du nombre de navires de guerre russesIl est rapporté que la Russie n'aurait que la moitié du nombre de navires de guerre qu'elle prétend avoir, selon un portail d'actualités russe indépendant, "Agentstvo". Le portail fait référence à des données des projets "Classement mondial des puissances navales 2024" et "RussiaShips.info" qui estiment respectivement 264 et 299 navires de guerre, bien moins que l'annonce du ministère russe de la Défense de plus de 400 participant à l'exercice militaire "Océan-2024". Environ 50 navires et sous-marins de la Flotte de la mer Noire, qui ne participent pas à l'exercice, sont également inclus dans ces estimations. Ce n'est pas la première fois que la Russie est accusée d'exagérer la taille de ses forces militaires.

12:28 Activités d'espionnage russe contre l'aide militaire allemande renforcéesLes services de renseignement russes ont prétendument augmenté leurs activités d'espionnage contre l'aide militaire allemande à l'Ukraine et contre l'armée allemande, selon le Service de contre-espionnage militaire (MAD). Le rapport indique que l'intérêt de la Russie pour la politique et la stratégie militaires est passé d'un niveau stratégique à un niveau plus tactique. La Russie se concentre désormais sur l'obtention d'informations sur l'aide militaire que l'Allemagne fournit à l'Ukraine, notamment les itinéraires de transport, les procédures de déploiement et les tactiques des armes occidentales en Ukraine, ainsi que les capacités de l'armée allemande pour la défense territoriale et de l'alliance.

11:52 Analyse de Munz sur l'autorisation britannique-etats-unienne de l'utilisation d'armes ukrainiennes contre le territoire russeLa Grande-Bretagne et les États-Unis pourraient autoriser l'Ukraine à utiliser des armes contre le territoire russe, selon le correspondant de ntv Rainer Munz. La Maison Blanche a réussi jusqu'à présent à empêcher cette décision par des menaces. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant qu'un expert en armes nucléaires appelle maintenant à des attaques sur Berlin.

11:15 Report sur le retard de la décision concernant l'utilisation de missiles longue portée ukrainiensUne décision concernant l'utilisation de missiles longue portée occidentaux en Russie par l'Ukraine pourrait prendre du temps, selon le média américain Bloomberg. Une décision avant l'Assemblée générale de l'ONU le 24 septembre, où environ 150 chefs d'État et de gouvernement se réuniront, semble peu probable. Le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy a déclaré que la réunion de l'ONU servirait de prochaine occasion pour discuter de l'utilisation de missiles longue portée. Le président ukrainien Selenskyj devrait réitérer cette demande lors de la réunion. Mercredi, Lammy et le secrétaire d'État américain Blinken se sont rendus à Kyiv pour discuter des plans d'attaque de Selenskyj sur le territoire russe. Blinken devrait en discuter avec le président américain Biden vendredi. Le Premier ministre britannique Starmer devrait également rencontrer Biden vendredi pour discuter de cette question.

10:31 La défense aérienne ukrainienne repousse une frappe russeL'armée de l'air ukrainienne rapporte que la Russie a attaqué l'Ukraine pendant la nuit avec 5 missiles et 64 drones de combat iraniens. 44 drones ont été interceptés. La défense aérienne était également active autour de Kyiv, en éliminant les menaces de drones entrants.

09:11 Plaidoyer pour un renforcement du dissuasion nucléaire russeLe spécialiste russe de la politique étrangère Sergei Karaganov estime que la Russie devrait communiquer plus clairement sa volonté d'utiliser des armes nucléaires. Le principal objectif de la doctrine nucléaire de la Russie devrait être "de convaincre tous les ennemis actuels et futurs que la Russie est prête à utiliser des armes nucléaires", a déclaré Karaganov au journal russe Kommersant. Moscou pourrait mener une frappe nucléaire limitée sur un pays de l'OTAN sans déclencher une guerre nucléaire totale, a-t-il suggéré. Les États-Unis seraient malhonnêtes s'ils prétendaient promettre une protection nucléaire à leurs alliés. Karaganov a précédemment plaidé pour que la Russie envisage un coup de semonce nucléaire comme moyen d'intimider ses adversaires. Certains experts occidentaux estiment que Karaganov remplit une fonction utile pour le Kremlin en exprimant des opinions qui inquiètent l'Occident et font paraître Poutine plus modéré en comparaison.

