Zelenskyy parle d'un scénario " extrêmement difficile " à l'avant-garde

Le président ukrainien Volodymyr trouve la situation préoccupante sur les lignes de front. Il la décrit comme "extremement difficile", après avoir discuté avec les commandants militaires supérieurs. Cette difficulté s'étend sur toute la ligne de front et affecte les capacités actuelles et futures de l'armée ukrainienne. Les troupes doivent maintenant pousser leurs limites au maximum. "Tout ce qui peut être accompli cet automne, tout ce que nous pouvons réaliser, doit être réalisé."

21:48 Trump clarifie sa déclaration précédente sur une résolution rapide du conflit : "Personne n'y a prêté attention."Plusieurs fois, Donald Trump a suggéré qu'en tant que président des États-Unis, il pourrait conclure le conflit en Ukraine en une journée s'il était réélu. Cependant, lors de ses récents entretiens, il n'a pas détaillé sa méthode. Un journaliste du "Washington Post" a interrogé Trump sur une déclaration précédente, lui demandant s'il maintenait toujours sa position. En juillet 2023, Trump a déclaré sur Fox News qu'il informerait le président russe Poutine qu'en l'absence d'accord sur un traité de paix, les États-Unis offriraient aux Ukrainiens plus de soutien qu'ils n'en ont jamais eu. Lorsqu'on lui a demandé à ce sujet, Trump a répondu : "J'en ai parlé plus tôt, donc je peux confirmer cette déclaration. Mais je l'ai faite, et personne n'y a prêté attention. Ils ne le font pas parce que cela a du sens."**

20:56 Un analyste militaire estime que la stratégie de victoire de Zelensky n'a pas renforcé la position de négociation de l'Ukraine.L'Ukraine cherche constamment à obtenir des armes occidentales. Le président Zelensky présente un plan de victoire à Washington dans ce but. Dans une interview à ntv, le colonel à la retraite Wolfgang Richter discusses, entre autres sujets, pourquoi il semble impossible à l'Ukraine d'obtenir une "victoire absolue" sur la Russie.

20:13 L'Ukraine critique le soutien de la Suisse à la proposition de paix Chine-Brésil.L'Ukraine considère la Suisse d'un mauvais œil pour son soutien à un plan de paix proposé par la Chine et le Brésil. "Toutes les initiatives sans référence à la Charte des Nations unies et garanties de récupération totale du territoire ukrainien sont inacceptables", déclare le ministère des Affaires étrangères ukrainien. Le cœur du plan, selon les médias, repose sur un cessez-le-feu sur la ligne de front existante. Les États-Unis et leurs alliés européens rejettent le plan car il ignore la Charte des Nations unies et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères suisse confirme que l'absence de référence à la Charte des Nations unies a été remarquée, mais maintient que c'est toujours une initiative qui prône un cessez-le-feu et une solution politique au conflit, servant d'alternative compte tenu de la rhétorique agressive provenant à la fois de la Russie et de l'Ukraine aux Nations unies.

19:43 La Haye examine les accusations contre l'administration Lukashenko pour violations des droits de l'homme.La Lituanie, membre de l'UE et de l'OTAN, demande à la Cour pénale internationale d'enquêter sur le régime de Lukashenko en Biélorussie pour des violations des droits de l'homme. La présidence autoritaire de Lukashenko est accusée de déportations violentes et de persécutions, affectant des centaines de milliers de Biélorusses et les contraignant à quitter la Lituanie ou d'autres pays de l'UE. Ces allégations ont commencé en avril 2020 et se poursuivent actuellement. Lukashenko est un allié proche du président russe Poutine. Le procureur en chef est déjà en train d'enquêter sur Lukashenko pour une alleged deportation d'enfants ukrainiens en Russie.

19:08 La Russie augmenterait considérablement son budget militaire pour financer la guerre.La Russie envisage une augmentation importante de son budget militaire pour soutenir le conflit en cours. Selon les plans budgétaires 2025 disponibles sur le site du parlement russe, les dépenses militaires devraient augmenter d'environ 30 % pour atteindre presque 130 milliards d'euros. Des fonds supplémentaires sont alloués à la sécurité intérieure et aux dépenses classifiées liées à la guerre en Ukraine. La défense et la sécurité intérieure représentent environ 40 % du budget total. Le projet de loi doit encore être approuvé par le parlement et signé par le président Poutine. En 2024, les dépenses militaires avaient déjà augmenté de 70 % par rapport à l'année précédente. À titre de comparaison, l'Ukraine prévoit d'allouer environ 60 % de son budget à la défense et à la sécurité l'année prochaine, avec un budget de la défense d'environ 48 milliards d'euros, soit moins d'un tiers de celui de la Russie.

