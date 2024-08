Zelenskyy exprime ses préoccupations concernant les interactions de l'Inde avec la Russie.

18:00 Le président ukrainien Zelenskyy exprime son mécontentement envers les liens commerciaux de New Delhi avec la Russie

During an entretien avec des journalistes indiens, le président ukrainien Zelenskyy a exprimé son mécontentement face aux liens commerciaux de New Delhi avec la Russie. Il a soutenu que le président russe Poutine exploitait les bénéfices des ventes de pétrole et de gaz pour financer sa guerre contre l'Ukraine, qualifiant cela de "vol à sa propre peuple". Il a également mentionné que la population russe restait ignorante de sa propre pauvreté en raison du contrôle de Poutine sur les médias et les réseaux sociaux. De plus, il a souligné que l'économie de guerre de Poutine était soutenue par les sommes colossales provenant de l'Inde, de la Chine et des nations arabes. Cependant, Zelenskyy a reconnu l'indépendance de l'Inde et a suggéré qu'elle pourrait envisager des moyens de réduire le soutien financier qui renforce les forces russes.

16:33 Söder ne partage pas la position de Kretschmer sur la politique ukrainienne

Le ministre-président de Bavière, Markus Söder, s'est démarqué de la position de son homologue saxon, Michael Kretschmer, sur la politique ukrainienne. "Nous avons une position claire. Kretschmer a la sienne, que je respecte. Mais nous avons une position fondamentalement différente." Söder a comparé la situation à la Seconde Guerre mondiale, "Si vous aviez laissé faire Hitler, la Seconde Guerre mondiale n'aurait-elle pas pris fin?" Sa conviction d'une politique de résistance à l'agression du président russe Poutine contraste avec la position de Kretschmer contre la livraison d'armes à l'Ukraine, qu'il considère comme "naïve".

16:09 Selenskyy : Trump soutient l'Ukraine

Le président ukrainien Selenskyy a révélé qu'un candidat à la présidence américaine, Donald Trump, avait promis son soutien à l'Ukraine et son désir de mettre fin au conflit. Il a exprimé ses vues à des journalistes indiens sur sa plateforme de médias sociaux.

15:41 Medvedev affirme avoir prévenu Durov de ses problèmes

Après l'arrestation de Pavel Durov à Paris, l'ancien président russe Dmitri Medvedev a affirmé avoir prévenu Durov il y a longtemps des problèmes potentiels liés à sa position sur la confidentialité des données des utilisateurs dans divers pays. Medvedev a écrit sur Telegram, "Il s'est trompé. Pour nos ennemis communs, il est considéré comme russe et donc imprévisible et dangereux."

14:36 Zelensky propose que l'Inde accueille le prochain sommet de la paix

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a suggéré que l'Inde pourrait accueillir une autre conférence de paix visant à résoudre le conflit. Il a discuté de cette idée avec des journalistes indiens lors d'une conversation publiée sur ses réseaux sociaux. Actuellement, des négociations sont en cours avec l'Arabie saoudite, le Qatar, la Turquie et la Suisse pour organiser la deuxième réunion. Cependant, il est difficile d'organiser la conférence dans un pays qui n'a pas signé l'accord final de la précédente sommet. Bien que l'Inde ait participé au premier sommet en Suisse, elle a refusé de soutenir la résolution finale.

14:13 Le pape critique l'interdiction de l'Église orthodoxe pro-russe en Ukraine

Le pape François a critiqué l'interdiction de l'Église orthodoxe pro-russe en Ukraine. During his Sunday Mass, he said, "No Christian church should be dismantled directly or indirectly. Churches should not be dealt with!" The Ukrainian government justified the ban by citing support for Russia's aggressive war. The Pope told the crowd in St. Peter's Square, "One does not sin by praying. If someone evils their people, they are the culprits. However, they are not evil because they prayed."