08:46 Espoirs d'utilisation de missiles longue portée ukrainiensL'optimisme émerge en Ukraine laisse penser que l'Ukraine pourrait bientôt obtenir l'autorisation de lancer des attaques profondes sur le territoire russe à l'aide d'armes occidentales. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a souligné lors de sa visite à Kyiv l'importance de s'assurer que l'Ukraine dispose de tout ce dont elle a besoin. En Grande-Bretagne, il semble que le feu vert se penche en faveur de cette perspective:

08:04 Les services de renseignement militaire ukrainien rapportent la destruction d'un avion de chasse russeSuite à des rapports faisant état de la disparition d'un avion de chasse russe Su-30SM des radars, les services de renseignement militaire ukrainien affirment maintenant que des soldats ukrainiens ont abattu un tel appareil lors d'une opération en mer Noire. Le Kyiv Independent rapporte que l'avion de chasse, d'une valeur de 50 millions de dollars et stationné en Crimée, a été abattu par un système de défense aérienne portable.

07:26 Plus d'une douzaine de blessés dans une importante frappe de drone sur KonotopLe nombre de victimes suite à l'importante attaque de drones russes ciblant l'infrastructure énergétique de Konotop pendant la nuit a actuellement augmenté à 14, selon l'agence de presse d'État ukrainienne Ukrinform basée sur les informations de l'administration militaire régionale. Parmi les impacts, un bâtiment résidentiel au centre-ville a été touché.

06:42 Les résidents ukrainiens en Allemagne conservent leur statut protégé lors de leurs voyages chez euxLe parlement allemand commence aujourd'hui à débattre pour la première fois du programme de sécurité proposé par le gouvernement, qui, entre autres aspects, met en place des restrictions sur les couteaux et le retrait du statut de demandeur d'asile pour ceux qui se rendent dans leur pays d'origine. Cependant, certaines exemptions s'appliquent, notamment aux réfugiés ukrainiens.

06:04 La télévision russe accuse Trump d'avoir été traité défavorablement lors d'un débat téléviséDe nombreux commentateurs de la télévision d'État russe ont accusé un sabotage contre Trump lors de son débat télévisé contre Kamala Harris, selon le Kyiv Independent. Ils ont soutenu que Trump avait été mis en désavantage. Les diffuseurs russes ont critiqué la vérification des faits des déclarations de Trump. De nombreux analystes estiment que Trump a perdu le débat. Trump a déclaré qu'il mettrait fin immédiatement au conflit en Ukraine s'il gagnait l'élection.

04:50 Attaque russe sur Konotop : dommages importants à l'infrastructure énergétiqueUne attaque russe sur Konotop dans la région de Sumy a laissé de nombreux habitants blessés. Selon le maire Artem Semenikhin, l'approvisionnement en eau de la ville a été momentanément interrompu. Les infrastructures énergétiques ont subi des dommages importants, et il est incertain quand les habitations privées reprendront l'électricité. Suite à l'attaque dans le centre-ville, plusieurs incendies se sont déclarés, et des bâtiments scolaires et résidentiels ont été endommagés. Deux personnes ont été hospitalisées, dont une dans un état critique.

03:29 La Lettonie fournit une aide militaire supplémentaire à l'UkraineLa Première ministre lettone, Evika Silina, a annoncé un paquet d'aide militaire pour l'Ukraine lors de sa visite à Kyiv. Le soutien comprendra des véhicules de combat blindés, selon le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal. Il a fait cette annonce après avoir rencontré Silina. De plus, les deux pays discutent d'un renforcement de la coopération dans l'industrie de la défense.

