- Zelenskyy exprime son mépris pour l'agression russe contre le personnel des médias.

Suite à une salve d'artillerie mortelle russe contre des logements de journalistes étrangers en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a vivement critiqué l'attaque. "C'est la terreur quotidienne de la Russie", a-t-il déclaré dans son discours vidéo nocturne. La communauté internationale doit prendre des mesures promptes et fermes pour mettre fin à l'agresseur, la Russie. "Le temps équivaut à des pertes. Et plus nous attendons, plus la Russie peut infliger de dommages."

L'incident s'est produit dans la ville orientale ukrainienne de Kramatorsk, où une équipe de six personnes de l'agence de presse Reuters résidait. Un consultant britannique en sécurité pour les journalistes a été tragiquement tué, ses restes ayant été découverts plusieurs heures plus tard. Deux autres journalistes ont été blessés, dont un Allemand.

Dans la ville orientale ukrainienne de Sumy, au moins quatre personnes ont perdu la vie et treize civils ont été blessés en raison d'attaques d'artillerie russes au cours de la journée.

Zelensky a utilisé ces attaques pour appeler la communauté internationale à exercer une pression supplémentaire sur l'État "terroriste" qui a engagé une guerre destructrice contre l'Ukraine depuis presque trois ans. En plus de l'application complète des sanctions contre Moscou, Zelensky a de nouveau demandé l'utilisation de fonds russes gelés pour aider son pays. Il a rappelé un engagement des sept principales nations industrialisées de l'Occident (G7) de fournir un prêt de 50 milliards de dollars à l'Ukraine, garanti par les intérêts des actifs russes gelés.

L'Ukraine surveille le déploiement de troupes en Biélorussie

L'administration ukrainienne a confirmé le renforcement des troupes annoncé par la Biélorussie voisine plus tôt cette semaine. Selon le ministère des Affaires étrangères à Kyiv, de nouvelles unités équipées de chars, d'artillerie et de défense aérienne ont été identifiées dans le district de Gomel en Biélorussie. Des mercenaires du groupe russe Wagner ont également été repérés.

Le ministère des Affaires étrangères ukrainien a demandé aux autorités de Minsk de ne pas commettre d'erreurs tragiques sous l'influence de Moscou et de retirer les troupes à une distance appropriée de la frontière commune. Il a également été souligné à Kyiv qu'il n'y a pas de plans pour toute action hostile contre le peuple biélorusse.

Le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko a annoncé le renforcement des troupes vers la frontière ukrainienne il y a seulement quelques jours. Il a invoqué la concentration de troupes lourdes du côté ukrainien comme justification, affirmant qu'environ 120 000 soldats y avaient été déployés.

La frontière avec la Russie n'est pas directement impliquée dans le conflit contre l'Ukraine. Cependant, Loukachenko a permis la progression de troupes russes en Ukraine via la Biélorussie en février 2022. Après avoir subi de lourdes pertes et des revers dans leur tentative d'avancer vers Kyiv, ces unités russes ont été contraintes de battre en retraite.

La situation le long des fronts de l'est de l'Ukraine reste tendue

Dans l'est de l'Ukraine, les combats intenses autour de Donbass se poursuivent sans relâche. Les villes de Pokrovsk et de Torez ont de nouveau été soumises à des attaques russes répétées. Il n'y a toujours pas de mises à jour spécifiques concernant l'évacuation des habitants civils de Pokrovsk.

Dans leur avancée dans la région russe de Kursk à l'ouest, les unités ukrainiennes ont signalé de nouveaux succès. "Nous progressons davantage dans la région de Kursk - jusqu'à trois kilomètres", a déclaré Zelensky. Les troupes ukrainiennes ont pris le contrôle de deux établissements supplémentaires et capturé d'autres prisonniers de guerre.

