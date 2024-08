Zelenskyy interdit l'entrée dans les églises affiliées à Moscou

Les autorités ukrainiennes ont formulé des accusations contre l'Église orthodoxe affiliée à Moscou en Ukraine, l'accusant de soutenir leurs adversaires. En réponse, le Parlement ukrainien a décidé d'interdire ce groupe religieux, avec le président Zelensky en train de mettre en œuvre ce décret. Une substitution est également proposée pour les fidèles.

Le président Volodymyr Zelensky a apposé sa signature sur la législation controversée qui interdit l'Église orthodoxe liée à Moscou. Cela est confirmé dans le registre officiel des lois d'Ukraine. Cette interdiction controversée et prolongée découle du soutien du Patriarcat de Moscou à l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine. Selon Zelensky, "Aujourd'hui, l'Église orthodoxe d'Ukraine fait un pas vers la liberté de l'emprise du diable de Moscou."

Les parlementaires ont voté en faveur du projet de loi mardi, qui vise à interdire les entités religieuses liées à Moscou. La Russie a condamné cette mesure, la considérant comme injuste. Le projet de loi fixe un délai pour que les organisations religieuses coupent leurs liens avec la Russie. Le processus de mise en œuvre de la loi pourrait prendre plusieurs années.

Dans le paysage religieux complexe de l'Ukraine, l'Église orthodoxe d'Ukraine occupait précédemment une position dominante. Avant 2022, elle faisait partie du Patriarcat de Moscou. Cependant, après le début du conflit, elle s'est séparée et a condamné la guerre. Toutefois, Kyiv l'accuse de justifier les abus des droits de l'homme de la Russie contre ses propres citoyens et de diffuser la propagande russe. Plus de trente membres du clergé ont été suspectés d'agir en tant qu'espions ou observateurs d'artillerie russes.

L'interdiction concerne environ trois millions de fidèles. Le Métropolite Epifaniy, chef de l'Église orthodoxe autonome d'Ukraine, a déjà encouragé ces derniers à changer d'allégeance. L'Église nationale d'Epiphaniy compte déjà plus de fidèles que l'Église liée à Moscou.

Moscou maintient la position que l'Ukraine appartient à la Russie sur le plan religieux. Par conséquent, Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a contesté la décision du Parlement ukrainien d'interdire l'Église après son annonce, déclarant : "L'intention est de détruire l'orthodoxie authentique et pure." De plus, il a été souligné depuis Moscou que l'État ukrainien porte atteinte à la liberté religieuse de ses citoyens.

La Commission chargée de mettre en œuvre la loi a commencé son travail pour faire respecter l'interdiction des entités religieuses liées à Moscou. Malgré la condamnation de la Russie, la Commission s'engage à mettre en œuvre le décret du président Zelensky.