13:43 "Crime de guerre barbare" - L'Ukraine condamne "l'attaque délibérée" contre un hôtel à Kramatorsk

Le ministère des Affaires étrangères ukrainien a condamné le bombardement russe d'un hôtel à Kramatorsk où séjournaient des journalistes internationaux. Le porte-parole Georgiy Tykhyi a rapporté cela sur Twitter, "Hier soir, il y a eu une autre frappe aérienne russe brutale et intentionnelle sur les zones résidentielles de Kramatorsk, blessant des journalistes des médias étrangers dans un hôtel." Il a mentionné que les attaques ciblées contre les journalistes étaient devenues une tactique courante de la guerre russe. "De tels crimes barbares doivent être dénoncés et punis."

13:14 Suite aux attaques russes sur Sumy : la police confirme 4 morts et 13 blessés

La région de Sumy en Ukraine a été attaquée environ 261 fois par l'armée russe en une journée, selon les autorités locales. Résultat : au moins quatre personnes ont perdu la vie et 13 autres ont été blessées lors de ces attaques qui ont eu lieu dans la partie nord du pays. Selon le journal ukrainien "Ukrainska Pravda", six bâtiments résidentiels, 26 maisons, un établissement d'enseignement, divers bâtiments, des véhicules, un pipeline de gaz naturel et de nombreux magasins ont été endommagés lors de ces attaques. De plus, une grande zone d'environ deux hectares couverte de végétation sèche a pris feu.

12:42 Zelensky se moque de Poutine : "Vieil homme malade de la place Rouge"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a célébré le Jour de l'Indépendance de l'Ukraine non seulement en présentant le nouveau drone ukrainien Palianytsia, mais aussi en se moquant du dirigeant russe Vladimir Poutine dans un discours vidéo. Zelensky a qualifié Poutine de "vieux homme malade de la place Rouge" en raison de ses menaces nucléaires continues. Zelensky a déclaré : "(Poutine) est un vieil homme malade de la place Rouge qui menace constamment tout le monde avec le bouton rouge. Il ne dictera pas ses lignes rouges à nous."

12:14 Ministère de l'Énergie : Plus de 500 localités toujours privées d'électricité suite aux attaques Suite aux attaques russes sur l'infrastructure énergétique d'Ukraine, plus de 500 communautés sont toujours privées d'électricité, selon le Ministère de l'Énergie ukrainien rapporté par l'agence de presse d'État Ukrinform. Malgré ces défis, il n'y a pas de restrictions imposées aux consommateurs. Le rapport indique que les techniciens ont déjà rétabli l'électricité pour plus de 7 200 personnes. Le ministère encourage les citoyens à économiser de l'énergie, surtout le soir. Les forces russes ont gravement endommagé le système énergétique, le rendant très vulnérable aux perturbations.

11:38 L'Ukraine enregistre 160 incidents avec les troupes russes le long de la ligne de front en une journée Selon le quartier général des Forces armées d'Ukraine, l'Ukraine a enregistré 160 incidents le long de la ligne de front la veille. Des combats intenses ont eu lieu dans dix secteurs différents, avec une situation tendue dans la direction de Pokrovsk. Les troupes russes ont mené cinq assauts avec 15 missiles et 95 attaques avec 127 bombes aériennes guidées sur les positions ukrainiennes, ainsi que sur les villes et les villages.

10:57 Journaliste de Reuters porté disparu après le bombardement d'un hôtel à Kramatorsk - Opérations de secours en cours Selon les rapports ukrainiens, les forces russes ont ciblé un hôtel dans la ville ukrainienne de l'est de Kramatorsk hier soir, entraînant la disparition d'un journaliste de Reuters. Deux autres ont été blessés. Un équipe de six journalistes de Reuters séjournait à l'Hôtel Sapphire lors de l'attaque, selon un communiqué de l'agence de presse. Le communiqué a ajouté que l'immeuble avait "évidemment été touché par un roquette" lors de l'incident. "L'un de nos collègues est toujours porté disparu, et deux autres ont été emmenés à l'hôpital pour être soignés", a déclaré le communiqué. Ils collaborent avec les autorités locales pour mener des opérations de secours. Le gouverneur de la région de Donetsk a écrit sur Telegram que "les forces russes ont attaqué Kramatorsk", blessant deux journalistes et en laissant un porté disparu.

