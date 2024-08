- Zelenskyy parie sur un nouveau système de missiles ukrainien.

Suite à une paire d'intenses attaques aériennes russes en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky rassure ses concitoyens en promettant des armes de défense nationale. Lors d'un événement à Kyiv, Zelensky a présenté avec succès le tir d'essai d'un missile balistique auto-conçu, saluant le secteur militaire ukrainien sans donner de détails.

Précédemment, Zelensky avait présenté une autre création ukrainienne, le Palyanytsia, un drone de combat supersonique. Toutefois, l'Ukraine se retrouve dans une position défavorable par rapport à la Russie en termes de puissance de feu.

La dernière salve russe a fait au moins cinq morts, selon les autorités ukrainiennes. Deux personnes ont perdu la vie lorsque leur hôtel à Kryvyi Rih a été touché par un missile. Les rapports initiaux de frappes de drones sur Saporizhzhia ont signalé deux morts, revus à trois par la suite. "Nous riposterons certainement contre la Russie pour cela et pour toutes les autres attaques", a déclaré Zelensky sur X, une plateforme de médias sociaux. "Les crimes contre l'humanité ne peuvent rester impunis."

Des milliers de personnes se ruent dans les métros de Kyiv pour se mettre à l'abri

L'alerte aérienne nocturne a incité environ 52 000 personnes à Kyiv à chercher refuge dans les stations de métro souterraines servant d'abris. Les débris volants ont allumé des incendies de prairie sur les outskirts est de la ville. L'administration militaire de la région de Kyiv a rapporté la destruction de tous les objets approchant Kyiv. Des perturbations et des pertes humaines ont été signalées dans les régions de Sumy, Kharkiv, Donetsk, Kherson et Khmelnytskyi.

L'armée de l'air ukrainienne a rapporté l'interception de 5 missiles de croisière russes et de 60 des 81 drones déployés. Trois missiles hypersoniques Kinzhal (Dague) et deux missiles Iskander ont réussi à éviter la détection. Bien que les statistiques militaires manquent de précision, elles donnent une idée de l'ampleur de l'attaque.

Les experts spéculent que l'attaque a de nouveau visé l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. Le lundi, la Russie a lancé une attaque avec 127 missiles et missiles de croisière, ainsi qu'avec plus de 100 drones de combat - le plus grand nombre rapporté par l'armée ukrainienne en deux ans et demi de conflit.

Des avions de chasse F-16 fournis par l'Occident ont été mobilisés pour contrer les lourdes attaques russes du lundi et du mardi matin, a révélé Zelensky. Il a réitéré ses appels aux alliés occidentaux pour lever les contraintes sur l'utilisation des armes fournies contre les cibles militaires en Russie. "Les Jeux olympiques sont terminés, mais le match de ping-pong continue", a-t-il commenté.

Depuis le début de son offensive sur le territoire russe à Kursk, l'armée ukrainienne a capturé environ 600 prisonniers de guerre, selon le commandant militaire ukrainien Oleksandr Syrskyi. Ce fonds d'échange de prisonniers s'est considérablement renforcé, a déclaré Syrskyi lors d'une conférence à Kyiv. Après trois semaines, les troupes ukrainiennes contrôlent 100 localités et près de 1 300 kilomètres carrés de territoire russe, bien que les experts militaires questionnent la taille précise du territoire.

L'Ukraine estime que 30 000 soldats russes sont stationnés à Kursk

Dans une tentative de contrer l'offensive ukrainienne, la Russie a déployé presque 30 000 soldats dans la région de Kursk, avec des renforts supplémentaires en vue, a révélé Syrskyi. Bien que cette stratégie ait efficacement déplacé des troupes dans la région, les attaques russes n'ont pas diminué, en particulier dans la région de Donetsk où les forces ukrainiennes sont sous une pression immense, selon tous les rapports.

Entre-temps, les autorités russes dans la région de Belgorod ont affirmé que l'Ukraine préparait de nouvelles incursions transfrontalières. Le gouverneur de la région de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a rapporté de la tension mais a maintenu l'ordre via une mise à jour Telegram. Les comptes des médias non vérifiés suggèrent des accrochages à la frontière de Nechoteyevka et à Shebekino. La partie ukrainienne n'a pas répondu aux allégations d'hostilités.

