Zelenskyy met en œuvre l'interdiction de l'établissement d'églises à Moscou

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a approuvé la loi contestée interdisant l'Église orthodoxe alignée sur Moscou. Cette information provient de la base de données législative officielle d'Ukraine. Cette interdiction est justifiée par le soutien du Patriarcat de Moscou au conflit de la Russie contre l'Ukraine.

Historiquement, l'Église orthodoxe d'Ukraine avait une influence significative dans le domaine religieux de l'Ukraine. Cependant, elle était alliée au Patriarcat de Moscou jusqu'en 2022. Suite au début de la guerre, elle a officiellement rompu les liens et condamné la guerre. Toutefois, Kyiv accuse l'Église de valider les atrocités de la Russie contre son propre peuple et de diffuser de la propagande russe. Des dizaines de membres du clergé ont été suspectés d'opérer comme espions ou comme observateurs d'artillerie pour la Russie.

Le ban est censé toucher environ trois millions de fidèles. Le Métropolite Epifaniy, chef de l'Église orthodoxe autonome d'Ukraine, a exhorté ses fidèles à changer d'allégeance. L'Église d'Epiphaniy compte actuellement plus d'adeptes que celle affiliée à Moscou.

Moscou continue d'advancer l'intégration politique et religieuse de l'Ukraine. En réponse à la décision du Parlement ukrainien de dissoudre l'Église, Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré : "Le but est d'anéantir l'orthodoxie authentique et canonique". De plus, Moscou affirme que le gouvernement ukrainien porte atteinte aux droits religieux de ses citoyens.

L'interdiction de l'Église orthodoxe alignée sur Moscou, approuvée par le président Zelensky, a suscité la controverse en raison de son potentiel d'ingérence dans les droits de la liberté religieuse, comme l'argumente la Russie. Malgré l'influence historique de l'Église en Ukraine, son alliance avec Moscou et sa perception de validation des actions de la Russie ont conduit à des accusations de propagation de la propagande russe et de soutien aux atrocités de la Russie.