Mise à jour à 13h30 : Le nombre de journalistes de Reuters blessés a été révisé à quatre, selon le chef de l'administration militaire régionale de Donetsk, Wadym Filaschkin, via Telegram.

10:44 Le commandant de l'Air Force ukrainienne : la plupart des drones Shahed russes interceptés et détruits la nuit dernière Les forces de défense aérienne d'Ukraine ont réussi à intercepter et à détruire huit des neuf drones Shahed russes lors de leurs opérations nocturnes, selon l'agence de presse d'État Ukrinform, citant le commandant de l'Air Force, Mykola Oleschtschuk. Les forces ont non seulement réussi à intercepter la plupart des drones kamikazes, mais aussi à abattre la plupart des missiles qu'ils ont lancés.

10:20 Plusieurs journalistes occidentaux blessés dans le bombardement russe de l'hôtel de Kramatorsk Des blessures ont été signalées parmi plusieurs journalistes occidentaux, selon des sources officielles, lors du bombardement russe de la ville ukrainienne de l'est de Kramatorsk pendant la nuit. Un hôtel a été touché, et deux personnes ont été secourues blessées, tandis qu'une personne reste coincée sous les décombres, a partagé le gouverneur de la région de Donetsk, Vadym Filashkin, sur Telegram. "Les trois victimes sont des journalistes, originaires d'Ukraine, des États-Unis et de la Grande-Bretagne." L'attaque a été confirmée par des blogs pro-russes, qui ont déclaré que Kramatorsk avait été touchée par de lourdes bombes glissantes du type FAB-1500. Cependant, il a été rapporté qu'une usine de machines et divers objectifs militaires ont été ciblés.

09:54 Les exportations vers la Russie : la Chine critique les nouvelles restrictions américaines La Chine a exprimé son mécontentement envers les réglementations plus strictes imposées par les États-Unis à plusieurs exportateurs chinois. Cette mesure perturbe les normes commerciales mondiales et nuit aux échanges commerciaux réguliers, selon le ministère du Commerce chinois. La Chine prendra les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de ses entreprises. La décision du gouvernement américain vendredi dernier a entraîné l'ajout de 105 entreprises à une liste de restrictions commerciales, dont 42 de Chine, 63 de Russie et 18 d'autres pays. Ces entreprises ont été pénalisées pour diverses raisons, telles que l'approvisionnement en équipements électroniques américains à l'armée russe et la production de drones utilisés par la Russie dans son conflit avec l'Ukraine. Les entreprises doivent désormais obtenir des licences spéciales.

09:29 L'ISW plaide pour l'utilisation non limitée des missiles de longue portée par l'Ukraine Le think tank américain, Institute for the Study of War (ISW), plaide pour l'utilisation non limitée des armes de longue portée sur le territoire russe par l'Ukraine. Malgré le redéploiement des forces aériennes vers l'arrière, de nombreux objectifs en Russie sont toujours à portée des missiles ATACMS américains que l'Ukraine utilise actuellement, mais pas pour attaquer le territoire russe en raison des restrictions américaines. "L'ISW estime qu'au moins 250 cibles militaires et paramilitaires en Russie sont à portée des missiles ATACMS fournis par les États-Unis à l'Ukraine", indique son analyse récente. Cependant, seuls les attaques utilisant des lanceurs multiples HIMARS et des roquettes GLMRS sont actuellement autorisées. "Avec cela, l'Ukraine peut potentiellement atteindre un maximum de 20 des 250 cibles", déclare l'ISW.