18:23 États-Unis et Canada interceptent des avions russes près de l'Alaska.Le Norad, le commandement de défense aérienne conjoint des États-Unis et du Canada, a enregistré des encounters avec des avions militaires russes dans la zone d'identification des avions (ADIZ) de l'Alaska. Bien que cette zone exige que les avions s'identifient, elle n'est pas équivalente à l'espace aérien d'un pays. Selon le général Gregory Guillot, des avions du Norad ont dû intervenir en raison d'un avion russe peu professionnel, posant des risques pour tous les impliqués. En fin de juillet, le Norad avait également rencontré des avions russes et chinois dans la zone ADIZ de l'Alaska, les avions restant dans l'espace aérien international.

17:43 Le soutien à l'emploi des réfugiés montre des résultats prometteurs, selon Scholz.L'initiative "Job Booster" vise à aider les personnes déplacées à trouver un emploi plus rapidement. Le chancelier Scholz salue le succès précoce de cette initiative, avec 266 000 Ukrainiens employés en Allemagne en juillet, soit une augmentation de 71 000 par rapport à l'année précédente. De plus, 704 000 personnes originaires des principaux pays d'asile ont été employées, soit une augmentation de 71 000. Scholz attribue cette croissance au Job Booster. Le ministre du Travail Heil indique qu'environ 113 000 des 266 000 Ukrainiens ont trouvé un emploi protégé socialement. L'initiative du gouvernement fédéral, en vigueur depuis plus d'un an, se concentre principalement sur le renforcement du soutien des centres pour l'emploi.

16:37 Kara-Mursa : la Russie a plus de prisonniers politiques que lors de l'époque soviétiqueL'opposant Kara-Mursa affirme que la Russie détient actuellement plus de prisonniers politiques que lors de la fin de l'ère soviétique. Kara-Mursa déclare : "En Russie de Poutine, il y a plus de 1 300 prisonniers politiques connus, bien plus que lors des dernières années de l'Union soviétique dans son ensemble." Il considère les affirmations de Poutine selon lesquelles il y a un large soutien en Russie à son régime et à la guerre comme des "mensonges de propagande", et appelle à des actions pour libérer les dissidents détenus. Les autorités russes ont arrêté le critique du Kremlin Kara-Mursa en avril 2022 pour avoir accusé la Russie de commettre des crimes de guerre en Ukraine. Plus tard en 2023, il a été condamné à 25 ans de prison, mais a été libéré en août après un échange de prisonniers.

16:15 La Russie intensifie les attaques nocturnesUne série d'attaques de drones et de missiles nocturnes par la Russie marque la 33ème nuit consécutive de ce type d'attaques sur l'Ukraine. Des explosions et des coups de feu ont été signalés à Kyiv pendant la nuit. La défense aérienne a réussi à repousser l'attaque de drones pendant environ cinq heures, et aucun blessé n'a été signalé.

15:41 Question sur l'utilisation des armes nucléaires : le Kremlin change à nouveau de tonLe Kremlin relève le seuil d'utilisation potentielle d'armes nucléaires, suite à des changements dans la doctrine nucléaire de la Russie. Le porte-parole du Kremlin, Peskov, affirme que la guerre en Ukraine ne devrait pas toujours être liée à une réaction nucléaire de la Russie. Après la publication de rapports militaires non vérifiés selon lesquels 125 drones ukrainiens ont été interceptés par la défense aérienne russe dimanche, Peskov a refusé de qualifier cela d'attaque aérienne massive, ce qui pourrait déclencher une réponse nucléaire selon la nouvelle doctrine. "Des décisions appropriées ont été prises et documentées en conséquence. Cependant, l'opération militaire en Ukraine se poursuit sans constant lien." Putin a annoncé la semaine dernière des règles d'utilisation révisées pour les armes nucléaires avec un ton menaçant, suggérant que des attaques aériennes sur le territoire russe ou des attaques par des pays non nucléaires avec un soutien nucléaire pourraient être considérées comme une menace existentielle.

15:15 Baerbock : la Russie cible les jeunes et les femmes avec de la désinformationLa ministre des Affaires étrangères allemande Baerbock met en garde contre la désinformation et l'ingérence électorale, en particulier de la part de la Russie. Elle souligne que l'influence des campagnes de désinformation est importante. Il existe un "système délibéré" qui cible spécifiquement les jeunes électeurs et les femmes avec de la haine et des fausses nouvelles. Baerbock fait également référence à certains algorithmes sur les plateformes de médias sociaux qui amplifient la haine et l'incitation. Sans contrôler cela, elle met en garde, nous serions vulnérables aux fausses nouvelles.

