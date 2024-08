Zelenskyy exprime son mépris pour l'attaque russe contre le personnel des médias.

Suite à une frappe d'artillerie russe mortelle sur un hôtel accueillant des journalistes étrangers en Ukraine, le président Volodymyr Zelenskyy a exprimé de vives critiques. "C'est la terreur quotidienne russe", a-t-il déclaré dans son communiqué vidéo du soir. Il a exhorté la communauté internationale à intervenir rapidement et fermement pour mettre fin à l'agresseur, la Russie. "Le temps égale des pertes. Plus nous tardons, plus la Russie peut causer de dommages."

L'incident dans la ville orientale ukrainienne de Kramatorsk a touché un hôtel où séjournait une équipe de six personnes de l'agence de presse Reuters. Un consultant britannique en sécurité des journalistes a péri et ses restes ont été récupérés plusieurs heures plus tard. Deux autres journalistes, dont un Allemand, ont été blessés.

Zelenskyy a qualifié un "hôtel de ville régulier" de cible d'une attaque de missile Iskander russe. Il a affirmé que l'attaque était "expressément planifiée et délibérée". Il a présenté ses condoléances à la famille et aux amis du défunt. Plus tôt, au moins quatre personnes avaient perdu la vie et treize civils avaient été blessés dans la ville orientale ukrainienne de Sumy en raison du feu d'artillerie russe.

Conflit en cours dans le Donbass

Zelenskyy a utilisé ces attaques pour supplier la communauté internationale de renforcer la pression contre l'État terroriste qui a mené une guerre dévastatrice contre l'Ukraine depuis plus de deux ans et demi. Il a souligné l'importance de mettre en œuvre pleinement les sanctions contre Moscou et d'utiliser les fonds russes gelés pour bénéficier à son pays. Il a rappelé une résolution du G7 pour fournir un prêt de 50 milliards de dollars à l'Ukraine, garanti par les intérêts des actifs russes gelés.

Dans l'est de l'Ukraine, le conflit dans le Donbass se poursuit sans relâche. Les villes de Pokrovsk et de Toretsk ont de nouveau été sous le feu de l'artillerie russe. Il n'y a pas encore de informations concrètes sur l'évacuation civile en cours de Pokrovsk.

Dans leur poussée vers l'ouest de la région russe de Kursk, les forces ukrainiennes ont signalé de nouvelles victoires. "Nous gagnons du terrain dans la région de Kursk - jusqu'à trois kilomètres", a déclaré Zelenskyy. Les forces ukrainiennes ont pris le contrôle de deux établissements supplémentaires et ont capturé plus de soldats.