09:06 Fortes pertes pour la Russie : 1 190 soldats "neutralisés" en une journée Les pertes du côté russe restent élevées, selon les chiffres officiels de Kyiv : en une journée, 1 190 soldats russes ont été tués ou ne sont plus aptes au combat dans la guerre. Depuis le début du conflit en février 2022, un total de 607 680 soldats russes ont été "neutralisés", selon le Ministère de la Défense ukrainien. Le Ministère a rapporté dans son communiqué quotidien sur les pertes russes qu

08:39 Forces Aériennes Ukrainiennes : Majorité des Missiles et Drones Russes Interceptés la Nuit Dernière La Russie a lancé plusieurs missiles et drones vers le nord et l'est de l'Ukraine hier soir, selon les rapports ukrainiens. "La plupart des missiles n'ont pas atteint leur cible", a déclaré l'armée de l'air. La Russie a utilisé un missile balistique de type Iskander-M, un missile de croisière de type Iskander-K et six missiles guidés. Le nombre de missiles et de drones détruits n'a pas été révélé. Entre-temps, huit des neuf drones d'attaque russes ont été abattus.

08:08 Six Blessés dans une Attaque de Missile Overnight sur Kharkiv Le nombre de blessés dans une attaque de missile russe nocturne sur le district de Slobidsky de l'oblast de Kharkiv a augmenté à six, selon un message Telegram du maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, rapporté par l'agence de presse d'État Ukrinform.

07:32 Zelensky Loue les Nouveaux Roquettes Palianytsia Ukrainiennes Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué les nouvelles roquettes Palyanytsia produites en Ukraine. Zelensky a déclaré que ces drones de roquettes et autres innovations militaires en Ukraine sont essentiels pour le pays compte tenu des retards dans les décisions de certains partenaires internationaux. "Aujourd'hui a eu lieu le premier déploiement réussi de notre nouvelle arme", a-t-il déclaré, selon "Kyiv Independent". "Une toute nouvelle classe de drone de roquette ukrainien, Palianytsia."

06:55 Commandant du Brigade Azov : Critique de l'Échange de Prisonniers : Aucun Combattant Azov Libéré Aucun soldat Azov n'a été inclus dans l'échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine hier, selon les rapports ukrainiens citant le commandant de brigade Denys Prokopenko. Le commandant du régiment Azov a critiqué l'échange et a exprimé sa déception quant à l'exclusion des combattants Azov qui ont été en captivité russe pendant plus de deux ans.

06:14 Gouverneur : Cinq Morts dans une frappe Ukrainienne sur la Région Frontalière de Belgorod Cinq civils ont été tués et 12 blessés, dont quatre gravement, dans une frappe aérienne ukrainienne sur la région frontalière de Belgorod hier soir, selon les autorités locales. Le gouverneur Vyacheslav Gladkov a déclaré que trois mineurs avaient également été blessés, deux d'entre eux ayant été hospitalisés. L'Ukraine a intensifié ses attaques sur le territoire russe et a avancé dans la région de Kursk frontalier de Belgorod en début août. Belgorod est souvent cible d'attaques aériennes et de drones ukrainiens en réponse aux attaques russes.

05:47 Russie : Civils Tués par des Obus Ukrainiens Cinq civils ont été tués et 12 autres blessés dans un bombardement d'artillerie dans la ville de Rakitnoye dans le sud-ouest de la Russie, selon un message Telegram du gouverneur régional, Vyacheslav Gladkov. Les rapports n'ont pas pu être vérifiés de manière indépendante, et il n'y a pas eu de réponse de l'Ukraine.

04:26 Ville de Sumy : Attaques de Roquettes et Blessés La ville de Sumy est touchée par des roquettes, selon les autorités militaires régionales. Deux attaques de roquettes sont mentionnées, avec sept personnes blessées, deux d'entre elles dans un état critique, selon les autorités. La Russie a attaqué l'infrastructure civile de Sumy samedi soir.

03:35 Kharkiv et Chuhuiv : Explosions Inattendues Due aux Attaques des Militants Le gouverneur régional de Kharkiv, Oleh Synyehubov, exprime sa préoccupation : l'armée russe a entrepris des attaques de roquettes sur les zones urbaines de Kharkiv et Chuhuiv. Actuellement, un blessé est signalé. Une explosion plus importante est signalée à Kharkiv. Le maire de la ville, Ihor Terechow, alerte la population via Telegram, révélant un bombardement sonore massif. Il appelle à la prudence compte tenu de l'incertitude concernant la cause de l'explosion.