15:01 La Russie augmente les dépenses budgétaires, reste silencieuse sur le budget de la guerreLe gouvernement russe soumet son projet de budget 2025 au Parlement russe, indiquant une augmentation significative des dépenses à environ 400 milliards d'euros, soit une augmentation d'environ 12 % par rapport à 2024. Le ministère des Finances ne mentionne que l'allocation de "substantiels fonds" pour l'armement militaire, la compensation des troupes et le soutien aux entreprises militaires-industrielles.

14:24 Un tribunal russe inflige une peine de prison à vie pour l'attaque contre un écrivain nationalisteUn tribunal inflige une peine de prison à vie à l'accusé pour l'attaque contre l'écrivain nationaliste russe Prilepin. L'accusé, originaire de la région de Donetsk en Ukraine, était reportedly en train de se battre pour des séparatistes soutenus par la Russie. Prilepin, un fervent défenseur de l'intervention militaire de la Russie en Ukraine, a été blessé dans une attaque à la bombe en mai 2023 dans la région de Nijni Novgorod, ce qui a entraîné la mort de son chauffeur.

13:51 La Russie prévoit de recruter 133 000 nouveaux soldats à l'automneSelon les médias ukrainiens, la Russie prévoit de recruter 133 000 personnes pour le service militaire de la fin de l'automne à la fin de l'année. Ceux qui ne sont pas éligibles pour le service militaire en Russie seront ciblés par le décret de Poutine autorisant une campagne de conscription autom

11:26 Les Russes peu convaincus par la campagne anti-corruptionSelon le projet de budget actuel, 40 % du budget de l'État russe sera consacré à la défense l'année prochaine. En même temps, une campagne anti-corruption est en cours au ministère compétent depuis la mort du chef de coup d'État Yevgeni Prigoschin. Cependant, cela ne convainc pas les citoyens russes, comme le rapporte le journaliste de ntv Rainer Munz à Moscou.

11:01 Un Américain accusé d'activités de mercenaire en RussieLe citoyen américain Stephen Hubbard a reconnu les faits d'activités de mercenaire devant un tribunal russe. Il a reçu de l'argent pour combattre en Ukraine contre la Russie, selon le journal britannique "The Guardian" citant l'agence de presse russe RIA. S'il est condamné, le septuagénaire pourrait écoper de 7 à 15 ans de prison.

10:20 Kyiv victime d'une importante attaque de dronesUn immeuble résidentiel a été incendié et endommagé lors d'une massive attaque de drones sur Kyiv hier soir, selon les autorités locales rapportées par le site d'actualités ukrainien Ukrainska Pravda. Personne n'a été blessé. Des incendies ont été causés par des débris de drones abattus dans cinq districts de la région, a-t-on également rapporté. Tous les drones ont été abattus, selon les rapports ukrainiens.

09:36 Poutine promet d'atteindre tous les objectifs en UkraineLe président russe Poutine a réaffirmé son engagement dans l'attaque contre l'Ukraine. "Tous les objectifs fixés seront atteints", a-t-il déclaré dans un message vidéo à l'occasion du deuxième anniversaire de l'annexion prétendument réussie de quatre régions en Ukraine. Le président russe a également répété sa justification de l'invasion de l'Ukraine, décrivant son gouvernement comme une "dictature néo-nazie". La Russie a envoyé des soldats en Ukraine pour protéger la population russophone, a-t-il affirmé, accusant le gouvernement ukrainien de vouloir "couper ces gens de la Russie, leur patrie historique, pour toujours". Poutine a également critiqué les "élites occidentales" qui ont transformé l'Ukraine en leur "colonie, un avant-poste militaire avec la Russie comme cible".

08:46 L'Ukraine relève de son commandement la défense de WuhledarLe colonel Ivan Winnik, commandant la 72e brigade mécanisée indépendante d'Ukraine, qui défendait la ville très disputée de Wuhledar, a été relevé de son commandement. Le Kyiv Independent a rapporté cela, citant le commandement des forces conjointes du Nord. La raison invoquée est une promotion et le transfert d'expérience de combat. Son successeur n'est pas connu.