01:32 Le Royaume-Uni demande un Iranien en raison de soupçons d'envois de missiles à la RussieLe Royaume-Uni a demandé une réunion avec un homme d'affaires iranien en raison de soupçons d'envois de missiles iraniens à la Russie, selon un communiqué du Foreign Office de Londres. "Le gouvernement britannique a clairement indiqué que tout transfert de missiles balistiques à la Russie constituerait une grave escalade et mériterait une réponse substantielle", indique le communiqué. Mardi, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont imposé de nouvelles sanctions à Téhéran en réponse aux soupçons d'envois de missiles, qui comprennent la suspension des accords bilatéraux de transport aérien. L'Union européenne avait précédemment fait état d'informations crédibles concernant le transport de missiles iraniens en Russie.

00:14 En Ukraine : la Russie déploie des soldats non expérimentés à VovchanskSelon les rapports militaires ukrainiens, la Russie déploie des soldats sans expérience de combat sur le front de Kharkiv. Vitalii Sarantsev, porte-parole du groupe opérationnel tactique des Forces armées dans la région de Kharkiv, a affirmé que les unités responsables de l'attaque sur Vovchansk sont mal entraînées. On suppose que les renforts nouveaux sont une réserve de mobilisation assemblée par la Russie. Il reste incertain s'ils sont d'anciens prisonniers ou des recrues de pays comme l'Asie centrale, l'Afrique ou le Moyen-Orient.

22:39 Le maire de l'ouest de l'Ukraine crée des patrouilles russophonesLe maire de la ville ukrainienne occidentale d'Ivano-Frankivsk a déclaré que des patrouilles russophones seraient mises en place pour faire face à l'augmentation de l'utilisation de la langue russe. "C'est une initiative citoyenne ; tout le monde peut devenir inspecteur linguistique" a déclaré le maire Ruslan Martsinkiv dans une interview avec NTA. De nombreux individus déplacés originaires de l'est de l'Ukraine qui parlent russe natif résident dans la ville. Martsinkiv prévoit au moins 100 tels contrôleurs linguistiques, avec environ 50 volontaires déjà inscrits. Il a également fourni un numéro de téléphone pour que les citoyens signalent les locuteurs russes dans les espaces publics. En conséquence du conflit, des millions de personnes, notamment des régions russophones de l'est et du sud, ont fui vers l'ouest de l'Ukraine, relativement sûr et ukrainophone.

21:42 Erdogan réclame la restitution de la Crimée à MoscouLe président turc Recep Tayyip Erdogan plaide pour le retour de la péninsule de Crimée, annexée par la Russie, à l'Ukraine. "Notre soutien inébranlable à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine continue. La restauration de la Crimée à l'Ukraine est une demande du droit international", a affirmé le dirigeant turc dans un message vidéo à l'occasion du lancement de la Plateforme de Crimée. Établie en 2021, la Plateforme de Crimée vise à promouvoir la reconnaissance internationale de la situation de la Crimée.

20:37 Blinken expose la position de Biden sur l'utilisation d'armes contre la Russie en UkraineLe secrétaire d'État Antony Blinken a déclaré que les États-Unis s'emploient activement à répondre aux demandes militaires de l'Ukraine, y compris l'utilisation d'armes à longue portée fournies par l'Occident, pour des frappes contre des cibles russes. Le président Joe Biden et le Premier ministre Keir Starmer du Royaume-Uni doivent discuter de ces demandes vendredi, a révélé Blinken lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue britannique, David Lammy, et le ministre des Affaires étrangères ukrainien Andrij Sybiga à Kyiv. "Nous nous efforçons de garantir que l'Ukraine dispose des moyens de se défendre efficacement", a souligné Blinken, ajoutant : "Notre objectif est que l'Ukraine en ressorte vainqueur."