03:06 Ukraine Avertit les Citoyens des Drones Adverses Un avertissement de défense aérienne est en vigueur dans les secteurs est et sud de l'Ukraine, pendant les petites heures. Les forces aériennes ukrainiennes alertent la population de la transmission de drones de combat Shahed. Ces drones traversent la mer Noire, destination étant la région sud-ukrainienne de Mykolaiv. Avec la Journée de l'Indépendance de l'Ukraine qui approche samedi, une vague intensifiée d'attaques russes est attendue. Cependant, de telles attaques n'ont pas encore eu lieu.

01:32 Hongrie Accuse l'UE de Perturber les Fournitures d'Huile La Hongrie soupçonne la Commission européenne d'être à l'origine de la suspension des fournitures de pétrole russe. Le ministre des Affaires étrangères Péter Szijjártó affirme : "Il semble que la Commission européenne soit à l'origine de l'arrêt des fournitures de pétrole russe, car elle déclare publiquement son refus d'aider la Hongrie et la Slovaquie à renforcer leur approvisionnement en énergie. Cela suggère un ordre envoyé de Bruxelles à Kyiv pour créer des complications dans l'approvisionnement en énergie de la Hongrie et de la Slovaquie." La Commission européenne ne répond pas immédiatement. En juin, l'administration ukrainienne a inscrit la société russe Lukoil sur la liste noire et a obstrué le pipeline Druzhba, entraînant une baisse significative de l'approvisionnement auprès de pays comme la Hongrie et la Slovaquie.

22:12 Femmes Blessées dans une Attaque sur le Village de Kupiansk Les troupes russes ont attaqué le village de Novoosynove dans le territoire de Kupiansk de l'oblast de Kharkiv, entraînant des blessures à quatre femmes, selon Oleh Syniehubov, chef de l'administration militaire de Kharkiv. Autour de 12h00, les envahisseurs russes ont lancé une attaque sur Novoosynove. Un bâtiment privé a ensuite pris feu, suite à l'attaque. Les blessés ont été conduits dans un établissement de soins de santé. L'enquête sur les suites de l'attaque est toujours en cours.

21:03 Le ministre britannique rend hommage à l'Ukraine en temps de guerreJohn Healey, le ministre britannique de la Défense, rend hommage à l'Ukraine dans un article pour "Pravda européenne" à l'occasion de son jour de l'Indépendance. "Il y a trente-trois ans, l'Ukraine déclarait son indépendance, imaginant une démocratie plus prospère et souveraine, libérée de l'influence soviétique", écrit Healey. Cette année, les Ukrainiens célèbrent leur indépendance en temps de guerre. Leur lutte courageuse en tant que nation libre et souveraine contre l'invasion illégale de Poutine. "Face aux forces militaires et ressources considérablement plus importantes de la Russie, l'Ukraine a toujours été l'underdog. Aujourd'hui, nous rendons hommage au peuple ukrainien." Leur vaillance, à la fois militaire et civile, continue de nous inspirer. Pour exprimer notre soutien à nos amis ukrainiens, le Royaume-Uni lance aujourd'hui une campagne de sensibilisation, incitant les Britanniques à manifester leur solidarité sur les réseaux sociaux, avec le hashtag "#FaitesDuBruitPourL'Ukraine".

20:05 Zelensky promu le commandant au grade de généralLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a promu au grade de général Oleksandr Syrsky, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes. Cela est annoncé dans un décret signé par Zelensky. Auparavant, Syrsky avait le grade de colonel général. Cette promotion est due aux progrès impressionnants réalisés par les soldats ukrainiens dans la région frontalière russe de Kursk.

La Commission a exprimé son inquiétude quant à l'impact des ventes de pétrole et de gaz russes sur l'Ukraine, déclarant que ces revenus sont utilisés pour financer la guerre de Poutine contre l'Ukraine.

En réponse à la suggestion de Zelensky de réduire l'aide financière aux forces russes, la Commission évalue actuellement les mesures possibles pour soutenir l'Ukraine tout en minimisant les perturbations sur les marchés énergétiques mondiaux.