08:04 Mykolaiv signale un incendie dans une infrastructure critiqueUn incendie s'est déclaré dans une installation d'infrastructure critique dans le district de Bashtanka de la région de Mykolaiv suite à une attaque de drones russes, selon le site d'actualités ukrainien Ukrska Pravda, citant le chef de l'administration militaire régionale. Lequel établissement est en train de brûler n'est pas précisé.

07:24 Kyiv signale une défense réussie contre une attaque nocturneSelon l'administration militaire régionale, l'attaque russe sur Kyiv hier soir a duré plus de cinq heures. Cependant, tous les drones ont été interceptés, a rapporté l'agence de presse ukrainienne Ukrinform, citant la direction des autorités. L'attaque a été menée en plusieurs vagues et depuis différentes directions.

06:44 La Russie laisse les prisonniers combattre au lieu de les emprisonner

Des rapports font état de l'utilisation par la Russie d'une loi qui permet aux autorités d'exempter des individus de responsabilité pénale s'ils signent un contrat militaire avec le ministère de la Défense. Des prisonniers dans plusieurs régions et en Crimée illégalement occupée ont été confrontés à cette possibilité, selon les médias d'opposition russes, cités par l'Institut américain d'études de la guerre.

La Russie poursuit avec une férocité inébranlable son assaut contre l'Ukraine. Le président ukrainien Zelensky a rapporté dans un message vidéo que l'armée russe largue environ 100 explosifs guidés sur des objectifs à partir d'avions chaque jour. Récemment, douze personnes ont été blessées lors de l'attaque russe contre la ville industrielle de Saporizhzhia. Des attaques de bombes guidées ont également été lancées dans les localités de Kharkiv, Donetsk et Sumy. "C'est le terrorisme quotidien de la Russie", a déclaré Zelensky, soulignant également que c'est un rappel constant pour tous les collaborateurs de l'Ukraine "que nous avons besoin de plus de capacités de frappe à longue portée pour l'Ukraine, que nous avons besoin de plus de défense aérienne pour l'Ukraine, que nous avons besoin de plus de sanctions contre la Russie".

05:43 Le état-major ukrainien s'inquiète pour Vuhledar

Des attaques russes contre les lignes de défense ukrainiennes sont signalées près de Donbass. Treize attaques ont été repoussées avec succès à Pokrovsk, et seventeen avancées de troupes russes ont été arrêtées à Kurachove, selon l'état-major ukrainien. Des combats intenses ont également lieu dans la région de Vuhledar. Les spécialistes militaires ukrainiens craignent que cette petite ville de la région sud de Donbass ne tombe bientôt sous le contrôle russe.

04:46 Les explosions à Kyiv : les attaques de drones se poursuivent

La capitale ukrainienne Kyiv a été cible d'attaques de drones russes répétées pendant la nuit. Selon l'armée ukrainienne, les unités de défense aérienne ont été activement engagées pour repousser ces attaques pendant plusieurs heures. "Plusieurs drones hostiles sont présents à Kyiv et dans ses environs", a déclaré le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, via le service de messagerie Telegram. De nombreuses explosions ont été signalées à Kyiv, indiquant l'utilisation de moyens de défense aérienne. Des objets ont été touchés dans l'air, mais il n'y a pas encore de rapports de dommages ou de victimes. Depuis 1h00 heure locale, une alerte aérienne est en vigueur dans toute la région de Kyiv, la région environnante et toute l'Ukraine orientale. L'armée de l'air ukrainienne a rapporté plusieurs groupes d'attaques de drones russes sur Kyiv et l'ouest de l'Ukraine. De plus, plusieurs bombes guidées à partir de zones contrôlées par la Russie ont été enregistrées aux alentours de 4h40 heure locale, a rapporté l'armée.

03:45 La Commission d'Helsinki pousse pour un changement de politique des États-Unis envers Moscou

La Commission bipartisane de Helsinki presse urgemment les États-Unis de modifier leur approche post-Guerre froide envers la Russie et d'identifier Moscou comme une menace persistante pour la sécurité mondiale. Selon "The Hill", la Commission conseille à Washington de réévaluer sa position sur la Russie, comme elle l'a fait avec la Chine. Les propositions dépassent les engagements de l'administration Biden envers l'Ukraine et contredisent les positions de Donald Trump et de ses alliés au Congrès, qui estiment que les États-Unis investissent trop dans la sécurité européenne. Trump met l'accent sur la nécessité de négociations directes entre l'Ukraine et la Russie, mais le président de la Commission de Helsinki, le républicain Joe Wilson, est sceptique quant à la possibilité de conclure un accord avec le président russe Vladimir Poutine.

Attaque de drones à Kyiv

La capitale ukrainienne Kyiv est cible d'une attaque de drones russes. Selon l'armée ukrainienne, les unités de défense aérienne sont engagées pour repousser les attaques. Les témoins rapportent plusieurs explosions bruyantes et des objets touchés dans le ciel, indiquant l'utilisation de systèmes de défense aérienne. En plus de Kyiv et de la région environnante, il y a actuellement une alerte aérienne dans tout l'est de l'Ukraine.

Campagne électorale moldave : un ministre met en garde contre les "voleurs"

Un ministre du gouvernement a exhorté les Moldaves à éviter les "voleurs, réfugiés et bandits" suite à la promesse d'un homme d'affaires pro-russe en exil de payer les électeurs s'ils votent "non" à un référendum sur l'adhésion à l'Union européenne. L'appel d'Andrei Spinu, ministre de l'Infrastructure, reflète la campagne de plus en plus chaotique pour les élections présidentielles du 20 octobre, où la incumbent pro-européenne Maia Sandu brigue un second mandat.

Russie : les forces ukrainiennes ciblent à nouveau un transformateur électrique près de la centrale nucléaire de Zaporijjia

Selon la direction de la centrale nucléaire de Zaporijjia sous contrôle russe, les forces ukrainiennes ont à nouveau visé un transformateur électrique voisin, causant des dommages. La direction de la centrale a annoncé sur Telegram qu'une frappe d'artillerie a touché le transformateur dans la station de transformateur électrique "Raduga" dans la ville d'Enerhodar dans le sud-est de l'Ukraine. Une photo a également été publiée montrant de la fumée s'élevant du toit d'un bâtiment. L'alimentation électrique d'Enerhodar n'a pas été interrompue, il est également indiqué. La centrale nucléaire de Zaporijjia, avec ses six réacteurs, est la plus grande d'Europe. Elle a été prise par les forces russes au début de l'invasion russe en février 2022. Les deux parties s'accusent régulièrement de mener ou de planifier une attaque contre la centrale électrique.

Zelensky doute des menaces nucléaires : "Poutine aime sa vie"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky met en doute les menaces nucléaires persistantes du président russe Vladimir Poutine dans une interview avec Fox News. Le leader du Kremlin "aime sa vie" et est donc probablement effrayé à l'idée d'utiliser des armes nucléaires. "Personne ne sait ce qui se passe dans sa tête", reconnaît Zelensky. "Il pourrait utiliser des armes nucléaires contre n'importe quel pays - ou pas. Mais je ne crois pas qu'il le fera."

La position du FPO sur la guerre en Ukraine et la Russie dans la politique autrichienne

Les élections parlementaires autrichiennes ont causé de grands remous dans le paysage politique. Le parti d'extrême droite FPO a remporté un triomphe monumental, obtenant 28,7 % des voix, selon les projections. Cette victoire voit les populistes de droite exprimer leur scepticisme envers la politique étrangère de l'UE dans leur manifeste électoral. En ce qui concerne la guerre en Ukraine, le FPO adopte une approche plus douce envers la Russie et estime que la dépendance au gaz russe d'Autriche ne pose pas de problème. En 2018, le contrat de gaz entre Vienne et Moscou a été prolongé jusqu'en 2040, engageant à importer des volumes substantiels de gaz naturel et garantissant le paiement même si aucun gaz n'est fourni. Entre janvier et mai 2024, environ 90 % des importations de gaz de l'Autriche provenaient de Russie.

Visite du Premier ministre russe à Téhéran

Le Premier ministre russe Mikhail Mishustin se rend à Téhéran, alors que les tensions montent au Moyen-Orient, pour une réunion prévue avec le président iranien Massoud Pezhman. La réunion est prévue pour lundi, comme annoncé par le gouvernement russe. During his visit, Mishustin will also meet with Iranian Vice President Mohammad Reza Aref. According to Russian sources, Mishustin's agenda in Tehran includes discussions on various aspects of bilateral cooperation, including trade, economy, culture, and humanitarian aid. Les puissances occidentales accusent l'Iran d'équiper l'armée russe de drones et de missiles pour ses opérations en Ukraine. Cependant, Téhéran nie ces allégations.

En raison des opérations militaires qui s'intensifient en Ukraine, les commandants militaires de Zelensky font face à de nombreux défis. Ils exhortent les troupes à pousser leurs limites au maximum, car chaque réalisation qu'ils peuvent accomplir cet automne est cruciale. (Premier

